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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:евакуація (209) Кучер Олексій (10) COVID-19 (131)

 Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців. ВIДЕО

Люди, яких евакуювали з Китаю, пригнічені тим, як їх приймають в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

"Борт прийняли. Людей перевіряють. Лікарі на місці. Після того, як всі пройдуть повну перевірку, ми надамо інформацію про стан людей. Було мобілізовано всі служби і була команда швидше перевіряти людей", - сказав він.

Говорячи про протести в Нових Санжарах, Кучер зазначив, що йому не подобаються деякі моменти: "Так реагувати на наших людей не можемо. Ми приймаємо наших громадян. І якщо ми всі говоримо про патріотизм, то це реальний прояв патріотизму. Не хочу, щоб на цій темі спекулювали, але разом з тим, це є реальним проявом патріотизму - як ми ставимося до своїх же людей, до своїх громадян. На місці цих людей міг би бути кожен з нас".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Евакуація українців з Китаю: на місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію та військову техніку. ВIДЕО

"Звичайно, що люди пригнічені. Насамперед вони отримують інформацію про те, що їх тут приймають, а приймають не дуже добре. Це непокоїть зараз усіх... Вони вже подвійну перевірку пройшли на наявність коронавірусу. Не дай Бог цей вірус там є. Ми бачимо, як до таких людей ставляться в інших країнах, де вже проявилася ця хвороба. А що відбувається в нас? На мій погляд, ми не маємо допускати такого ставлення до громадян", - сказав він, відповідаючи на запитання про психологічний стан евакуйованих українців.

Також він зазначив, що на борту зараз перебувають 72 людини, 19 з них - це екіпаж.

Нагадаємо, літак в аеропорту Харків приземлився об 11:50.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176880
 
   
 Топ коментарі
 
Они знают что их месяц готовились перевезти и НИХЕРА не делали для подготовки карантина ( информационно в том числе)
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"Несприянятні рукожопи, які не хочуть їх ізолювати на карантин"

Тобто не хочуть???
Їх везуть у карантин на 2 тиждні!
А деякі рогулі протестують проти того, щоб цей карантин був у їхній місцевості.
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открою страшную тайну: интернет изобрели, и многие новости оттуда узнают. Украинцы не прошли тест на вшивость в этот раз, впрочем как и с выборами
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открою страшную тайну: интернет изобрели, и многие новости оттуда узнают. Украинцы не прошли тест на вшивость в этот раз, впрочем как и с выборами
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Концовка правильная Украинцы не прошли тест на вшивость с выборами. А дальше пошло-поехало и приплыли
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Открою секрет ,правительство это не все Украинцы .
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Они знают что их месяц готовились перевезти и НИХЕРА не делали для подготовки карантина ( информационно в том числе)
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Это он о себе?! А лихо ваша власть собственную некомпетентность спихнула на нарид ее избравший! Теперь я понял почему в президенты выбрали комедийный персонаж.
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народ их выбрал а теперь они же его и сделают виноватым - ЖАШКВАРЫ РАСТУТ уже не по количеству а по уровню!!!
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пускай посмотрит - шо китайцы в Китае вытворяют - вот там - вилы, ком страна
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Та їх тут нормально сприймають. Несприянятні рукожопи, які не хочуть їх ізолювати на карантин, як то роблять в інших країнах. До речі, там де не ізолювали - Сингапур, Японія - там вже є випадку вірусу. А люди не те, що не хочуть вмирати - вони ще й не хочуть хворіти через те, що міністерство криворуке.
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"Несприянятні рукожопи, які не хочуть їх ізолювати на карантин"

Тобто не хочуть???
Їх везуть у карантин на 2 тиждні!
А деякі рогулі протестують проти того, щоб цей карантин був у їхній місцевості.
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Доитайо-туристів не шкода бо за баблом поїхали. Нехер шастать
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туристы едут за впечатлениями и их получили,а у пилотов работа такая(
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И всю страну должно колотить из-за того, что кто-то ездил за впечатлениями.
Зюзя вон тоже съездил за "впечатлениями" в Оман.
И до сих пор никто не знает, что он там делал и с кем встречался.
Так пусть теперь не удивляется, что такой власти не доверяют те, кому некогда и не за что ездить за впечатлениями аж в Китай.

