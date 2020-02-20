 Полтавська облрада скликає позачергову сесію через ситуацію в Нових Санжарах

Про це повідомив у фейсбуці глава Полтавської облради Олександр Біленький, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра (21 лютого) на 10:00 скликаю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації в Нових Санжарах. Очікуємо керівництво МОЗу та інші компетентні служби, керівників і депутатів громади", - написав він.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Карантин пройдет как должно, а всем кто использова эту ситуацию чтоб в очередной раз просраться это припомнят!