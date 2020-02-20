 Протести в Нових Санжарах через евакуйованих із Китаю. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися у медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівка заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автомобілів, деякі з причепами, припарковані обабіч автодороги, яка веде до селища від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в'їздів у Нові Санжари місцевими жителями в селище почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Недалеко від в'їзду сталися зіткнення правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. Поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найбільш агресивними місцевими жителями.
Пізніше глава Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах: З ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте.
Пізніше в МВС заявили, що санаторій МВС в Нових Санжарах готовий прийняти на 14-денний карантин евакуйованих українців.
"Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари.
Величезна пробка утворилася на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільнили дорогу від протестувальників у Нових Санжарах.
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Аваков прибуву Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
Персонал "Нових Санжар" вивезений з об'єкта, всі евакуйовані розміщені в індивідуальних приміщеннях.
Друге, Зеленський мав би їх поселити в Конче-Заспі, там санаторіїв хватає, але президент в нас бесхребетний, як "паперєдні-корупціонери".
Третє, евакуйовані з Китаю бачили, що наближаєтся біда, сиділи жували соплі, не вилітали коли ще було авіасполучення, а потім давай розганняти зраду, що Україна їх кинула!!! Шановні, а може ви нахаляву хотіли додому полетіти??? В мене все!!!
Если сперепуга не пристрелят - сбегут все, включая журналистов.
ВЕСЬ СВІТ ДИВИТЬСЯ!
Главной причиной тех негативных последствий, которые мы все в Украине наблюдаем, является некомпетентность и невежество действующей власти.
Не приходилось ранее слышать об аналогичных случаях в других странах с эвакуацией их граждан из Китая.
Но, следует отметить, что вылетали за ними, как правило, военные самолеты и на карантин их размещали на военных базах, во Франции точно так и было, и в США.
То есть, никаких карантинов в городах или селах никто не проводил. Весь процесс эвакуации и размещения на карантин был публичным, о чем сообщалось заранее.
Поэтому, когда так называемые моралисты обвиняют жителей Львовщины, Тернопольщины, Полтавщины в непатриотизме и называют их извергами, то кажется, что эти определения адресованы не на тот адрес.