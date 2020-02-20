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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2435) Донбас (15370) Гремінгер (31) Тристороння контактна група (178)

 Генсек ОБСЄ Гремінгер найближчим часом планує відвідати Київ і Донбас

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер найближчим часом здійснить візит в Україну, під час якого, зокрема, буде поїздка на Донбас.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Гремінгер сказав під час 19-ї зимової сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ в четвер у Відні.

"Діючий голова ОБСЄ Еді Рама та голова ПА ОБСЄ Георгій Церетелі нещодавно здійснили візити в Київ, щоб запевнити у нашій твердій відданості надання підтримки процесу через ТКГ та СММ ОБСЄ. Я сам планую відвідати Київ та Донбас у найближчому майбутньому", - сказав Гремінгер.

Генсек ОБСЄ закликав спільно працювати над тим, щоб "підтримувати набраний темп" у питанні мирного врегулювання конфлікту в Україні.

"Надзвичайно важливо, щоб ми використовували кожен шанс для досягнення мирного врегулювання кризи в Україні та навколо неї. Зараз ми маємо вікно можливостей, щоб забезпечити додатковий, суттєвий результат на шляху виконання Мінських домовленостей", - наголосив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176895
 
 
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Посетителей от ОБСЕ тут уже давно хватает. А толку?
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а на пути из одного в другое, он посетит новый "клуб "четырёх коней" тг новых санжар, где прочитает свою лекцию - плодотворная дебютная идея.
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зачем?????? как они не видели переброску танков и солдат??????
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в Золоте його на нуль, або на промку, можна на інтернат у Мар'їнку, нехай сам відчує "тепм мирного врегулювання".
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