Скоро народ поедет за впечатлениями на огороды картошку сажать
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Многие едут работать. Значительная часть валютных поступлений в Украине именно от заробитчан, которые работают за границей. Не было бы валюты от заробитчан - гривна стоила бы в 2 раза дешевле.
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Зеленые побили рекорд предидущих! За 19 торговое сальдо уже минус 14 млрд долларов. А в связи с резким укреплением гривны и ростом импорта есть все сподивання на минус 16миллиардов за 20-й!
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Встречают, конечно, неважно. Это, отчасти и потому, что которые здесь точно знают, что это государство заточено только три шкуры драть со своих граждан, а ни о какой защите (юридической, медицинской, социальной) речь не идёт и никогда идти не будет. Каждый выцарапывается, как может.
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.....хуже СИФИЛИТИКОВ )))) отвезите их сразу в КОНЧУ Заспу , президент ОБЕЩАЛ !!!
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Не надо перекручивать. Люди не доверяют власти, что смогут все организовать надежно. Не верят что у нас власть ответственно подойдет к вопросу безопасности людей и обязательно где то налажают. И случись что, этих людей не защитят и не спасут.
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А 29 панамцев,косторикцев и пр.на кой ляд везете???
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Израиль отказался эвакуировать своих граждан, позвонили Зеленскому и он привез их этим рейсом в Украину.
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Украинцы нужны, но клоун за два месяца не соизволил построить больницу для решения этих проблем например в чернобыльской зоне, а если произойдёт утечка из Санжар??? что будет с остальными жителями нашей страны? где мы возьмём деньги на лечение? вопросов много, а ответа нет и не будет.
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какая больница в чернобыльской зоне, ну что за дикий бред??
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дикий бред в твоей голове, а в тур агентвах обычный бизнес или ты об этом не знал?
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что обычный бизнес? строить больницы в чернобыльской зоне? я в зоне был с турагентством и мне не пришла бы в голову мысль строить там больницу.
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и клоуну тоже эта мысль не пришла в голову, теперь ждем распространение этой заразы по всем областям.
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Ти даремно сперечаєшся з цим скотохохлобидлом!Вони тебе не зрозуміють
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А скока больниц построил мародёр за 5(!!!) лет? Надеюсь, хоть на этот вопрос у тебя есть ответ? Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців - Цензор.НЕТ 7211
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при Пэтре марадёре на крави не было этой эпидемии, я думаю он бы поступил именно так - построил модульную больницу где в радиусе 200-300 км нет ни души, это было бы гораздо безопаснее чем дурковать в населённом пункте.
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Нет. Города заполнены бомжами, болеющими и разносящими туберкулёз и прочие заболевания. Потерявшие человеческий образ существа роются в мусоре, и питаются содержимым контейнеров. На это смотрят дети, и с первых лет своей жизни впитывают эту нормальность. О них можно сказать, что они подавлены? О них можно сказать, что они понимают отношение людей к себе? Их нужно собрать, вывезти на карантин, разобраться кто есть кто, восстановить им документы, определить жить в какие-то поселения, занять простым трудом и обеспечить пропитание? Нужно. Кто-то этим займётся? ХРЕН!!! Так нужны украинцы Украине?
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Насчет бомжей и того, что с ними делать, даю профессиональный ответ. Среди бомжей иногда встречаются люди, действительно попавшие в трудную ситуацию и оказавшиеся на улице. Такие люди обычно сами ищут и находят помощь и возможности для социализации.
Большинство же бомжей, это люди с нарушением адаптации, их сколько не определяй жить в какие-то поселения, ни восстанавливай документы и не обеспечивай трудом, где-то через три-четыре месяца вы их снова встретите на улице, они не удерживаются ни в жилье, ни на работе.
Такие люди есть абсолютно везде, хоть в благополучной Норвегии, Бельгии, Франции или Германии, хоть в США, Украина здесь отнюдь не исключение.

