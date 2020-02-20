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 Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Нових Санжарах (Полтавська область) тривають акції протесту проти розміщення в місцевому санаторії евакуйованих з китайського Уханя.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію з місця подій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.

Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.

Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.

"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.

Величезна пробка утворилася на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах.

Аваков прибуву Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176904
 
 
 Топ коментарі
 
А почему нельзя эвакуированных разместить в коттеджах Зеленского?
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1. Заявляешь, что везёшь людей на карантин под Львов.
2. Поднимаешь сопротивление местного населения.
3. Раздуваешь все по 1+1
4. Дискредитируешь Западную Украину. Всю.
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потому что он писается во сне.
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З одної сторини в біблії написані золоті слова: "Роби людям так, як ти хочеш щоб робили тобі". Якщо б в когось з тих протестувальників були евакуйовані з Китаю діти або батьки, то вони б на протестувальників говорили сволочі або ще і в морду били, а так ніхто не хоче поставити себе на місце по страждалих.
Друге, Зеленський мав би їх поселити в Конче-Заспі, там санаторіїв хватає, але президент в нас бесхребетний, як "паперєдні-корупціонери".
Третє, евакуйовані з Китаю бачили, що наближаєтся біда, сиділи жували соплі, не вилітали коли ще було авіасполучення, а потім давай розганняти зраду, що Україна їх кинула!!! Шановні, а може ви нахаляву хотіли додому полетіти??? В мене все!!!
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По видимому,протестующим,было б спокойней,если б самолёт прибыл с трупами для захоронения.Бо родственники захотели бы, их поховати в Украине.Но и тут возможны были бы эксесы.Бо протестующие видимо и с трупами самолёт завернули.И это несмотря на то,що вирус в данный момент,залетает в Украину с другим рейсом из будь какой другой страны.Ну,що можно предложить?Закрывать Безвиз,небо,транспортное сообщение и впадать в спячку до лучших времён Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 829
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Менты, слушайте сюда. Берёте одного мента в экипировке, рожу под шлемаком замазываете пеной для бритья. Но так, чтоб снаружи было не видно. Выставляете его в первый ряд перед протестующими. В определённый момент он должен начать дрыгаться, орать и кататься по земле. Соседи-менты сдирают с него шлем - там всё в пене, тогда они кричат "*****!!! Он заразился!! Бежим! Всем КИЗДЕЦ!!" и бросаются врассыпную и подальше. Чувак перестаёт кататься, встаёт и, хрипя и волоча ноги, движется к толпе.
Если сперепуга не пристрелят - сбегут все, включая журналистов.
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Даже в США все идет не гладко. Среди 232 эвакуированных оказалось 15 зараженных. Из военной базы в Калифорнии выпустили зараженную женщину не сумев выявить вирус, ошибку выявили только когда она вернулась. Вероятность что украинцы заражены высока, из-за того что они находились в эпицентре эпидемии слишком долго.


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Надо позакрывать лет на 20 тех кто панику распространяет и фейки, с конфискацией. Неужели не видно что рф любыми способами пытается сделать панику? Через своих политиков, блогеров, людей.они 6 лет это сделать пытались, и что сейчас? Цензор, пора сбу подключать.
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Нечего на кацапов пенять коли рожа крива. Это и есть украинский народ, который так любит хвалится собой.
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Видишь сколько тут народа поддерживает протестующих, украинцы привыкли считать себя настолько прекрасными, что потеряли связь с реальностью. То есть они думают что настолько выдающийся народ просто не может быть *********. Они в это реально верят.
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зебільна методичка про плахой народ?? Так чого ж ти підар старий не на мацквє??
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В світі немає гіршого бидла .як українці. Тільки українське бидло .кине на гроші свого ж земляка за кордоном .удавиться від заздрощів до сусіда. перекриє дороги .щоб не пустити додому своїх же співвітчизників.СХАМЕНИСЯ .БИДЛОТО.
ВЕСЬ СВІТ ДИВИТЬСЯ!
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Согласен с вами,дай волю, они эвакуированных сожгут вместе с санаторием.
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Крутий копар, так ти бидло, ти ж українець?
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Чмо зарыганное, кто тебе мелкому мошоночному сосальщику дал право судить ВСЕХ Украинцев? Ты - недоношенное недоразумение ,что делать будешь когда твои дети будут дохнуть у тебя на глазах харкая кровью а??? дегенерат подкацапский Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю - Цензор.НЕТ 869
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Франция и США отправляли за своими гражданами в Китай военные самолеты и размещали потом людей на военных базах
Главной причиной тех негативных последствий, которые мы все в Украине наблюдаем, является некомпетентность и невежество действующей власти.
Не приходилось ранее слышать об аналогичных случаях в других странах с эвакуацией их граждан из Китая.
Но, следует отметить, что вылетали за ними, как правило, военные самолеты и на карантин их размещали на военных базах, во Франции точно так и было, и в США.
То есть, никаких карантинов в городах или селах никто не проводил. Весь процесс эвакуации и размещения на карантин был публичным, о чем сообщалось заранее.
Поэтому, когда так называемые моралисты обвиняют жителей Львовщины, Тернопольщины, Полтавщины в непатриотизме и называют их извергами, то кажется, что эти определения адресованы не на тот адрес.
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Где еще такое увидишь. Над Украиной будет смеяться весь мир. И заслуженно.
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Люди доведены до отчаяния, до предела украинской евровластью, они ее просто ненавидят. Еще немного навязать украинцам оккупационных евроценностей и они начнут украинскую евровласть рвать по частям.
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Скільки зеблоти нагнали кремляді... І скажіть що це не організована атака ботоферм??
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