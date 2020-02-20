 Паніка у зв'язку з евакуацією з Китаю наших громадян створюється штучно, - Скалецька

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Паніка, яка поширюється в українському суспільстві у зв’язку з евакуацією з Китаю наших громадян, створюється штучно. Сьогодні зранку начебто від імені МОЗ та ЦГЗ був розповсюджений фейк про те, що в Україні начебто виявлено випадки зараження коронавірусом", - зазначила вона.
За її словами, такі речі мають ознаку спланованої інформаційної атаки проти міністерства.
Також Скалецька звернулася до голови Служби безпеки з проханням відреагувати на ці випадки.
это 58 людям не можете организовать карантин среди миллионов здоровых???
а если (не дай Боженька...храни Дева Мария свою Украину!!!) такое как в Китае????
что делали б эти косорукие, жадные и перепуганные??? снимали б клипы?
73% любителей ЗЕленого теле говна!
Занимайте места в первых рядах...
95 анал крутит для вас очередную серию)))
Зєбанду - ГЕТЬ!👊
Целиком и полностью согласен!
Все это с вирусом просто БЕЛЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ...не более
Цель совсем в другом...
Да кто, черт побери, все эти эвакуированные? Кем и кому они являются, чтобы устаривать из-за них в стране противостояние!!??
О! Первая пошла! Говорящая Коса открыла наконец свой Звездный рот.
Почему молчит Супрун? Почему обе министерши НЕ встречали хлебом-солью эвакуированных людей из ОЧАГА заражения коронавирусом?
Зорька сейчас сказала, чтобы что? Чтобы на тех, кто перекрыл дорогу, служба безопасности сделала что?? К чему она призывает данную службу? Многие депутаты называют негуманными действия сопротивления поселению эвакуированнх в нескольких городах Украины. НЕГУМАННО что? А есть гуманно по отношению 8 тысяч людей, живущих в Новых Санжарах, направлять военнуютехнику?? Значит, ради кучки эвакуированных, которые, о Боже, очень подавлены!!, нужно устраивать странные маневры, которые, на секундочку, НЕ ЕСТЬ гуманными! Ну да... какое право имеем мы быть подавленными уже который год?!!
На Добнассе - НЕ стрелять!?? А на Полтавщине?? ... что вообще происходит?...
2 ч. · Я так думаю, що сьогодні варто нагадати українцям свинячий грип, коли "приюльцібулохуже".
10 років стояв лемент, що епідемії не було, що "варовка" закупила занадто багато таміфлю, а ще й закупила опелі для сільської медицини. Карочє, дєньгі на вєтєр, бо не покрала, як довела перевірка аж на 80 млн. грн. американською фірмою.
Так якого біса бунтуєте проти завозу в Україну якихось 73-х осіб, можливо інфікованих короновірусом?
Тепер все, як ви хотіли: без Юльки, без ліків, без тестів, без лікарів, навіть без лікарень.
Ба! Навіть без санепідслужби і медицини взагалі.
Якщо ви закашляєте чи затемпературите і спробуєте викликати швидку, вона до вас не приїде. Тому ви візьмете ноги в руки і попретесь до сімейного лікаря міським транспортом.
Таким чином, ви інфікуєте одразу чоловік 100, які повторять ваші дії.
І чому мені здається, що ви саме через це протестуєте?
Ви зробили свій вибір, і з того часу пройшло всього 10 місяців.
Все прекрасно, Тимошенко ви відфутболили 10 місяців тому, її нема, лікувати вас нікому.
Але в мене є одна гарна порада: як тільки закашляєте чи затемпературите, бігом на Банкову кашляти на охорону.
дльше - больше.
Ну так есть простой способ панику загасить.. Пускай эта падла лично под кинокамеры поцелуется с каждым приехавшим и паники не будет. А так они сидят за сотни км и рассказывают про безопасность.
Розкажіть нам, "деревенщинам", як подолати коронавірус за допомогою подоріжника та сечі!
Скажи, о іронічно-зверхній адепт істини - як можна відвернути страшні борошна, щоб стать країни не вимерла? Бо на нас сунуть страшні годинники, схожі на 1349 рік.
И вы еще хотите поближе к цивилизации?? Да вы хуже кацапов!
Тошнит от вас.
Ніхто не каже, що евакуйованих треба розстріляти або спалити.
Але вони мають бути надійно ізольовані. І не поблизу від людей.
Чи хочете, щоб через слинькослізний гуманізізьм тут почався Peste Noire?
Чоловіче! Це біологічна загроза! Вона пахне смертю!
На берег втекло кілька щурів...
Те, що сталося потім, увійшло в історію як Svartedauen (Чорна Смерть) - епідемія бубонної чуми, що тупо викосила країну.
Сталося це через пару років після того, як ця ж само Чорна Смерть почала косити Європу. Вловлюєш зв'язок? Ізольована Норвегія пару років була осторонь. Але достатньо було кількох заражених щуратів - і все.
Це і є довіра до влади якій соціолохі малюють захмарні рейтингі!!!
А,що ж ви хотіли обожнювачі реформ Порошенко?
Спочатку скоротили лікарні, потім вигнали з кордон лікарів з медсестрами.Попризначалі собі зарплати і премії, яким Д.Трамп позаздрить. А тепер починаєте тиснути на порядність і людяність?
- санітарно-епідеміологічну службу знищено;
- медицину перетворили на чорт-зна що;
- абсолютно непрофесійні дії спостерігаються на всіх щаблях влади.