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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (1147) Зоряна Скалецька (78)

 Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вважає, що поширення фейків про коронавірус - інформаційна атака на МОЗ.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюється штучно. Сьогодні зранку начебто від імені МОЗ та ЦГЗ був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом", - зазначила вона.

За її словами, такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти міністерства.

Також Скалецька звернулася до голови Служби безпеки з проханням відреагувати на ці випадки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ

Паніка у звязку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176884
 
 
 Топ коментарі
 
не компетентным действиями и воплями вы серванты и виноваты Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 741
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Что я не поняла, а Скалецкая эвакуированных встречает?
Что же нет?
Она что, боится чего то?
ЧЕГО???
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Да нам ли бояться, какого то китайского вируса, когда у нас имеется свой в короне.)
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Странные какие-то эти "Слуги народа". Постоянно врали, не выполнили ни одного предвыборного обещания и теперь хотят что бы им верили.
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Это ты типа ,сопля зеленая типа ,какая разница ?
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шоб тебя дощ намочив!!!! очунялась...вскинулась...вспучилась...
это 58 людям не можете организовать карантин среди миллионов здоровых???
а если (не дай Боженька...храни Дева Мария свою Украину!!!) такое как в Китае????
что делали б эти косорукие, жадные и перепуганные??? снимали б клипы?
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Господи...какая дура!
73% любителей ЗЕленого теле говна!
Занимайте места в первых рядах...
95 анал крутит для вас очередную серию)))
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Ясно пень, що це провокація. Скажу більше , що створена ця провокація Зєбандою на чолі з припіздєнтом Вовкой Сцикуном та його кодлом. А роздувається через телеанал Г+Г з метою відволікання уваги суспільства від боїв в Золотому, Дня пам'яті Небесної Сотні, перемовин Віслюка в Омані з Патрушевим і багато чого ще....

Зєбанду - ГЕТЬ!👊
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+1...
Целиком и полностью согласен!
Все это с вирусом просто БЕЛЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ...не более

Цель совсем в другом...
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Розміщення евакуйованих у Феофанії могло б стати тестом на щирість та зрілість Слуг народа. Реакція громад - результат неправильних дій влади. Але, водночас, пригадуються слова Олександра Довженка: «У чомусь найдорожчому, важливому ми ... безумовно, є народом другорядним і нікчемним... Наша один до одного неповага, наша відсутність солідарності і взаємопідтримки …абсолютно вразливі. Уся наша нечуйність, боягузтво наше, зрада і пілатство, грубість і дурість …є, по суті кажучи, абсолютним звинувачувальним актом, є чимось таким, за що людство має до нас ставитися з презирством…»
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Не мала баба клопоту, та купила порося - ВОТ так можно назвать эвакуацию. Ещё и гимна после них уничтожай! Интересно, а кто именно этим будет заниматься)). И где.

Да кто, черт побери, все эти эвакуированные? Кем и кому они являются, чтобы устаривать из-за них в стране противостояние!!??

О! Первая пошла! Говорящая Коса открыла наконец свой Звездный рот.

Почему молчит Супрун? Почему обе министерши НЕ встречали хлебом-солью эвакуированных людей из ОЧАГА заражения коронавирусом?

Зорька сейчас сказала, чтобы что? Чтобы на тех, кто перекрыл дорогу, служба безопасности сделала что?? К чему она призывает данную службу? Многие депутаты называют негуманными действия сопротивления поселению эвакуированнх в нескольких городах Украины. НЕГУМАННО что? А есть гуманно по отношению 8 тысяч людей, живущих в Новых Санжарах, направлять военнуютехнику?? Значит, ради кучки эвакуированных, которые, о Боже, очень подавлены!!, нужно устраивать странные маневры, которые, на секундочку, НЕ ЕСТЬ гуманными! Ну да... какое право имеем мы быть подавленными уже который год?!!

На Добнассе - НЕ стрелять!?? А на Полтавщине?? ... что вообще происходит?...
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Anna Maximenko
2 ч. · Я так думаю, що сьогодні варто нагадати українцям свинячий грип, коли "приюльцібулохуже".
10 років стояв лемент, що епідемії не було, що "варовка" закупила занадто багато таміфлю, а ще й закупила опелі для сільської медицини. Карочє, дєньгі на вєтєр, бо не покрала, як довела перевірка аж на 80 млн. грн. американською фірмою.
Так якого біса бунтуєте проти завозу в Україну якихось 73-х осіб, можливо інфікованих короновірусом?
Тепер все, як ви хотіли: без Юльки, без ліків, без тестів, без лікарів, навіть без лікарень.
Ба! Навіть без санепідслужби і медицини взагалі.
Якщо ви закашляєте чи затемпературите і спробуєте викликати швидку, вона до вас не приїде. Тому ви візьмете ноги в руки і попретесь до сімейного лікаря міським транспортом.
Таким чином, ви інфікуєте одразу чоловік 100, які повторять ваші дії.
І чому мені здається, що ви саме через це протестуєте?
Ви зробили свій вибір, і з того часу пройшло всього 10 місяців.
Все прекрасно, Тимошенко ви відфутболили 10 місяців тому, її нема, лікувати вас нікому.
Але в мене є одна гарна порада: як тільки закашляєте чи затемпературите, бігом на Банкову кашляти на охорону.
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Туди й тільки туди й опорожнятися, кажуть випорожнення особливо корисні!!! Кажуть китайці
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И эту панику создает вот уже 2 недели депутат от Слуги Народа, известный троль - Дубинский а партия молчит как и зеленая сопля!
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13:51 Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к Владимиру Зеленскому и Зоряне Скалецкой. Просят не размещать эвакуированных из Уханя в медцентре "Новые Санжары", так как по их словам он "не обеспечен необходимыми устройствами и препаратами и не готов для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирус".



