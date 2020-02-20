 У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання. Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

У разі появи симптомів коронавірусу у когось із пасажирів обсервації - термін перебування всіх інших евакуйованих людей продовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах