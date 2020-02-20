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Все про:вірус (270) корабель (692) Радуцький Михайло (48) COVID-19 (131)

 Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький

Двоє громадянин України - члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, раніше інфіковані новим китайським коронавірусом, вже одужали.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"За статистикою, серед 15% тих, хто одужав, є двоє українців", - сказав Радуцький журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess, почуваються добре, - Пристайко

Нагадаємо, судно Diamond Princess перебуває на карантині в Японії з 4 лютого. МОЗ Японії ухвалив таке рішення після того, як в одного з хворих на кораблі виявили коронавірусну інфекцію 2019-nCoV (СOVID 19).

Загалом на судні 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири. На борту перебуває 25 громадян України - членів екіпажу. У двох українців на лайнері виявили інфекцію. Нині вони перебувають у лікарні, їхній стан задовільний. 19 лютого пасажири лайнера почали залишати його борт, оскільки закінчився двотижневий карантин. Зійти на берег дозволяють лише тим людям, вірусний тест яких показав негативний результат, симптомів хвороби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176881
 
   
 Топ коментарі
 
Повірити "слузі урода" це вже себе зовсім не поважати .

Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
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А що для одужання цих українців зробив Радуцький?
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Выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess, - "слуга народа" Радуцкий

Наши граждане в Украине выживают, а то какой-то вирус.. Выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8110
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Радуцкий -- брехливая тварь они не выздоровели и состояние здоровья удовлетворительное хотя 2 назад было хорошее !!! Какого хрена врать -- какие то долбодятлы. потом удивляються что им никто не верит Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 6697
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Выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess, - "слуга народа" Радуцкий

Наши граждане в Украине выживают, а то какой-то вирус..
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противовирусные препараты-горилка,сало.
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Повірити "слузі урода" це вже себе зовсім не поважати .

Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
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Вот ежели бы Радуцкий, а лучше Зеленский сфоткались с ними в обнимку, можно было бы и поверить слугам...один раз
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Думаю после карантина сфоткаются. Токо думаю, что и тогда ты скорее всего скажешь что это фотошоп. Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7446
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Скажу что мое мнение было ошибочным. Я же написал, что ДУМАЮ так. Я же не утверждал что она будет. Но, опять же ДУМАЮ, что по крайней мере фото этих двух украинцев скорее всего промелькнет в СМИ.
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Ага. Точно. Даже при нем все было бы также. Хотя бы потому, что одни и те же люди занимаются всем этим, медики, МЧС, правохранители. Даже Аваков тот же самый. Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7612
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А що для одужання цих українців зробив Радуцький?
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Не писати мені коментар під моїм коментарем, бо пам'ятає, що я з такими не спілкуюся.
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Так не пиши провокационную чушь.
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им бубачка позвонил и они исцелились!
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А шо може зробити будь яка людина? Вони в карантині знаходяться. Лікары німи опікуються. Результат є - одужали. Начебто все й так зроблено. Він оприлюднив інформацію про їхнє одужання. Що ще треба зробити на Вашу думку?
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Багато чого треба було зробити. Для того у нього є підлеглі, які повинні пропонувати що і як робити. він міністр, а не речник, який не відповідає.
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Ще раз: якщо Радуцький може тільки говорити, а не діяти, то він може піти у відставку. пам'ятаєте слова Зе ВР? А відносно цього лайнера можна було т еж знайти що саме робити, але для того треба працювати.
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Цікава Ви людина. Ви навіть вимоги сформулювати свої не можете до нього відносно цього випадку, проте вимагаєте його відставки. За що у відставку, вибачаюсь? Що не так він робить?
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Выздороветь-это всегда хорошо.А точно коронавирус. А диагноз из Киева поставили.((
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Так у нас все роблять дистанційно. Судять дистанційно, діагноз дистанційний, думками в Омані...
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Всё проще...
=====
Дело совсем в другом.Раскручивают этот бред,чтобы отвлечь народ от вчерашних ******* Зели и его команды.Просто голову крутят,стрелки переводят.И про арахамию забудут люди,и про погибших,и про войну,и про патрушевых, и про.....Возмущайтесь и выпускайте пар по коронавирусу. Полит.технологии.(с)
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Є такі дії зевлади, але вони приречені на поразку. Ніхто і нічого не забуває.
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Я всегда ЗА.Но мнение по организации Майданов с ноября 2013(не нужный разгон студентов,сами от холода расходиличь) не изменил.В Гражданскую войну верю.Но это будет лаптям на радость,а для Украины....Зебилы принесли БЕДУ,Надо пытаться как-то законным путём.
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Зараз та сама влада, яка була у 2013 році.
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С этим соглашусь частично.Лица совсем другие-методы личного обогащения похожи,прокацапскость меньше.И менталитет украинцев изменился,люди начали верить после Майдана в собственную важность в принятии политический решений страны. Для большой сомневающейся части "мышебратья",левиафания перешла в разряд ВРАГА.И главное народ чувствует,что за ними теперь стоит реальные ВСУ. И под танки никто не будет сегодня кидаться.Много легче сегодня.Но повторюсь-нельзя допустить гражданской войны.
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Зачем подводка вопроса, на который ты сам знаешь ответ.Эти твари должны сидеть,толкать вагонетку и плакать.Мы же взрослые люди.Туда и медведчука и шуфрича, и рабиновича до кучи.. и много других.Они ничего уже не решат,пока просто старые амбиции и кадры на прикупе их старых назначенцев.Молодые зелёные мрази не будут делиться властью со старыми мразями. До первого конфликта.А молодые сами опосрутся и перегрызутся.....по типу как ермак с богданом
==============
мой коммент был совсем о другом.....не допустить Гражданскую войну в Украине...нытьём,катаньем или хитростью...ВСЁ. Ну а кандидата возглавить процесс сам знаешь.- Гетьман в Украине ОДИН,
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Выздоровели два из двух наших. То есть- 100%. Умерли двое, весьма преклонного возраста, из зараженных 621. То есть- 0,32%. Можно играть? Можно. Так и будет. Второй тайм вот-вот начнется.
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Радуцкий брешет гнида уродская !!! Находятся на лечении дай Бог им здоровья !!! У новой власти какая то мании тупо врать абсолютно без повода Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3862
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ЗЕлёные у..........ки - растерянные дети в песочнице

