 Україна вимагає від Росії негайного припинення вогню на Донбасі, - заява МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України.
"20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підірвавши мир та безпеку на континенті.
Своїми протиправними діями Росія порушила основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються міжнародні відносини у сучасному світі і які є основою для підтримки миру і стабільності – принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів.
Завдяки єдності всіх громадян України, мужності наших воїнів та підтримці міжнародних партнерів, Україна відстояла свою незалежність, зупинивши просування агресора на Донбасі, а міжнародне співтовариство засудило злочин агресії і не визнало спробу анексіі Криму", - йдеться в тексті заяви МЗС.
У відомстві наголошують, що наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину трагічні – окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйони внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини.
"Росія також ігнорує свої міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. Вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Репресій зазнає корінний народ Криму – кримські татари. Переслідування за політичними мотивами на основі сфабрикованих звинувачень стало звичною практикою для російської окупаційної влади. До злочинів окупантів належить проведення незаконного призову до російських збройних сил, системна політики переселення мешканців Росії на тимчасово окуповані українські території з метою зміни їхнього демографічного складу, примусова паспортизація громадян України, прискорена мілітаризація окупованих територій", - сказано в документі.
"Вимагаємо від Росії приступити до безумовного виконання власних зобов’язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих в рамках міжнародних форматів", - підкреслюється в заяві МЗС.
У МЗС також висловили подяку міжнародним партнерам України за політичну і практичну підтримку в захисті суверенітету і територіальної цілісності України.
"Закликаємо міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її збройної агресії проти України, звільнення незаконно ув’язнених громадян України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій та повернення Росії у міжнародне правове поле.
Ми віримо, що спільними зусиллями цивілізованого світу ми зможемо відновити мир і стабільність в Європі та повагу до основоположних засад сучасного міжнародного порядку", - підсумували в МЗС.
А зараз дєло пошло вєсєлєй ! Платєжкі інтєрєсние, собакамі оплачіваются ! Оман ! Землю продають, тільки виглядуй, шоб не разом з тобою. І цимєс тижня-Коронавірус наконец - то прівєзлі ! Діждали !
ЛЯПОТА !!!
Законопроєкт №2708 про працю, який уряд вніс на розгляд до Верховної Ради, суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, звужує права і соціальні гарантії працівників і є абсолютно неприйнятним.
Про це у себе в Facebook заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На вчорашньому засіданні комітет з питань інтеграції України до ЄС одностайно визнав проєкт Закону про працю таким, що послаблює рівень охорони праці, звужує трудові права та соціальні гарантії працівників і суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Оцініть урядову ініціативу і ви. Отже, Кабмін пропонує:
• встановити, що до працівників, які працюють у нічний час, належать працівники, які працюють не менше, ніж чотири години щоденного робочого часу та не менше, ніж ¼ річної норми робочого часу в нічний час. Натомість, Директива 2003/88/ЄС передбачає, що працівником, який працює в нічний час, є той, хто працює вночі щонайменше три години;
• фактично дозволити безпідставне звільнення працівників роботодавцем (законопроєкт не містить положень щодо обґрунтованості припинення трудових відносин);
• законопроєкт не містить статей, які б визначали порядок та умови звільнення працівників з ініціативи роботодавця під час колективного звільнення, в тому числі, при банкрутстві;
• немає положень щодо обов`язку роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;
• відсутня будь-яка бланкетна норма щодо джерел правового регулювання соціального діалогу та колективних трудових відносин", - пояснила депутат.
Раніше депутат фракції "Європейської Солідарності" Ірина Фріз
Думаєш, шо тільки ти один Портнова читав, чи Скабєєву дивився?
Незрозуміло тільки, чому вовалєксандрич та його слуги все роблять все для того, щоб так воно й вийшло.
Малоросс, расскажи - кто рассказывал про то, что Порошенко - олигарх, вор и мародёр?
Но пока никто не решается, жалеют *****-террориста. Это совет Миру.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чому про Донбас говорять окремо, а не разом із Кримом?
- Негатив... мля... лет ми спик фром май харт - зере аре ноу рашен трупс ин зе батылграунд.
от души