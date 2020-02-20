 Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Полтавської ОДА у Facebook.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар. Він обговорив поточну ситуацію з головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим.
"Евакуйовані українці здорові, 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли. Симптомів хвороби немає", – запевнив голова МВС.
Як повідомлялося раніше, в Нових Санжарах силовики за допомогою військової техніки розчистили проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб до місцевого санаторію провезти евакуйованих з Китаю.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених з китайської провінції Ухань.
Дізнавшись цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської та сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари та Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автівок, деякі з причепами, припарковані по обидва боки автодороги, що веде в селище від траси М-22 Полтава - Олександрія.
Після нічного перекриття в’їздів у Нові Санжари місцевими жителями до селища почали з’їжджатися спецзагони правоохоронних органів та військові. Неподалік в’їзду у селище відбулися сутички місцевих жителів з правоохоронцями. Декількох людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли у Полтаву.
Ситуация очень сильно напоминает активную фазу расстрела людей на Майдане в феврале 2014 года, а также первые дни боевых действий на Донбассе в апреле того же года.
Как раз сегодня наша страна отмечает шестую годовщину массовых убийств на Майдане. Разве что огонь на поражение силовики пока что не открывают.
На любом военном аэродроме - есть профилакторий летного состава.
Расконсервировать столовку и сам профик. За неделю было бы элементарно. Посадили борт, людей в профилакторий, никаких проблем.
дійсно дивує відсутність звернень (хоча б, якщо не участі) духовенства.
агов, Єпіфаній, Онуфрій, Філарет... чи тут доходу ніякого?
Эта власть пять лет обсирала Пороха, как хотела. В предвыборной кампании зебубочка, как петушок задиристый прыгал перед Порохом, обвиняя во всех грехах - крутой такой, хамовитый. И где его кретизна перед пуйлом и проблемами?
Это отпечаток старых национальных обычаев в искаженном виде.... "Моя хата скраю я ничего не знаю",..."Дружба дружбой но сало надо перепрятать"...
Грамотных таких как бастующие надо учить... "Анулировать субсидии".... Закрыть государственное финансирование здравохранения и образования (зачем в государстве школы в которых учат отказываться от своих людей, зачем медики которые хрен ложили на "клятву Гипократа)... Закрыть дотации всех государственных программ..
А если не привезут, то все забудут через неделю.
І перецілував в засос усіх евакуйованих з Китаю
От цей Рюкзакевич шалун )