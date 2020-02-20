EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2052  81
Матеріали за темою:
Все про:вірус (270) Кабмін (3699) евакуація (209) COVID-19 (131)

 У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів

Кабінет Міністрів України опублікував відповіді на найчастіші запитання в зв'язку з евакуацією громадян з міста Ухань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Зазначається, що усі евакуйовані громадяни, екіпаж та супроводжуючі особи розміщені в індивідуальних приміщеннях із належним рівнем комфорту для проживання. Відходи будуть утилізовані в спеціальний спосіб, вони не будуть потрапляти у загальну каналізацію. Самі каналізаційні стоки в обов’язковому порядку будуть знезаражені.

У разі появи симптомів коронавірусу у когось із пасажирів обсервації - термін перебування всіх інших евакуйованих людей продовжиться ще на 14 днів з моменту ізоляції пацієнта, у якого виявлено підозру на вірус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176893
 
 
 Топ коментарі
 
беспрецедентные бактериологические меры выглядят так. зеленые просто решили попиариться на "своих не бросаем" в надежде что пронесет...В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания их в обсервации продлится еще на 14 дней, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4413
 показати весь коментар
 
Зеленський, будь мужиком, ти ж казав, що особисто всіх в Конча-заспу повезеш, якщо люди бунтуватимуть. Люди бунтують, давай - вези!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а що зєля не буде всіх розвозити на своїй машині? він обіцяв
 показати весь коментар
 
 
Яка машина?
Ты шо не смотрел Слугу Народа 1..2...и 10 сезоны!?)))
Велосипед!!!
ЗЕ будет гнать виласипед...в глухих краях чуток притормозит...
Нарвет букет...и привизет его...
Тому дедушке который ИВК))))
 показати весь коментар
 
 
Не поверишь)))
Я тоже...
Говна и так хватает вокруг...
Мне достаточно соседей ЗЕленобобиков)))
 показати весь коментар
 
 
Они перед выборами ядом плевались в спину)))
А сейчас языки в сраку засукули...
Стебу их без божно))) при каждой встрече...
Скавчат что при БАРЫГЕ им ФОПикам жлобикам по проще было...
За все в этой жизни нужно платить...тем более за выбор сделаный по приколу!)))
 показати весь коментар
 
 
И да...СН не смотрел не единой серии)))
Жена агитировала...мол какой фильм!)))
Но с начала было ясно что это ПАРАША для быдла)))
В итоге жена тоже за БАРЫГУ голосовала...
 показати весь коментар
 
«А як же проголосували мешканці Нових Санжар? Дивимось округ №149: за Зеленського 84.98% » (с)
Та вони ж впевнені, що то їх ненависний Порошенко змусив 21.04.2019 проголосувати ось за таке зашкварне життя.
Бо при ньому їм чомусь не жилось.
Короновіруса в сраці не вистачало.
 показати весь коментар
 
 
якщо б цей вірус ще "косив" виключно його виборців, - ото була б персональна відповідальність
 показати весь коментар
 
а зміст, якщо почне поширюватися, то, за місяць, накриє всю Україну
 показати весь коментар
 
беспрецедентные бактериологические меры выглядят так. зеленые просто решили попиариться на "своих не бросаем" в надежде что пронесет...В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания их в обсервации продлится еще на 14 дней, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4413
 показати весь коментар
 
 
Ага)) Ото зайдет туда такой иностранный иностранец и сразу попросится назад, в Китай).
 показати весь коментар
 
 
Ну иностранному иностранцу лучше харчами не перебирать, а то свинство будет. Что же их не забрали родные страны в пятизвездочные отели?
 показати весь коментар
 
 
Просто те иностранцы, которые прилетели к нам, понятия не имели, куда они вообще летят. Они, скорее всего, знать не знали о такой стране, как Украина, и о том, что в ней - война уже 6 лет длится. А ессли бы знали всё это, то вряд ли поперлись бы в такую даль. Так то в Израиль, например, ближе будет, чем к нам. Так то почему-то казахстанцы сошли на Родине. Каждому - в руки парашют и... прыгай... Но... теперь их еще корми-пои и сранти после них убирай. А кто всё это будет делать... Аваков? Неа. Скалецкая? Неа...

