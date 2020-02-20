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 Політика України
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Все про:Крим (8781) МЗС (2046) окупація (2182) Донбас (15370)

 Україна вимагає від Росії негайного припинення вогню на Донбасі, - заява МЗС

У шосту річницю початку окупації РФ Криму МЗС України вимагає від Росії розпочати виконання взятих на себе зобов'язань як сторони міжнародного збройного конфлікту і негайно припинити вогонь на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС України.

"20 лютого 2014 року російські війська розпочали окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, підірвавши мир та безпеку на континенті.

Своїми протиправними діями Росія порушила основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються міжнародні відносини у сучасному світі і які є основою для підтримки миру і стабільності – принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів.

Завдяки єдності всіх громадян України, мужності наших воїнів та підтримці міжнародних партнерів, Україна відстояла свою незалежність, зупинивши просування агресора на Донбасі, а міжнародне співтовариство засудило злочин агресії і не визнало спробу анексіі Криму", - йдеться в тексті заяви МЗС.

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У відомстві наголошують, що наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину трагічні – окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйони внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини.

"Росія також ігнорує свої міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. Вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Репресій зазнає корінний народ Криму – кримські татари. Переслідування за політичними мотивами на основі сфабрикованих звинувачень стало звичною практикою для російської окупаційної влади. До злочинів окупантів належить проведення незаконного призову до російських збройних сил, системна політики переселення мешканців Росії на тимчасово окуповані українські території з метою зміни їхнього демографічного складу, примусова паспортизація громадян України, прискорена мілітаризація окупованих територій", - сказано в документі.

"Вимагаємо від Росії приступити до безумовного виконання власних зобов’язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих в рамках міжнародних форматів", - підкреслюється в заяві МЗС.

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У МЗС також висловили подяку міжнародним партнерам України за політичну і практичну підтримку в захисті суверенітету і територіальної цілісності України.

"Закликаємо міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її збройної агресії проти України, звільнення незаконно ув’язнених громадян України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій та повернення Росії у міжнародне правове поле.

Ми віримо, що спільними зусиллями цивілізованого світу ми зможемо відновити мир і стабільність в Європі та повагу до основоположних засад сучасного міжнародного порядку", - підсумували в МЗС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176901
 
 
 Топ коментарі
 
За часів Порошенка наріт вже заскучав - занудився. Одне й те ж: «Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, »...
А зараз дєло пошло вєсєлєй ! Платєжкі інтєрєсние, собакамі оплачіваются ! Оман ! Землю продають, тільки виглядуй, шоб не разом з тобою. І цимєс тижня-Коронавірус наконец - то прівєзлі ! Діждали !
ЛЯПОТА !!!
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За часів Порошенка наріт вже заскучав - занудився. Одне й те ж: «Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, Порошенко вкрав, Порошенко набухався, »...
А зараз дєло пошло вєсєлєй ! Платєжкі інтєрєсние, собакамі оплачіваются ! Оман ! Землю продають, тільки виглядуй, шоб не разом з тобою. І цимєс тижня-Коронавірус наконец - то прівєзлі ! Діждали !
ЛЯПОТА !!!
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.... І в той же день очільниця ДБР вимагає скасувати закони про амністію активістам Майдану. Тобто покарати винних у подлому убійствє нещастних бєркутовцов. Нехіло зєліна ссчучка.
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А це теж:

