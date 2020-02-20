EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  5412  116
Матеріали за темою:
Все про:Тернопіль (121) Тернопільщина (221) евакуація (209) Надал (2) Дубінський (62) Качура (27) COVID-19 (131)

 Не хотіли пускати літак в аеропорт: нардепи від СН підготували заяву про можливий злочин місцевої влади Тернопільщини

Народні депутати від "Слуги народу" підготували заяву про можливе скоєння злочину мером Тернополя Сергієм Надалем і заступником голови Тернопільської облради Василем Деревляним через протидію евакуації людей із Китаю.

Про це повідомив у кулуарах парламенту нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я підготував з нашими колегами заяву про можливе скоєння злочину за фактом неприпустимих дій і перевищення влади, зокрема, Василем Деревляним - першим заступником голови Тернопільської облради, який направив відповідне подання до голови обласної ради та фактично дав ... незаконну вказівку про те, щоб літак не допускали на територію аеропорту. Це також Сергій Надал з ВО "Свобода" - міський голова (Тернополя. - Ред.), який також виступив на підтримку того, щоб не допускали літак. Це точно не державна позиція. Це точно не ставлення, яке повинно бути у політика до українських громадян", - сказав Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільняють дорогу від протестувальників у Нових Санжарах

"Це абсолютно неприпустимо і ми звертаємося до Генерального прокурора, голови ДБР, міністру внутрішніх справ Авакову, щоб вони дали правову оцінку діям цих посадовців", - додав Качура.

Качура також попередив обласні ради в інших областях, зокрема Полтавській, що "будь-які рішення щодо обмеження перебування наших громадян на території України є абсолютно незаконними". "І таким діям абсолютно відразу буде надано правову оцінку", - сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде дана правова оцінка нардепу від фракції "Слуга народу" Олександру Дубінському, який звернувся до міністра охорони здоров'я з вимогою не розміщувати евакуйованих з Китаю в санаторії в Обухівському районі, він відповів: "Ви можете цю інформацію уточнити у цього народного депутата. Але, за моєю інформацією, не планували там розміщувати, було кілька баз, де можуть розміщувати. Я думаю, що коректніше у нього запитати. Але Олександр нікому не давав незаконних вказівок, для того, щоб літак не міг сісти в аеропорту. Він не блокував і фізично не організовував людей".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не хочем того всього мати на Україні", - жителі продовжують протест проти розміщення на Тернопільщині евакуйованих з Китаю. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176902
 
 
 Топ коментарі
 
Этот качура тупой даун истинный слуга нарида:
Не хотели пускать самолет в аэропорт: нардепы от "СН" подготовили заявление о возможном преступлении местными властями Тернопольщины - Цензор.НЕТ 5037
 показати весь коментар
 
А заявление "о возможном преступлении" Зеленского, слетавшего в Оман с частной поездкой и не подавшего декларации, написать не собираетесь, "законолюбцы"?!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Розізлився, гнидо? А що ж так? Проколовся, падло? Думали, що вас не розкусять, а тут он як. Ну а на рахунок рагулізму - в дзеркало подивись, там впоротого рагуля й побачиш. Наглого, тупого і впоротого.
 показати весь коментар
 
да это же провокатор - "я сын эпидемиолога, всё не так однозначно, у меня у самого два холерных бокса дома , не то что у этих западенцев".
 показати весь коментар
 
 
В День Пам`яті Небесної сотні пархаті влаштували загальноукраїнський срач. Під руки їм попала евакуація з Китаю. Аж два тижні тягнули, щоб в до цього дня приурочити. І пофіг їм ті евакуйовані, пофіг і їх здоров`я, і здоров`я тисяч українців, головне, щоб свою гидку справу зробити. Зробили все чітко і професійно - спровокували пікети, протистояння. І біндєри тут, і жлоби с полтавщини, і благородні харків`яни. От молодці, що вміють, то вміють падли. А народ в черговий раз повівся.
 показати весь коментар
 
 
Яка мерзота, мало того що навмисно тягнули аби "евакуація" припала на річницю розстріла майданівців, так вони ще й збуривши народ розігрують карту "клятих бендерівців". Нажаль евакуйовані стали розмінною монетою в брудній грі зєлєбобіків та йх посіпак. Ганьба!
 показати весь коментар
 
 
Галичанам ничего не остается как переводить стрелки со своей гнилости на зебильную власть: мол, придумали в майдановскую годовщину, ах они провокаторы! На самом же деле весь бедлам спровоцировали, как всегда, именно они, галичане.
 показати весь коментар
 
 
А галичани то тут яким боком, не вся Тернопільска область Галичина, ти у вулику вчився?
 показати весь коментар
 
Галичане составляют большинство жителей той территории.
 показати весь коментар
 
Ви відрізните галичанина від буковинця?
 показати весь коментар
 
Зеленський і його українофоби переслідують політиків з проукраїнськими поглядами... Зеленський явно бігає по лезу ножа... скоро мабуть дограється так саме як і його кумир Янукович
 показати весь коментар
 
 
Быдло которое не хочет пускать самолет - "политик с проукраинскими взглядами"?
В Европе он бы уже на панели работал, и ему никто руки бы не подавал.
 показати весь коментар
 
Астанавитесь! Подождите две недели, а там и увидим, о возможном преступлении...
 показати весь коментар
 
Разве в Китае им бы не оказали мед помощь? Сидели бы себе в квартирах,
ноо неет... они не хотят заразиться! - Так и мы тоже не хотим!! Но мы, в отличие от них, никуда не выезжали, непонятно, почему теперь мы должны рисковать вместо них??
 показати весь коментар
 
Я бачив той вирус куме.
-I що?!Який вiн з себе?
-Звичайний.
-Та я питаю,який прапор в нього в руках?
-Та наш жовто-блакитний.
-Тобто наш?!
-Наш,наш.
-Ну тодi добре.Нехай даэ дозвiл на посадку лiтака Не хотіли пускати літак в аеропорт: нардепи від СН підготували заяву про можливий злочин місцевої влади Тернопільщини - Цензор.НЕТ 8203
 показати весь коментар
 
Холопы бунтовать вздумали. Как слуги скажут так и делать. Игры с быдлом закончились .
Пора их в стойло ставить. Вот шо они думают и боятся. А впереди земля.
 показати весь коментар
 
На самом деле, уголовное дело нужно возбуждать в отношении тех, кто принял решение поставить под угрозу ВСЮ страну - эвакуировав в Украину потенциально заражённых людей !
Тем самым поставив под угрозу жизни всех людей находящихся на территории Украины !

Они фактически собственными руками принесли эпидемию в страну !!!
А те, что выразил свое несогласие с этими действиями - действовали в интересах безопасности ВСЕХ проживающих в Украине !
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору