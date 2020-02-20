 Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільняють дорогу від протестувальників у Нових Санжарах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За даними кореспондента, силовики намагаються відсунути транспорт жителів з дороги, яку вони заблокували. Жителі Нових Санжар чинять опір.
Всі дії відбуваються з конфліктами і провокаціями.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Большинство комментаторов - из тех, кто и реаниматологу во время операции будет давать советы и спрашивать биографию.
Ти певно і за беркутятами плакала?
Хрена ли лысого им что разъяснять.
Ведь верно?
Ведь правильно?
Лохторат должен знать свое место.
Санпросвет - это не на Порошенко грязь лить по всем телеканалам.
Вот они, успехи санпросвета Радуцкого.
Жрите, не обляпайтесь.
ГАРНА ВЛАДА ТІЛЬКИ ТА ГОРЛО ЯКОЇ ТРИМАЄ РУКА НАРОДУ...
вас ,мразей,никто не заставляет целоваться в засос !!!
Но эти уроды властные решили сначала попиариться на спасении челюскинцев, а потом запихныть их в какую-нибудь дыру и забыть о них.
Но тупому не дано - новосанжарцев все-таки нужно было спросить, месяц был на подготовку. А они решили через колено, как янычары на Майдане.
Зеленский, поздравляю, вы с Аваковым разжигаете автошины по всей Украине.
Губит людей не пиво - губят людей друзья-черти!
А люди звичайно скоти... а що хотіти від стада, що у час війни голосувало за пільги, халяву і дешевий борщовий набір.
мне понятен ужас протестующих перед неизвестным - им и их семьям здесь потом жить
мне не понятно заявление - унасвсеподконтролем....что все? что под контролем? у кого у вас?
мне жаль и "карантинников"...что им делать? где приткнуть голову? они ведь не специально...
меня раздражает некомпетентность чинуш от минздрава...и их неумение разъяснить одним людям и организовать карантин для тоже людей... ...люди должны оставаться людьми!
поэтому - черт его знает...как бы это все выглядело ...если б коснулось лично меня....
Хочется пожелать протестующим чтобы их считали прокаженными.
А так просто скоты.
А про єдину націю я вообще молчу.
Буде новий вигляд відновлюваної енергетики.
Вы задумайтесь на минутку.
Если Слуги Народные так "способны" организовать карантин украинских граждан, с которым прекрасно справились уже месяц как назад другие страны, то как же они "спокойствие" на выборах организуют?
Прогрессивное мировое человечество, не берите шансов, заказывайте бронежилеты и каски для ваших наблюдателей на тех "демократических" выборах заранее, а то наблюдателейй ваших там столько поляжет, что будет братская могила.
Что, обл*жались, Слуги Народные????
всё решается на отцепись за счёт самого слабого
правда никто не принял эттих людей, это позор
или царьки неприкосновенны ?