Зеленская власть стала жертвой своей бесконечной брехни.
Всегда и во всем брешут!!!
Теперь народ им не верит, не доверяет.
Какой стыд - самолёт летает по всей стране с эвакуированными украинцами.
Элементарно не смогли эвакуировать спокойно людей.
Организовать им нормальные условия проживания на карантине и надлежащий медицинский контроль и уход.
Сегодня мы увидели картину маслом - как работает ЗЕленовлада.
Ужас и кошмар.
И нечего обвинять людей в панических настроениях. Это естественно.
Это реакция на безвластие в стране и тупость блаЗЕня.
Ірина Пугачова
________________________
Власть совершенно не способна действовать в период чрезвычайных ситуаций.
Вся эта рефлексия с самолетом, не знающим куда его посадить, неопределенность до последнего дня где люди будут проходить обсервацию.
Власть выглядит как растерянные дети в песочнице во время войны.
Я уже не говорю о "бенефитах", которые власть могла извлечь из этой ситуации.
А всего то и требовалось: посадить самолет на военном аэродроме, заблаговременно развернув на его территории госпиталь.
Но так было бы при компетентной власти, а не при власти клоунов.
Хотя вполне возможно, что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни.
Установка - максимально забить информационное поле эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания о Майдане. Наблюдая масштабные медийные провокации, не исключаю такой вариант.
Подумайте об этом, перестаньте поддаваться манипуляциям.
Помяните Небесную Сотню.
Вечная память Героям!
Больше ничего не осмелюсь сказать, потому что стыдно и больно за то, что произошло 21 апреля прошлого года и то, что происходит с Украиной по сей день.
И.Лютый
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Позор жлобью, которое истерит и паникует. Это они опозорили Украину на весь мир
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А китайцев аж 17 тысяч выздоровело. У них больше.
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Радуцкий не знает ********.
Он в иероглифах не петрит, и потому не может приписать себе достижения китайских медиков.
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Иловайск для ЗЕко-манды...

Эвакуация граждан из Китая
01.02 - Турция
02.02.-Польша
05-06.02- США,Франция
05.02.-Индия
уже и карантин прошли
------
20.02 - самолет летает над Украиной, ничего не подготовлено, население в панике по нарастающей.
Так вам и надо, дебилы, - кагбе говорит нам мироздание, - выбрали?- жриТЕ
С.Любовникова
______________________
Знаєте, я сильно не хотів висловлюватися про евакуацію з Уханю - справа брудна, і зрозуміти можна обидві сторони.
Своїх треба витягувати завжди і скрізь - хворих, поранених, чумних, яких завгодно.
Бо це свої. Крапка.
Але.
Позаяк ЗЕктанти заходилися тявкати про «рагульство западенців», я таки висловлюся.
Протести людей проти розміщення у них евакуйованих, мають дуже просту причину - люди бояться.
От те, що проти евакуації українців з Уханю виступили люди на Полтавщині, у Харкові, в Обухові під Києвом - це Іловайськ для ЗЕкоманди.
Це - істинна ціна довіри їй з боку людей.
Ці ж регіони зелені, як нові долари. Ті самі люди, які голосували за зелених - тепер протестують попри запевнення ЗЕкоманди, що всі прибулі - здорові, і що будуть дотримані всі умови.
Бо люди не вірять ЗЕкоманді.
І ЗЕкоманда зробила для цього все необхідне.
Починаючи від дня, коли вона хитала владу президента Порошенка.
Зараз ЗЕкоманда у тій самій ситуації, в якій був Порошенко після Іловайська, Дебальцева, під час міхомайданчика і після захоплення наших моряків.
Зелені самі сіяли в людях недовіру до влади - самі тепер хай смакують.
Насолоджуйтеся. А своїх треба витягувати. Завжди.
Д.Калинчук (Вовнянко)
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Ну, так по другому и быть не могло! Всё хорошее только благодаря чОткому руководству партии "слуг" и её криворожского лидера !!!!!!!
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Посмотрим на результат в полтавском диспансер е
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Чет не поняла, они же в Японии выздоровели?
"*уй вам в сарку"(С) какое отношении имеет к Японии?
Он что, приписал себе достижения японских медиков?
Радуцкий, да ты же даже хираганы не знаешь!
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Это до сраки, иммунитет не вырабатывается, а рецидив в 2 раза тяжелее проходит.
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Китайців мільярд,москалів 280 мільйонів, а украінців 40 мільйонів. Питання просте, хто вимруть пешими? Ось люди в Украіні і бояться! Тим більш при такій владі
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Китайців мільярд,москалів 280 мільйонів, а украінців 40 мільйонів. Питання просте, хто вимре першим? Ось люди в Украіні і бояться! Тим більш при такій владі
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