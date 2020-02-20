 У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Зазначається, що усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання. Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.
У разі появи симптомів коронавірусу у когось із пасажирів обсервації - термін перебування всіх інших евакуйованих людей продовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.
Ты шо не смотрел Слугу Народа 1..2...и 10 сезоны!?)))
Велосипед!!!
ЗЕ будет гнать виласипед...в глухих краях чуток притормозит...
Нарвет букет...и привизет его...
Тому дедушке который ИВК))))
Я тоже...
Говна и так хватает вокруг...
Мне достаточно соседей ЗЕленобобиков)))
А сейчас языки в сраку засукули...
Стебу их без божно))) при каждой встрече...
Скавчат что при БАРЫГЕ им ФОПикам жлобикам по проще было...
За все в этой жизни нужно платить...тем более за выбор сделаный по приколу!)))
Жена агитировала...мол какой фильм!)))
Но с начала было ясно что это ПАРАША для быдла)))
В итоге жена тоже за БАРЫГУ голосовала...
Та вони ж впевнені, що то їх ненависний Порошенко змусив 21.04.2019 проголосувати ось за таке зашкварне життя.
Бо при ньому їм чомусь не жилось.
Короновіруса в сраці не вистачало.
А претензии обязательно будут, посмотрите. Со стороны туристов.
(интересно... туалетка одна на этаж? или на улице ))))
(про душевую-ванную и горячую воду...ваще стесяюсь спросить)
И которые, когда серьезно заболеют, пойдут по миру с протянутой рукой
нюню
И так, пока никого не останется.
В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер. Об этом сообщает BBC.
О смерти Теслера также пишет в Twitter компания Xerox, в Исследовательском центре которой он работал.
«Изобретателем комбинаций cut/copy & paste, find & replace и многих других был бывший сотрудником Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал проще благодаря его революционным идеям. Ларри умер в понедельник», - написала компания в Twitter.
Ларри Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. Он окончил Стэнфордский университет в Калифорнии. После работы в Xerox его переманил к себе в компанию основатель Apple Стив Джобс, где Теслер проработал 17 лет и вырос до главного ученого.
(тут має бути чорнушний жарт на тему "як його будуть ховати...")
Ежели единая центральная система кондиционеров, то все, всем амба.
Правда, судя по приведенной в коментариях фотографии, кондиционеров там нет.
Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
Всі ходим під Богом !
З таким підходом можна було одразу додому відпускати. Чи десь на курорти Буковеля, Трускавця чи в Моршин відправити. Чим не карантин?
А зараз це все виглядає, як «через коліно» нагнули самих слабких, хто не зміг за себе постояти, і підкинули їм проблем.
https://nv.ua/ukraine/events/stychki-v-novyh-sanzharah-video-novosti-ukrainy-50071338.html
«Били, как котов»: видео стычек с полицией из-за размещения украинцев из Уханя в Новых Санжарах
20 февраля, 13:23
В связи с решением властей разместить эвакуированных из Уханя в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах местные жители вышли на протест.
При этом их попытка помешать прибытию вывезенных из Китая граждан переросла в стычки с силовиками.
«Здесь и Нацгвардия и менты. Сейчас хоть уже не бьют и не пакуют. А били, как котов. Еще повязали многих», - рассказал в комментарии BBC Украина местный житель Сергей.
Меня эти слова убили наповал! Значит, наших людей били, вязали, а после всего этого еще и гавно после Хуанями убирай?! Жрать им готовь? По-моему, это уже реребор!
Бей своих, чтоб счужие боялись! Кур.а, еслибы эти иностранные турЫсты знали, что они с собой везут кроме вируса. то они бы, может бть, и не полетели сюда. Они подавлены? И Шо?? А НАШИХ - БИЛИ!! Из-за кого? Из-за чего, бл....-муха! Ото надо было им прямо в самолете постелить, надеть на них памрепсы и пущая сидят там 2..3..4.. недели. А - не нравится?! На Хуань! Домой, назад, в Китай, в деревню, к тетке, в глушь, в Ухань!