Законопроєкт №2708 про працю, який уряд вніс на розгляд до Верховної Ради, суперечить Угоді про асоціацію України з ЄС, звужує права і соціальні гарантії працівників і є абсолютно неприйнятним.
Про це у себе в Facebook заявила народний депутат з фракції "Європейська Солідарність", голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На вчорашньому засіданні комітет з питань інтеграції України до ЄС одностайно визнав проєкт Закону про працю таким, що послаблює рівень охорони праці, звужує трудові права та соціальні гарантії працівників і суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Оцініть урядову ініціативу і ви. Отже, Кабмін пропонує:
• встановити, що до працівників, які працюють у нічний час, належать працівники, які працюють не менше, ніж чотири години щоденного робочого часу та не менше, ніж ¼ річної норми робочого часу в нічний час. Натомість, Директива 2003/88/ЄС передбачає, що працівником, який працює в нічний час, є той, хто працює вночі щонайменше три години;
• фактично дозволити безпідставне звільнення працівників роботодавцем (законопроєкт не містить положень щодо обґрунтованості припинення трудових відносин);
• законопроєкт не містить статей, які б визначали порядок та умови звільнення працівників з ініціативи роботодавця під час колективного звільнення, в тому числі, при банкрутстві;
• немає положень щодо обов`язку роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до контракту чи трудової угоди;
• відсутня будь-яка бланкетна норма щодо джерел правового регулювання соціального діалогу та колективних трудових відносин", - пояснила депутат.
Раніше депутат фракції "Європейської Солідарності" Ірина Фріз
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Привезли не вирус, а украинцев. Но тебе этого не понять. Как и не понять того, зачем вернули в Украину Сенцова, Клыха и др. украинских патриотов, а также моряков, которых твой Порошенко послал на верную гибель, в лучшем случае, в плен.
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Та чув. І Путін про таке щось казав.
Думаєш, шо тільки ти один Портнова читав, чи Скабєєву дивився?
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А сейчас Моника ножкой топнет ,на колени бухнется и попросит сцаря повлиять «на ту сторону « !!
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заява норм, але ********* себе не вважає стороною конфлікта.
Незрозуміло тільки, чому вовалєксандрич та його слуги все роблять все для того, щоб так воно й вийшло.
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та харе рашку пугать...)))) ух! особенно ценичный командос )))
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А чем требования подкреплены ? - Членом по столу ? Так это херня. Вот если бы им по лбу,то дело другое ))
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Подкреплено тем, что ты захотел сменить гетмана на Вислюка...
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Ой )) Только чушь не мели. Гетманов под зад коленом не выгоняют. А его именно так ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство и выгнало.Я не говорю,что они умно поступили,когда снова олигархичного выбрали. Но сам факт,что как от говна избавились,есть.
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Малоросс, расскажи про IQ толпы, чтобы "порохоботы" посмеялись. :D

Малоросс, расскажи - кто рассказывал про то, что Порошенко - олигарх, вор и мародёр?
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Заколебал ты долбанный,белорус. Сам ты маларос. Я скорее фашист,если уж на то пошло. И ты дебил,если за все время этого не понял. А про парашенку мне втирать не надо. Я склонен доверять США,а не лохам типа тебя.Вон про шокина они прямо говорят,кто он. А кто его туда ставил ?
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Лишнехромосомное, ты в принципе не знаешь - что такое фашист, т.к. это явно не украинец, а какая-то придуманная нация, что в Италии, что в Испании. Так какую ты нацию придумал?
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Ты тупой. У коммунизма и фашизма нет нации. А себя я привел в пример как яркий антипод тому,что ты привираешь. Не более.
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Лишнехромосомное, перечитай ещё раз свои и мой пост 17 раз, если не поймешь - ещё 18 раз, потом - 19...
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ты кроме "малоросс, лишнехромосомное" - другие слова ещё знаешь ? Или в твоей методичке других нет, а своего словарного запаса не хватает ?
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Да, лишнехромосомное, знаю, например - дебил, но если я тебе правду скажу, то пост удалят.
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Стакими заявления ты, скорее всего, поклонник конфедераста Билецкого.
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Картинки эпохи ненавистного тобою Порошенко потому - устарели, сейчас в тренде - смотреть глаза в глаза, ведь ты этого хотел...
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Какой-то там МИД, когда величайший ум, совесть и авторитет, гений современности Арахамия сказал, что пока неизвестно, кто первый начал.
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Кацапы прекратят войну, если только ВЕСЬ кремль взорвать, вместе с ****** из космоса.
Но пока никто не решается, жалеют *****-террориста. Это совет Миру.
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німєдліна прєкратіть зелєним мухам на зелне гімно садіцца...
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Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - заявление МИД
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Чому про Донбас говорять окремо, а не разом із Кримом?
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- Russia! Cease fire! I repeat: cease fire immediately! Over.
- Негатив... мля... лет ми спик фром май харт - зере аре ноу рашен трупс ин зе батылграунд.
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Феерические ...бы. А у шакала вы не требуете прекратить жрать падаль??? С козломордыми разговор должен быть один... Кацапы любят пистюлину... Хорошую пистюлину... Другого языка они не понимают..
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Где-то шо-то сдохло... МИД Украины впервые с начала российской агрессии против Украины назвал эту страну "стороной международного вооружённого конфликта"! Тьфу, тьфу, шоб не отозвали...
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Сполучені штати вимагають від Росії вивести з окупованих територій свої війська. А наші - припинити вогонь. Є різниця?
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Cовершенно верно,именно благодаря ВСЕМ УКРАИНЦАМ мы остановили врага и именно УКРАИНЦЫ погибали и погибают сейчас в этой войне. Мразь которая сейчас оказалась у власти никогда не была УКРАИНЦАМИ и не будет,Этот зловонный сброд мы вновь загоним в их балаганы откуда они каким то чудом выскочили, хотя в идеале их нужно вымести сраной метлой вообще из Украины.Пусть население уменьшится но зато качественно очистится от этой мерзкой зелёной дряни навсегда.
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ты 3/4 населения собрался выгнать ? А если они тебя ?
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Пусть Зеленский ещё ножкой топнет вдруг подействует.
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