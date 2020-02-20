 Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Антоненку в Печерському суді. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
15:26 "Я вырос в еврейском квартале, учился в еврейской школе. Обвинение в нацизме для меня - личное оскорбление", - говорит сам Андрей Антоненко. "У меня семья, я три месяца не видел своих детей. Я уже устал, честно говоря, от этого всего", - добавляет музыкант.
Адвокат просит удовлетворить ходатайство, прокурор - отказать, судья удаляется в совещательную комнату.
15:20 Прокурор просит суд отказать защите и не менять меру пресечения подозреваемому.
Адвокаты в свою очередь говорят, что все доказательства за годы следствия уже собраны, впереди проведение экспертиз - на них Антоненко повлиять не сможет. Напоминает адвокат и о том, что Антоненко готов сдать занранпаспорт.
15:16 Зузак говорит, что ранее подозреваемые по делу скрывали возможные улики - к примеру, Дугарь "скрыла снаряжение сапёра, книги по саперному делу".
Нюанс в том, что эти якобы скрытые вещи у Дугарь нашли во время обыска по месту жительства - услышав в ее телефонных разговорах об их существовании. Яна Дугарь, на рабочем месте которой в военной части тогда уже провели обыск, по телефону поделилась с друзьями мыслью о том, что если бы у нее в квартире нашли данные предметы, ей бы несомненно нашли что инкриминировать. Также она озвучила информацию о том, что у нее в квартире 7 телефонов. Ни на одном из них, судя по всему, позднее не нашлось ничего интересного следствию - но о самом факте их существования и "сокрытия" прокуратура напоминает изо дня в день.
15:14 Уверен Зузак и в неопровержимости доказательств против других подозреваемых - Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Он вспоминает о том, что по словам Андрея Антоненко, с Юлией Кузьменко они впервые встретились лично после убийства Шеремета - но прокурор обращает внимание суда на то, что до убийства подозреваемые общались по телефону и в соцсетях. Также, говорит Зузак, с Антоненко общался гражданский муж Юлии Кузьменко - Антоненко и Киян проводили вместе время, "вместе перемещались по Киеву".
15:06 В своей речи прокурор Зузак возвращается к изъятому у Антоненко корпусу мины МОН-50, вспоминает о том, что по словам свидетеля Александра Положинского, этот или аналогичный корпус военные подарили Антоненко ещё в 2016 году. Напоминает Зузак и об экспертизе Бирча: "Вывод однозначный".
15:00 Адвокат подчеркивает, что Антоненко хорошо характеризуется, имеет семью, детей - и не будет скрываться от следствия, он может находиться у себя дома и ждать результатов экспертиз там. На экспертов или других лиц он влиять не может. Защита просит изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.
Прокурор возражает.
14:40 Защита Антоненко говорит о том, что хоть сторона обвинения и не хочет проводить экспертизу для определения роста Антоненко - это можно сделать прямо в зале суда. Рост мужчины на видео 165-170 см. Адвокат ставит отметки на стекле бокса, где находится Антоненко - на уровне 170 и 180 см.
Просит Антоненко снять обувь. "Как видите, Антоненко значительно выше, чем человек на видео согласно выводу эксперта - объективному выводу, сделанному экспертом до того, как Антоненко начал фигурировать в деле".
"Все просто. 2+2 сложили. Антоненко - не тот мужчина, он значительно выше и не может быть причастен", - резюмирует защита.
14:38 Защита Антоненко ознакомилась с выводами экспертов касательно роста 2 лиц, зафиксированных камерами видеонаблюдения - тех, кто, вероятно, закладывал взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета. Адвокаты поддержали присоединение вывода эксперта от 2016 года к делу - ведь именно этот документ они ранее просили истребовать. Что касается вывода эксперта от 2020 года адвокаты возражают (вероятно, это документ, в котором эксперты утверждают, что установить рост по видео не могут, но пока это не озвучивалось. - Ред.) - по их словам, этот документ ранее не фигурировал в деле.
Но судья удовлетворяет ходатайство прокурора.
14:28 Также Зузак заявляет ходатайство о присоединении к материалам дела 2 выводов экспертов, касающиеся установления роста двух лиц, вероятно установивших взрывное устройство под автомобиль Шеремета (зафиксированных на видео). Защита просит судью разрешить ознакомиться с этими документами
14:26 Прокурор Зузак говорит о том, что есть основания оставить ходатайство стороны защиты без рассмотрения - поскольку мера пресечения Антоненко уже была избрана, ее сейчас опротестовывают в апелляционном суде, а новых обстоятельств в деле нет.
Адвокаты придерживаются другого мнения - и они уверены, что основания рассмотреть их ходатайство есть, так как к материалам дела добавились новые документы. Сторона защиты просит судью руководствоваться "не формализмом, а более высокими ценностями".
14:19 Адвокат заявляет ходатайство - просит разрешить Антоненко сесть рядом с адвокатами, чтобы в процессе заседания он мог общаться со своими защитниками. Прокурор Зузак не против, "если конвой сможет обеспечить порядок". Однако судья против, и Антоненко традиционно остаётся в "аквариуме".
14:14 Судья уже в зале суда, заседание началось.
14:09 Андрея Антоненко, которого утром не доставили в апелляционный суд, все таки привезли в Печерский районный суд. В данный момент он уже находится в зале, людей также начали запускать и, вероятно, заседание скоро начнется.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Нехай кров вбитих майданівців буде на Зеленському, його племені та на їх дітях до сьомого коліна. Амінь.
Незаперечних, прямих доказів немає, а люди 3 місяць сидять і ще повинні доводити свою невинуватість! Стидоба зелена мусолить своє шоу імені віслючка пустоголового І (першого)