А претензии обязательно будут, посмотрите. Со стороны туристов.
 показати весь коментар
 
 
МОЖЕТ ПОДКИНУТ $$$ И НА САМОЛЕТЕ МЕДВЕДЧУКА В ОМАНСКИЙ КАРАНТИН?
В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания всех в обсервации продлится еще на 14 дней - Цензор.НЕТ 3345
 показати весь коментар
 
 
а старинный холодильник и такой же телевизор, стоящий на нём в центре этой композиции, являются символами противоборства пропаганды и желудка. понятно, что пропаганда духовная символично находится сверху потребностей земных ))
 показати весь коментар
 
 
как в дом отдыхе времен ссср побывал))))) побагатому... дааа
(интересно... туалетка одна на этаж? или на улице ))))
(про душевую-ванную и горячую воду...ваще стесяюсь спросить)
 показати весь коментар
 
 
и комунальная кухня, бонусом ко всем этим удобствам. ну шоб вирус не так распространялся среди жильцов (насекомые и грызуны, представленны в пансионате в широком ассортименте. средства отлова предоставляются всем желающим вспомнить рыбный рынок уханя)
 показати весь коментар
 
 
э не...тут не вгадали...сказали кухня будет отдельно...а им будут бросать под дверь и убегать)))... а грязную посуду...ну наверное в окна выбрасывать...или мож до одноразовой доумаются ? ))) хотя...о чем я
 показати весь коментар
 
в это может трудно там в Украине будет и поверить, но одноразовую посуду моют уже здесь и буржуи )) лет 6 тому в зад, на пфаррфесте сам видел. попал в закулисье кухни по поводу глючащей микроволновки. так прикол в том, шо мыли там не в кафешной быстрой посудомойке, понятно, там пар и такой одноразовый пластик скукожится, а в мойке тёплой водой с моющим средством)) на вопрос, - а вы шо одноразовую ещё раз используете? бес праблем ответили, - йа, йа! натюрлихь! если не выпачканная то да. это же дешевле! )) так шо за тамошний пансион йа бы тоже не был так уверен в одноразовости.
 показати весь коментар
 
 
У таких номерах є ванна та свій туалет. Як правило доба із харчуванням, проживанням та недолікуванням коштує 500 грн.
 показати весь коментар
 
 
А ціна проживання? Може така, що відразу зауважають.
 показати весь коментар
 
Досить пристойний варіант для такого випадку, але це не лікарня, більше на готель в райцентрі схоже.
 показати весь коментар
 
 
В конча-заспу. Ага,слабо.Там же избранные,а в Санжарах смерды.
 показати весь коментар
 
 
"а в Санжарах смерды" , которым некогда и не за что ездить за впечатлениями аж в Китай и на Сейшелы.

И которые, когда серьезно заболеют, пойдут по миру с протянутой рукой
 показати весь коментар
 
 
и которые не работают, налогов не платят но требуют чтобы их "услышали".
 показати весь коментар
 
за сутки переделали каналюгу ?
нюню
 показати весь коментар
 
 
они сказали что г-но будут сжигать, прямо в туалете
 показати весь коментар
 
 
и жрать, тогда не нужно будет сжигать)) Пусть гоголевскими, водящими по Полтавской области, мавками и мавпами пообщаются)) Ото насмотрятся! И Вий им будет, и Черт с Вакулой. Та и Хуань (Ухань, ё маё) с ними...
 показати весь коментар
 
 
Так доктор Аваков сказал, что они все здоровы.
 показати весь коментар
 
 
А якщо симптоми з'являться у місцевих?
 показати весь коментар
 
 
« ... тогда органы извинятся», чи як там казав Зеленський?
 показати весь коментар
 
 
В случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан срок пребывания всех в обсервации продлится еще на 14 дней

И так, пока никого не останется.
 показати весь коментар
 
 
Ежкин кот, да ежели они в индивидуальном заключении, то за что же всех то?
 показати весь коментар
 