Это их образ жизни и по-другому они жить не могут.
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К ним бы относились гораздо лучше если б они не оказались такими хитро...опыми.
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Та проверить этих активистов ,там одни люмпены проплаченые .
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Депутат Дубинский от Слуги Народа уже 2 недели орет по всем каналам что в Украину привезут "чуму" из Китая. Зеленский сказал что все готово на высшем уровне но куда поселить людей не знают до последнего момента! Так кто виноват в истерике людей? Имхо, вся вина в сложившейся ситуации исключительно на правлящей партии и президенте лично! И нех стрелки на население переводить. Что эти твари делают, да то что только и умеют - создавать на ровном месте проблему, потом на ней пиарится!
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В большинстве своём агенты украинских импортёров, организующие логистику и отправку заказов сюда. Студенты, изучающие там китайский в надежде с получением корочки свинтить с родины окончательно, ну и шлюхи, конечно. Как без них. Но бизнес пришёл в упадок - экономика стала, а после вируса не факт, что восстановится - всё идёт к тому, что Китай будет остывать. Как Япония после Фукусимы. Так что снимать пенки, сливки и прочие калорийные молочные продукты станет тяжело. Поэтому это гавно в проруби подрейфовало к родному берегу. Спасибо, товарищи китайцы, вы тут теперь сами, сами.
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Тобі треба лікуватись від вірусу дебілізма.
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Ще одна свинокацапська сволота вилізла!Ти зі своєї дЯрЬОвні за Уралом мабудь ніколи і не вибирався,та окрім своєї свині у хліву нікого й не трахав?Стули пельку дебіл!
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"Мы видим, как к таким людям относятся в других странах, где уже проявилась эта болезнь. А что происходит у нас?"
Источник: https://censor.net.ua/n3176880

А у вас лохторат "бубочки".
И Слуги Народа.
И сейчас весь мир увидел их литса.
Ну как, нравятся????

Хуже Средневековья.
Даже не знаю, кто мне гаже: "бубочка" с его шоблой или лохторат их.
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А в нас 73% довіри до влади. Правда тільки тоді, коли вона в Омані із ворогом зустрічається, коли знищує ракетну програму, а як торкнулось власної "дупи", то тут вони вже Зелі не довіряють...
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Украина выделила на украинцев более 4 миллиарда,так почему эти деньги не потратить на украинцев в Китае нанав им отели в незараженных териториях и содержать их в королевских условиях ради того чтобы не завести заразу в Украину.Ведь все страны мира кроме Украины как могут так и забеспечивают свою безопасность и только Украина завозит потенциально опасных украинцев и в том числе граждан других стран в Украину как в лепрозорий.Видимо не хило эти страны отвалят денег за своих граждан в Украине.
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так пусть зебоба срочно вылетает и что нибудь попробует втюхать своим выборцам... а нет, он же этого и добивался держа людей в Китае именно до 20 февраля
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У ВЛАДИ БУЛА СЬОГОДНІ ДИЛЕМА: ЙТИ СЬОГОДНІ НА ІНСТИТУТСЬКУ, АБО ЗУСТРІЧАТИ ЛІТАК З КИТАЮ, ОТ ВАМ І ВІДПОВІДЬ ХТО І ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ВЛАШТУВАВ,
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Якщо їм від цього стане легше, то нехай знають, що окрім 73% під.арстів, у цій країні є люди, які раді їх вітати вдома і зичать їм щоби цей жах, поскоріше.
Вітаємо вдома, землякі, тримайтесь.
Сергій.
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Респект Вам Сергію та уважуха за підтриму привезених українців не у Вашу хату а десть там де нема Вашій вімї загрози.Брвао...
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Я не проти щоби їх і до Закарпаття привезли. Коли нас затопило, то уся Україна сюди перла ешелони будівельних матеріалів. Нас не кинули, то чому ми має чинити інакше?
Це питання належної організації. А щодо загрози... це усе відносно. Ось для прикладу Н.Снажари. Це ж Полтавська область? Їх не турбує, що на під'їзних коліях Полтавського м'ясокомбінату під відкритим небом, постійно стоїть пару цистерн із аміаком? Не дай Бог... і Ухань буде здаватись дитячою забовкою.
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Ти як вважаєш,шановний,оце скотохохлобидло збудує коли небудь свою державу?
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Ні, її збудуємо ми. Відразу після того, як зруйнуємо Москву.
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Не треба звинувачцвати українців.Це наслідки БЕЗПОРАДНОСТІ ВЛАДИ. Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців - Цензор.НЕТ 8324
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Це наслідки цілеспрямованої і цілком продуманої політтехнології.
В День Героїв Небесної Сотні, все інформаційне поле на 73% забите хороводами про хренавірус. ******* всім дужедякує. Всєм спасіба, всє свабодни.
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>После того, как все пройдут полную проверку,Источник: https://censor.net.ua/n3176880

