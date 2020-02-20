 Одужали обидва українці, які захворіли на коронавірус на лайнері Diamond Princess, - "слуга народу" Радуцький

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".
"За статистикою, серед 15% тих, хто одужав, є двоє українців", - сказав Радуцький журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер у Києві.
Нагадаємо, судно Diamond Princess перебуває на карантині в Японії з 4 лютого. МОЗ Японії ухвалив таке рішення після того, як в одного з хворих на кораблі виявили коронавірусну інфекцію 2019-nCoV (СOVID 19).
Загалом на судні 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири. На борту перебуває 25 громадян України - членів екіпажу. У двох українців на лайнері виявили інфекцію. Нині вони перебувають у лікарні, їхній стан задовільний. 19 лютого пасажири лайнера почали залишати його борт, оскільки закінчився двотижневий карантин. Зійти на берег дозволяють лише тим людям, вірусний тест яких показав негативний результат, симптомів хвороби немає.
Наши граждане в Украине выживают, а то какой-то вирус..
Зєбанду - ГЕТЬ! 👊
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Дело совсем в другом.Раскручивают этот бред,чтобы отвлечь народ от вчерашних ******* Зели и его команды.Просто голову крутят,стрелки переводят.И про арахамию забудут люди,и про погибших,и про войну,и про патрушевых, и про.....Возмущайтесь и выпускайте пар по коронавирусу. Полит.технологии.(с)
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мой коммент был совсем о другом.....не допустить Гражданскую войну в Украине...нытьём,катаньем или хитростью...ВСЁ. Ну а кандидата возглавить процесс сам знаешь.- Гетьман в Украине ОДИН,
Зеленская власть стала жертвой своей бесконечной брехни.
Всегда и во всем брешут!!!
Теперь народ им не верит, не доверяет.
Какой стыд - самолёт летает по всей стране с эвакуированными украинцами.
Элементарно не смогли эвакуировать спокойно людей.
Организовать им нормальные условия проживания на карантине и надлежащий медицинский контроль и уход.
Сегодня мы увидели картину маслом - как работает ЗЕленовлада.
Ужас и кошмар.
И нечего обвинять людей в панических настроениях. Это естественно.
Это реакция на безвластие в стране и тупость блаЗЕня.
Ірина Пугачова
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Власть совершенно не способна действовать в период чрезвычайных ситуаций.
Вся эта рефлексия с самолетом, не знающим куда его посадить, неопределенность до последнего дня где люди будут проходить обсервацию.
Власть выглядит как растерянные дети в песочнице во время войны.
Я уже не говорю о "бенефитах", которые власть могла извлечь из этой ситуации.
А всего то и требовалось: посадить самолет на военном аэродроме, заблаговременно развернув на его территории госпиталь.
Но так было бы при компетентной власти, а не при власти клоунов.
Хотя вполне возможно, что людей в Китае держали намерено и эвакуировали последними, для того чтоб подогнать дату к 20 февраля, Дню Памяти Небесной Сотни.
Установка - максимально забить информационное поле эвакуацией и сопутствующими скандалами, минимум упоминания о Майдане. Наблюдая масштабные медийные провокации, не исключаю такой вариант.
Подумайте об этом, перестаньте поддаваться манипуляциям.
Помяните Небесную Сотню.
Вечная память Героям!
Больше ничего не осмелюсь сказать, потому что стыдно и больно за то, что произошло 21 апреля прошлого года и то, что происходит с Украиной по сей день.
И.Лютый
Он в иероглифах не петрит, и потому не может приписать себе достижения китайских медиков.
Эвакуация граждан из Китая
01.02 - Турция
02.02.-Польша
05-06.02- США,Франция
05.02.-Индия
уже и карантин прошли
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20.02 - самолет летает над Украиной, ничего не подготовлено, население в панике по нарастающей.
Так вам и надо, дебилы, - кагбе говорит нам мироздание, - выбрали?- жриТЕ
С.Любовникова
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Знаєте, я сильно не хотів висловлюватися про евакуацію з Уханю - справа брудна, і зрозуміти можна обидві сторони.
Своїх треба витягувати завжди і скрізь - хворих, поранених, чумних, яких завгодно.
Бо це свої. Крапка.
Але.
Позаяк ЗЕктанти заходилися тявкати про «рагульство западенців», я таки висловлюся.
Протести людей проти розміщення у них евакуйованих, мають дуже просту причину - люди бояться.
От те, що проти евакуації українців з Уханю виступили люди на Полтавщині, у Харкові, в Обухові під Києвом - це Іловайськ для ЗЕкоманди.
Це - істинна ціна довіри їй з боку людей.
Ці ж регіони зелені, як нові долари. Ті самі люди, які голосували за зелених - тепер протестують попри запевнення ЗЕкоманди, що всі прибулі - здорові, і що будуть дотримані всі умови.
Бо люди не вірять ЗЕкоманді.
І ЗЕкоманда зробила для цього все необхідне.
Починаючи від дня, коли вона хитала владу президента Порошенка.
Зараз ЗЕкоманда у тій самій ситуації, в якій був Порошенко після Іловайська, Дебальцева, під час міхомайданчика і після захоплення наших моряків.
Зелені самі сіяли в людях недовіру до влади - самі тепер хай смакують.
Насолоджуйтеся. А своїх треба витягувати. Завжди.
Д.Калинчук (Вовнянко)
"*уй вам в сарку"(С) какое отношении имеет к Японии?
Он что, приписал себе достижения японских медиков?
Радуцкий, да ты же даже хираганы не знаешь!