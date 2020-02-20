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 Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари

У Нові Санжари приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Полтавської ОДА у Facebook.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прибув до Нових Санжар. Він обговорив поточну ситуацію з головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим.

"Евакуйовані українці здорові, 10 днів інкубаційного періоду вони вже пройшли. Симптомів хвороби немає", – запевнив голова МВС.

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Як повідомлялося раніше, в Нових Санжарах силовики за допомогою військової техніки розчистили проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб до місцевого санаторію провезти евакуйованих з Китаю.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених з китайської провінції Ухань.

Дізнавшись цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської та сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари та Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. Близько двох десятків автівок, деякі з причепами, припарковані по обидва боки автодороги, що веде в селище від траси М-22 Полтава - Олександрія.

Після нічного перекриття в’їздів у Нові Санжари місцевими жителями до селища почали з’їжджатися спецзагони правоохоронних органів та військові. Неподалік в’їзду у селище відбулися сутички місцевих жителів з правоохоронцями. Декількох людей забрали в автозаки. Протестувальники стверджують, що їх повезли у Полтаву.

Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176888
 
   
 Топ коментарі
 
А нелох оманський з 30ма машинами охрани шо?
Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 2393
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И все таки спец учереждений для таких случаев в стране нет, понятно что у них нет признаков и причин для паники, если бы все это не делали под грифом секретно.
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А СОБАКОВ МЕДИК ИЛИ БАНДЮГАН ? Как проверял симптомы? Паяльником в заднице ?
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В населенном пункте Новые Санжары Полтавской области расположен специальный медицинский санаторий Национальной гвардии Украины. Именно туда должны разместить эвакуированных из китайской провинции Ухань. Но местные жители выступают против этого. На подъезде к населенному пункту люди жгут покрышки и блокируют бронетранспортеры Нацгвардии и полиции.

Ситуация очень сильно напоминает активную фазу расстрела людей на Майдане в феврале 2014 года, а также первые дни боевых действий на Донбассе в апреле того же года.