а зеленые уже говорят что все здоровы
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Глист сынок вылез из жопы летящего орла увидев как красиво и солнечно внизу,спрашивает у отца ,а чего мы живем в темном и вонючем месте,а это наша Родина,сынок залезь обратно ! Так и эти украинцы прилетели к себе в жопу,а тут дебильные сограждане им не рады !
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вот уж не думал, что после выборов еще можно чему-то удивляться и за что-то стыдиться.
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Мені по людськи соромно. Це наші люди. Та навіть якщо вони і хворі би були, це наші. Соромно і гидко мені за вчинки людей. Якби я була Богом, то я навмисно вразила би цією хворобою тих, хто перекриває шляхи. Вони думають, що вірус таким чином не дійде до України. Лікарі говорять, що найближчим часом 60 відсотків населення планети захворіють. Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців - Цензор.НЕТ 8379
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Интересный чувачок: "протестное движение- не нормально", но сам наголосыв, что самолет в Харькове будет несколько часов и в поселять в Харьковской области никого не будут. Действительно, чё там эти Санжары "бунтуют"? Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців - Цензор.НЕТ 2868
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А вони чекали, що їм червону доріжку розкатають і хліб сіль винесуть на рушнику?
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Так,а чим вони завинили перед тобою? Дай команду,нехай їх разом з літаком у Чорне море кинуть!
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посмотрите репортаж из Уханя блогера the люди.
Города пустые!! вокруг небольших городов и типа поселков заграждения из бетонных блоков и патрули из местных.Страх от эпидемии.
Все должны друг-друга понять и найти середину.
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Я им открою секрет, люди, которые не ездили за впечатлениями в Китай и на Сейшелы, подавлены не меньше этой брехливой и бестолковой властью. Люди понимают и знают , что если серьезно заболеют они или их дети будут "выгребать" сами, просить помощи у людей и продавать жилье , чтоб выжить. Большинству не до впечатлений от путешествий
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Давай їх разом з літаком кинемо у Чорне море!!!!!!!!?
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Зачем же, надо было за две недели просто подготовить соответствующие условия
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а де ж наше милосердя і співчуття до цих людей? Чи ми люди взагалі?
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Милосердя і співчуття повинно бути до всіх людей, які хворіють. Багато діток із страшними хворобами і люди їм допомагають, збирають гроші на лікування, так що не требатак уже всіх клеймити Може причина в іншому?
Чомусь он Богдан чудово почувається на Сейшелах і не переймається туристами з Китаю.
Думай-те
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Ти нас тут не агітуй за ,,совіЦьку власть,,!Скажи що робити з цими людьми,куди їх подіти і чим вони завинили перед нами?
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Для вируса границ не существует.Это глобальная штука.Он будет в Украине так или иначе.С этим самолётом,или другим бортом.Или с кораблём.Или в контейнере из пушистой собачки с милой девочкой...Но он будет.Тем кто это принять не может,можно лишь посочувствовать и предложить закрыться у себя в бункере и рвать волосы на голове от невозможности влиять на вирусную эволюцию и закономерное течение событий Люди пригнічені, вони знають, як їх тут сприймають, - глава Харківської ОДА розповів про психологічний стан евакуйованих українців - Цензор.НЕТ 2753
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