 
Зеленський, будь мужиком, ти ж казав, що особисто всіх в Конча-заспу повезеш, якщо люди бунтуватимуть. Люди бунтують, давай - вези!
 показати весь коментар
 
 
Оффтоп (але на тему смерті) - В США умер создатель комбинаций Ctrl+C и Ctrl+V

В США на 75-м году жизни умер создатель компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c), «вставить» (Ctrl+v) Ларри Теслер. Об этом сообщает BBC.
О смерти Теслера также пишет в Twitter компания Xerox, в Исследовательском центре которой он работал.
«Изобретателем комбинаций cut/copy & paste, find & replace и многих других был бывший сотрудником Xerox Ларри Теслер. Ваш рабочий день стал проще благодаря его революционным идеям. Ларри умер в понедельник», - написала компания в Twitter.
Ларри Теслер родился в Нью-Йорке в 1945 году. Он окончил Стэнфордский университет в Калифорнии. После работы в Xerox его переманил к себе в компанию основатель Apple Стив Джобс, где Теслер проработал 17 лет и вырос до главного ученого.
(тут має бути чорнушний жарт на тему "як його будуть ховати...")
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное, а как там с кондиционированием?
Ежели единая центральная система кондиционеров, то все, всем амба.
Правда, судя по приведенной в коментариях фотографии, кондиционеров там нет.
 показати весь коментар
 
 
Ничего сейчас подвезут вместе с трюфелями, черной икрой и аквапарком. Забрали, расселили за гос. счет и пусть сидят.
 показати весь коментар
 
 
с чем? с кондиционированием? вы где таких слов нахватались???))) окно приоткрыли - и фсё!
 показати весь коментар
 
 
Ну да, якось так, ще Тернопіль був, не карантин а круїз по Україні.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский, ты должен возглавить поход своих ишаков в обсервацию. Дай пример больным с Китая. Большинством парламента.
 показати весь коментар
 
 
Под песню Баскова «я буду руки твои целовать» У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 3219
 показати весь коментар
 
 
Це вже не маячня, а якийсь театр абсурду від Зє-банди. Якщо будуть симптоми це вже буде означати, що вже є хворі на коронавірусну інфекцію. Місце розміщення в Нових Санжарах евакуйованих з Китаю абсолютно ⚠ не підготовлене і не придатне для перебування та лікування цих хворих та запобігання поширення захворювання серед населення прилеглих територій ...

Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
 показати весь коментар
 
 
Затишье. Таки надеюсь, что конвой проследует не в эти Санжары... А если туда, то второй тайм ещё впереди, как я полагаю. Это- скоро.
 показати весь коментар
 
 
Именно туда. По новостям передали, что из Санжар вывезли персонал, с людьми будут врачи, которые их сопровождали.
 показати весь коментар
 
 
Есть такая инфа. Но... это может быть и деза, которой я бы- не удивился.
 показати весь коментар
 
Завжди думав що карантин це обмеження спілкування до мінімуму а не розташування посередині населеного пункту, старію певне.
 показати весь коментар
 
 
Ну, да. Как же тогда с громогласными заявами о двойном кольце оцепления? Вот именно потому, я пока и надеюсь, что пункт назначения- таки не Санжары.
 показати весь коментар
 
 
Там вже *потрійне * ...Мусора ..нацгвардія ...та місцеві !"!!
 показати весь коментар
 
Санаторій не в Нових Санжарах, а поряд в лісі десь за 4-5 кілометрів від містечка. Так, що я не розумію, чого бунтують місцеві зебіли?
 показати весь коментар
 
Был такой хороший, сатирический фильм 2006 года- " Идиократия". Рекомендовано всем. И не только в Украине.
 показати весь коментар
 
 
Хай ..вай ..Волають (не пущать * !!! А ваші пропозиції ?..
Всі ходим під Богом ! У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 658
 показати весь коментар
 
Та які зараз можуть бути пропозиції. Карантин треба було готувати до прильоту. А зараз тупо дивляться на кого скинути, яка місцева влада прогнеться.