дльше - больше.
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скалецкая редкая дура ноль компетентности
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Паника создаётся вашей некомпетентностью!
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Безперечно ні в кого не викликає сумніву,що міністерку МОЗ Скалецьку треба гнати в шию. Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька - Цензор.НЕТ 152
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Повторяюсь. Не надо было нашим дремучим псевдомедикам и чиновникам разгонять через СМИ панику и на этом фоне делать себе примитивный пиар. Нужно было все делать планомерно и тихо, как делалось в союзе при холерных и других инфекционных всплесках.
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Да уж , совки в этом знали толк Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька - Цензор.НЕТ 9533 .. Умели скрывать . Вирус это мелочи ,, тогда Чернобыль рванул , а узнали про это аж через несколько суток .
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Правильно делали, не вызывая паники, работали над ликвидацией угрозы эпидемий. Прокол с Чернобылем был связан с глобальной угрозой миру, поэтому власти неуклюже пытались угрозу скрыть. При таких глобальных угрозах действия властей во всем мире одинаковы и сейчас.
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А почему МОЗ и правительство не приветствует принятие подозрительных НЕзараженых на резиденцию Януковича.Ведь там есть все условия и изоляция от внешнего мира на высшем уровне,на уровне СБУ.
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Паника в связи с эвакуацией..

Ну так есть простой способ панику загасить.. Пускай эта падла лично под кинокамеры поцелуется с каждым приехавшим и паники не будет. А так они сидят за сотни км и рассказывают про безопасность.
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Паника создаете вы с Радуцким - на вас глянешь и становиться понятным, шо даже обычная клизма может стать смертельной!
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И это происходит из-за их полной некомпетенции в глобальных проблемах медицины.
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О докторе-антищепленник!
Розкажіть нам, "деревенщинам", як подолати коронавірус за допомогою подоріжника та сечі!
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Тебе, кацахолу, давно известен любимый тобой метод - испивание урины.
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Я та Кацахол - це різні люди. Але ти все одно будеш тупо повторювати своє. Ок.
Скажи, о іронічно-зверхній адепт істини - як можна відвернути страшні борошна, щоб стать країни не вимерла? Бо на нас сунуть страшні годинники, схожі на 1349 рік.
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Если разные, в чем я очень сомневаюсь, то однояйцовые близнецы -братья из одной ботофермы. Пойди поставь свечку в церкви и молись, как делают сейчас многие местные лохи, если не знаешь, что такое карантин и обсервация.
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А не от Пэтиной ли реформы эти глобальные проблемы медицины?
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Петяно- супрунские "реформы" просто забили последний гвоздь в гроб с нашей медициной.
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Читая коментарии в последнее время, у меня все больше складывается ощущение что этот сайт превратился в вонючую псарню. Только гавканье и вой стоит тут.
И вы еще хотите поближе к цивилизации?? Да вы хуже кацапов!
Тошнит от вас.
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Не сайт виноват, а существующие до сих пор "воины" петиной ботофермы постоянно зас....щие сайт (и не только этот).
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Я думаю, петебелизм и зебелизм близнецы-братья. Лечить их надо одновременно и радикально.
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Тут взагалі-то питання національної безпеки.
Ніхто не каже, що евакуйованих треба розстріляти або спалити.
Але вони мають бути надійно ізольовані. І не поблизу від людей.
Чи хочете, щоб через слинькослізний гуманізізьм тут почався Peste Noire?
Чоловіче! Це біологічна загроза! Вона пахне смертю!

Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6473
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Ничем не пахнет, кроме дебилизма паникеров.
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У 1349 році в норвезький порт Берген прибув торгівельний корабель. Якщо не помиляюся, португальський. Рейсом, що цікаво, з Китаю.
На берег втекло кілька щурів...
Те, що сталося потім, увійшло в історію як Svartedauen (Чорна Смерть) - епідемія бубонної чуми, що тупо викосила країну.
Сталося це через пару років після того, як ця ж само Чорна Смерть почала косити Європу. Вловлюєш зв'язок? Ізольована Норвегія пару років була осторонь. Але достатньо було кількох заражених щуратів - і все.
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Именно поэтому, самый действенный, и проверенный временем, метод борьбы с эпидемиями - карантин и абсервация.
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всех эвакуированных стразу отправить на остров Змеиный,это Украина и это остров!
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Паніка - яка це паніка?
Це і є довіра до влади якій соціолохі малюють захмарні рейтингі!!!

А,що ж ви хотіли обожнювачі реформ Порошенко?
Спочатку скоротили лікарні, потім вигнали з кордон лікарів з медсестрами.Попризначалі собі зарплати і премії, яким Д.Трамп позаздрить. А тепер починаєте тиснути на порядність і людяність?
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Паніка відбувається тому що:
- санітарно-епідеміологічну службу знищено;
- медицину перетворили на чорт-зна що;
- абсолютно непрофесійні дії спостерігаються на всіх щаблях влади.
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І цю паніку породили і розганяєте ви, Міністр-Могила.
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