Как раз сегодня наша страна отмечает шестую годовщину массовых убийств на Майдане. Разве что огонь на поражение силовики пока что не открывают.
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Ганьба ******* і цій некомпетентній підарастичній владі! Чому зараз кожен день одні зашквари, мітинги і протести? Не було б такого ані в Тернополі, ані в Санжарах, якби не *******: вони постійно брешуть!!! Про низькі тарифи, про рехформи, про закінчення бідності, про війну, про те, як в зоні розведення не стріляють, про "несдачу України", про Оман, Буковель, Іран, Давос, Мюнхен....Вони брешуть постійно і цинічно, вони брешуть і про коронавірус!!! Вони проіпали всі превентивні заходи, бо їм ЗЕМЛЮ не йметься продати, їм не до ПАНДЕМІЙ!. Вони зїпуться з країни, а ми одне одного будемо закопувати! ВОНИ БРЕШУТЬ! Тому і нагнали на селян БТР та автозаки!
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Розміщення евакуйованих у Феофанії забезпечило б пожиттєве президентство пану Зеленському!
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Зеленые, ну вы и трудно - тупорылые.
На любом военном аэродроме - есть профилакторий летного состава.
Расконсервировать столовку и сам профик. За неделю было бы элементарно. Посадили борт, людей в профилакторий, никаких проблем.
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..і сотні евакуйованим по персональній кімнаті + для персонала ?
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Абалдєть. В лікарнях масок і рукавичок нема, лікарі за свої купують.
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Ага усі 4 тисячі своїх кровних тратять на маски і рукавички і роздають хворим? Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2491
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Здоровы? Так забирай к себе домой! Будут тебя и твою семью оздоравливать!
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що? 10 дней прошло? так отпускай их по-домам.
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С начала года в Украине от гриппа умерло 38 человек и никто даже об этом вообще не заморачивается. Зато из-за коронавируса такие шоу в медиа устраиваются, что люди его воспринимают страшнее апокалипсиса.
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Аваков в цьому місяці отримає дві зарплати - свою і за міністра Охорони здоров'я.
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История с эвакуацией, да и изначальное нагнетание внутри страны истерии с " убийственным" коронавирусом, от начала и по сегодняшний день была отвлекающей пиар акцией. И похоже прилет именно сегодня и был отвлекающим маневром от событий 20.02.2014.
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Все может быть. Но как по мне - это обычная рукожопость и некомпетентность
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Это, безусловно, состовляющие общей проблемы нашей медицины.
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Не медицины. Точнее, не только медицины - государства.
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Естественно, это базовое - все большая профнепригодность приходящих к власти прохиндеев из-за "голосований" продажного, на каждых выборах, лохтората.
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А почему молчит Европейская солидарность? Где Порошенко? Где Геращенко? Где Артур Герасимов?Народ в растерянности, а Ляшко молчит и декларирует выигрыши! Или тема с эвакуацией украинцев слишком щекотливая в политическом аспекте, что мораль указанные лидеры отодвинули на второй план?
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це зрозуміла фігня.
дійсно дивує відсутність звернень (хоча б, якщо не участі) духовенства.
агов, Єпіфаній, Онуфрій, Філарет... чи тут доходу ніякого?
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А зачем им всем сейчас что-то говорить? Все отошли и смотрят, как "слуги" в очередной раз обосрались и наносят своими же действиями удар по собственному рейтингу. И несомненно, все это будет использовано позже политическими оппонентами зебилов. И нужно признать, что зебилоиды сами виноваты.
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Порох на Майдане . Или может ему ещё и ходить за Бубочкой , сопли ему утирать платочком . ? Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 4894 .Он предзидзент , пускай и кэрует .
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Так это разве плохо, что молчат? Может им уподобляться говнометам дозебильных времен?
Эта власть пять лет обсирала Пороха, как хотела. В предвыборной кампании зебубочка, как петушок задиристый прыгал перед Порохом, обвиняя во всех грехах - крутой такой, хамовитый. И где его кретизна перед пуйлом и проблемами?
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Надо протестовать, требовать, проверять... подготовленность служб к принятию возвратихшихся людей с Китая. Перекрывать и не пускать своих людей домой - это маразм и результат бардака во всех владных низовых структурах.
Это отпечаток старых национальных обычаев в искаженном виде.... "Моя хата скраю я ничего не знаю",..."Дружба дружбой но сало надо перепрятать"...
Грамотных таких как бастующие надо учить... "Анулировать субсидии".... Закрыть государственное финансирование здравохранения и образования (зачем в государстве школы в которых учат отказываться от своих людей, зачем медики которые хрен ложили на "клятву Гипократа)... Закрыть дотации всех государственных программ..
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Ти вже записався добровольцем-санітаром у санаторій Нові Санжари?
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А ще ці нелюді кацапів ватою називають
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Тоді розпускайте їх по домам. Якого хрена в госпіталь везете?
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Если короновирус таки завезут - зеленым конец. Но при этом умрет и пол-украины.
А если не привезут, то все забудут через неделю.
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Кінець буде не зєльоним, а лохторату. ЗЄльоні полетять в теплі краї. Як встигнуть, до моменту перекриття світом кордонів з цим лєпрозорієм.
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Но если хоть один заболеет... мы об том не узнаем. Сожгут в топке, чтобы не было паники.
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Не совсем. Если даже в течении года кто то в том районе, не дай Бог умрёт от какого-то гриппа, народ снова на дыбы встанет. Никто не будет разбираться какой именно вирус. Властям уже не верит никто.
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Цікаво було б поглянути на тебе на їхньому місці в умовах повної некомпетентності, непрофесійності і тотальної брехливості Зє-банди. Щоб ти тоді тут заспівав ? 😕
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. Дійсно .. китайці ПОБУДУВАЛИ госпіталі спеціально для інфікованих ... а у Нас .. є ПОДАРОВАНИЙ американцями ПОЛЬОВИЙ госпіталь ..і що ... не медик та все ж по-здоровому глузду ...за місяць немож було його розвернути в безпечній зоні ... задумаєшся ..скільки таких дій цих ..як їх назвати ..зелені -соросята-сіоністи ...жах ... робіть ВИСНОВКИ Люди...
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Так и наш СНБО "поставил задачу" создать мобильные госпитали на 50-100 пациентов. Для начала лучше купить готовые в Китае, а уже потом создавать свои.
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А чого не в Синегори...президент там зараз не відпочіває..охорона.
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Почему нельзя было устроить временный городок или лагерь вдали от поселений? Привести оборудованные вагончики, расположить охрану по периметру, полевой госпиталь? Это ТАК сложно?!?!-НЕТ! Это сделать легко! Вали власти просто очумели от понимания того, чего можно добиться политтехнологиями! Им удалось привести к власти откровенного имбицила и имитировать бурную деятельность защищая его рейтинги! По-моему они заигрались!
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Похоже на то. Быдлота - главная опора власти.
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Не так важко розмістити 50 чоловік на карантин не порушуючи спокій громадян так, щоб ніхто не знав де і нікого не турбувати, але професійні шахраї зе-брехуни і маніпулятори навчені на кремлівських методичках і технологіях маніпуляції людьми. Фото з такої методички журналісти виявили в телефоні зепутата у ВР: "Треба спочатку шокувати людей, щоб вони стали піддатливі...". Дошокуєте зе-падлюки!
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Аваков приїхав. Це вже добре, а Генеральний слуга приїде?
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Осибисто рюкзак всіх привітає і обійме? Чи за 5 км буде киздіть що все зашибісь а потім спетляє?
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был бы вирус он бы туда не приперся и все дкпутаты свалили на мальдивы..тоже мне полтава так опозорилась на весь мир...полюбе проплоченые рыгами или юлей или еще кем их колоборантов полуватных
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"Эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - заверил глава МВД. Источник: https://censor.net.ua/n3176888

І перецілував в засос усіх евакуйованих з Китаю Евакуйовані з Китаю українці здорові, - Аваков прибув у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 6954
От цей Рюкзакевич шалун )
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