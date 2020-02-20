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 Політика України, Суспільство
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 Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах

Полтавська облрада проведе 21 лютого позачергове засідання у зв'язку із ситуацією в Нових Санжарах, де проходитимуть обсервацію евакуйовані з Уханя українці та іноземці.

Про це повідомив у фейсбуці глава Полтавської облради Олександр Біленький, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра (21 лютого) на 10:00 скликаю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації в Нових Санжарах. Очікуємо керівництво МОЗу та інші компетентні служби, керівників і депутатів громади", - написав він.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176885
 
 
 Топ коментарі
 
у меня только 1 вопрос какой дебил размещает карантин в центре населённого пункта Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 9751
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Заряна Скалєцкая та фельдшер Радуцкій.
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Чего не сделаеш что помойный рейтиг перед местными выборами поднять Какой там сумарный рейтинг петюшко- бюторасто- оппоблоковцев?

Карантин пройдет как должно, а всем кто использова эту ситуацию чтоб в очередной раз просраться это припомнят!
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Ще один нас "лєчіт сваім їзиом" з Америки, дохтирь!...
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Тебе давно пора вскрытие делать а не лечить...
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Страна больна политикой и уже много лет: всё, что происходит, все события любого дня политики всех уровней всегда, в каждой точке этой страны торопятся использовать в целях личного пиара и пиара своей политпартии - благо пиплы заводятся аж на раз и сходят с ума по полной.
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