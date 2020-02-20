 Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
"Борт прийняли. Людей перевіряють. Лікарі на місці. Після того, як всі пройдуть повну перевірку, ми надамо інформацію про стан людей. Було мобілізовано всі служби і була команда швидше перевіряти людей", - сказав він.
Говорячи про протести в Нових Санжарах, Кучер зазначив, що йому не подобаються деякі моменти: "Так реагувати на наших людей не можемо. Ми приймаємо наших громадян. І якщо ми всі говоримо про патріотизм, то це реальний прояв патріотизму. Не хочу, щоб на цій темі спекулювали, але разом з тим, це є реальним проявом патріотизму - як ми ставимося до своїх же людей, до своїх громадян. На місці цих людей міг би бути кожен з нас".
"Звичайно, що люди пригнічені. Насамперед вони отримують інформацію про те, що їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це непокоїть зараз усіх... Вони вже подвійну перевірку пройшли на наявність коронавірусу. Не дай Бог цей вірус там є. Ми бачимо, як до таких людей ставляться в інших країнах, де вже проявилася ця хвороба. А що відбувається в нас? На мій погляд, ми не маємо допускати такого ставлення до громадян", - сказав він, відповідаючи на запитання про психологічний стан евакуйованих українців.
Також він зазначив, що на борту зараз перебувають 72 людини, 19 з них - це екіпаж.
Нагадаємо, літак в аеропорту Харків приземлився об 11:50.
Тобто не хочуть???
Їх везуть у карантин на 2 тиждні!
А деякі рогулі протестують проти того, щоб цей карантин був у їхній місцевості.
Зюзя вон тоже съездил за "впечатлениями" в Оман.
И до сих пор никто не знает, что он там делал и с кем встречался.
Так пусть теперь не удивляется, что такой власти не доверяют те, кому некогда и не за что ездить за впечатлениями аж в Китай.
Скоро народ поедет за впечатлениями на огороды картошку сажать
Большинство же бомжей, это люди с нарушением адаптации, их сколько не определяй жить в какие-то поселения, ни восстанавливай документы и не обеспечивай трудом, где-то через три-четыре месяца вы их снова встретите на улице, они не удерживаются ни в жилье, ни на работе.
Такие люди есть абсолютно везде, хоть в благополучной Норвегии, Бельгии, Франции или Германии, хоть в США, Украина здесь отнюдь не исключение.
Это их образ жизни и по-другому они жить не могут.
Источник: https://censor.net.ua/n3176880
А у вас лохторат "бубочки".
И Слуги Народа.
И сейчас весь мир увидел их литса.
Ну как, нравятся????
Хуже Средневековья.
Даже не знаю, кто мне гаже: "бубочка" с его шоблой или лохторат их.
Вітаємо вдома, землякі, тримайтесь.
Сергій.
Це питання належної організації. А щодо загрози... це усе відносно. Ось для прикладу Н.Снажари. Це ж Полтавська область? Їх не турбує, що на під'їзних коліях Полтавського м'ясокомбінату під відкритим небом, постійно стоїть пару цистерн із аміаком? Не дай Бог... і Ухань буде здаватись дитячою забовкою.
В День Героїв Небесної Сотні, все інформаційне поле на 73% забите хороводами про хренавірус. ******* всім дужедякує. Всєм спасіба, всє свабодни.
а зеленые уже говорят что все здоровы
Города пустые!! вокруг небольших городов и типа поселков заграждения из бетонных блоков и патрули из местных.Страх от эпидемии.
Все должны друг-друга понять и найти середину.
Чомусь он Богдан чудово почувається на Сейшелах і не переймається туристами з Китаю.
Думай-те