З таким підходом можна було одразу додому відпускати. Чи десь на курорти Буковеля, Трускавця чи в Моршин відправити. Чим не карантин?
 показати весь коментар
 
Як варінт, щоб зняти градус напруги, можна в Феофанію відправити. Обладнати там епідеміологічний корпус і спостерігати (кажуть, що 40 днів потрібно). Сам Зеленський може навідати евакуйованих також (через шкло і в захисті, але принаймні так).

А зараз це все виглядає, як «через коліно» нагнули самих слабких, хто не зміг за себе постояти, і підкинули їм проблем.
 показати весь коментар
 
Гарний серіал продемонстрували зебіли своєю некомпетентністю з цією евакуацією. Дивіться на всіх екранах країни та онлайн "Пригоди уханців в Україні" У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 3343
 показати весь коментар
 
 
Совсем охерели это всего 25 км от моего дома.Везите их на свои виллы.. У разі прояву симптомів коронавірусу в евакуйованих громадян термін перебування всіх в обсервації продовжиться ще на 14 днів - Цензор.НЕТ 6733
 показати весь коментар
 
 
А що не подобається? Якщо "величезний лідер **********" за якого голосувала Полтавська вата виришіть то і до тебе додому привезуть.
 показати весь коментар
 
Вот! ГУМАНИЗьМ во всей своей красе! И лучшая сторона нашей власти! Читайте!:

https://nv.ua/ukraine/events/stychki-v-novyh-sanzharah-video-novosti-ukrainy-50071338.html

«Били, как котов»: видео стычек с полицией из-за размещения украинцев из Уханя в Новых Санжарах
20 февраля, 13:23

В связи с решением властей разместить эвакуированных из Уханя в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах местные жители вышли на протест.
При этом их попытка помешать прибытию вывезенных из Китая граждан переросла в стычки с силовиками.
«Здесь и Нацгвардия и менты. Сейчас хоть уже не бьют и не пакуют. А били, как котов. Еще повязали многих», - рассказал в комментарии BBC Украина местный житель Сергей.
 показати весь коментар
 
А почему- как котов??? Котов-то за что можно бить???
 показати весь коментар
 
 
Коты - моя больная тема) Если бы кто кота ударил при мне, то... я за себя не ручаюсь...

Меня эти слова убили наповал! Значит, наших людей били, вязали, а после всего этого еще и гавно после Хуанями убирай?! Жрать им готовь? По-моему, это уже реребор!
Бей своих, чтоб счужие боялись! Кур.а, еслибы эти иностранные турЫсты знали, что они с собой везут кроме вируса. то они бы, может бть, и не полетели сюда. Они подавлены? И Шо?? А НАШИХ - БИЛИ!! Из-за кого? Из-за чего, бл....-муха! Ото надо было им прямо в самолете постелить, надеть на них памрепсы и пущая сидят там 2..3..4.. недели. А - не нравится?! На Хуань! Домой, назад, в Китай, в деревню, к тетке, в глушь, в Ухань!
 показати весь коментар
 
Якщо місцевий ватнік Сергей бье котів то так йому і треба, а можливо навіть і мало.
 показати весь коментар
 
 
Не розумію я тих Санжарських Зезомбаків, вони же за бубочку голосували практично всім районом, тому, які бунти та перекриття траси? На Західній Україні за зеБіла не голосували тому і мають право не підтримуати то, що робить "величезний лідер **********" (за версією Ю.Мендель теж мабуть, якойсь лідерки "**********"), а Польтавськи зебобіки най закривають пащечки і моляться на свого ідола.
 показати весь коментар
 
"Сами канализационные стоки в обязательном порядке будут обезврежены."Источник: https://censor.net.ua/n3176893. Та не "обезврежены", а ОБЕЗЗАРАЖЕНЫ !!! Спасибо, поржал !!
 показати весь коментар
 
 
Обезврежены!)) То есть, канализацию взорвут вместе с тем, что в ней содержится)) Ото лупанет, аж до Хуаня дойдет сей дивный запашок)).И короновирус им покажется сказкой...
 показати весь коментар
 
 
Таких людей надо расселять в в глухих лесных санаториях а не в райцентре под Полтавой и на оживленном транзитном направлении.Идиоты..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору