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Все про:Полтавщина (319) зіткнення (131) евакуація (209) COVID-19 (131)

 Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільняють дорогу від протестувальників у Нових Санжарах

У Нових Санжарах силовики за допомогою військової техніки розчищають проїжджу частину від автомобілів протестувальників, щоб до місцевого санаторію провезти евакуйованих з Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За даними кореспондента, силовики намагаються відсунути транспорт жителів з дороги, яку вони заблокували. Жителі Нових Санжар чинять опір.

Всі дії відбуваються з конфліктами і провокаціями.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Також читайте: Двох українців не взяли на евакуаційний борт у Китаї, бо вони мали ознаки застуди, - Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176877
 
 
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А як же проголосували мешканці Нових Стожар? Дивимось округ №149: за Зеленського 84.98% Правоохранители с помощью техники "зачищают" протест в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 9766
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Сказал пупкинд сидя на диване. А что пупкенд не встречаешь туристов лично?
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домой? К такому быдлу? Посмотрел на это быдло-стадо и перехотелось.
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Так может в Польше евакуированих із Кітая прімєш?
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Хай твої дітей в Польщі на БМВ переїдуть, мразото.
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Він не в Польщі. То проксі. Кацап воно.
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В інших країнах тоже такі протести були, чи це тільки в дибіляндії можливе?
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Такой дебелизм - только у Нас . Хотя чего удивляться - "моя хата - с краю" - давно есть почти официальным гимном /идеей можно уже эту фразу на гербе написать .
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Где именно, брэхлович! В ЕС не было. Не трепись! В ЕС люди друг друга любят сострадают! Там больше гуманности!
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Кацапику, навчись розуміти хоч прочитане, а то твій висер взагалі не зрозумілий.
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Ну що, Елєна, час додому. Нам потрібні медики. Тим більше такі богомільні.
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Nestor Nen В інших країнах не везуть потенційно заражених в села.
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А куда их везти ? в больницы густо населенных городов? Или все таки в удаленный от населенных пунктов санаторий с хорошо организованной системой контроля доступа?
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Александр Нотариус Під Києвом не густо населено.Там і швидко зможуть прибути лікарі і обладнання,або є.або швидко зможуть привезти.А тут спеціально хотіли спровокувати.
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Нагнітали істерію,а потім БТР проти протестів. Що ж ви ідіоти робите. Для чого кидаєте поліцію і нацгвардію проти своїх рідних. Замість реальної роботи по оснащенні мед ценнтрів (як в іниш країнах) медикаментами, препаратами, спеціолістами--придушення протестів технікою.
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то шо, ты предлагаешь эвакуированным сидеть в автобусах и ждать пока произойдет "оснащення" мед.центров?
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це ти тіпа сам визнав що їх везуть в непідготований совдепівський колгосп тіпа санаторій
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Просто все научились профессионально *******. Делать дело - никто не умеет и не хочет.
Большинство комментаторов - из тех, кто и реаниматологу во время операции будет давать советы и спрашивать биографию.
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предлагаем тебе взять их к себе поближе
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Могли бы эвакуированные просто пройти пешком ...? Правоохранители с помощью спецтехники освобождают дорогу от протестующих в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 800
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А Данєцк в свайом рєпєртуарє, да, Єлєна?
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Беседовать с тунеядцами- не в моём стиле.
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Ага, пам'ятаю- ;Нам майданіть нєкогда, мі работаєм;. Так ви, донеччани, казали?
Ти певно і за беркутятами плакала?
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Да в цемент из закать!
Хрена ли лысого им что разъяснять.
Ведь верно?
Ведь правильно?
Лохторат должен знать свое место.

Санпросвет - это не на Порошенко грязь лить по всем телеканалам.
Вот они, успехи санпросвета Радуцкого.
Жрите, не обляпайтесь.
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сленг со сгать и жрать и друг друга сожрать - типино кацапский.
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А собсно ПОЧЕМУ везти в Новые Санжары, а не в киевскую беверли хилз - Кончузаспу или санаторий Феофания, который в времена януковича пререшел только на обслуживание депутатов?
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Ви абсолютно праві, бо ще фрау Меркель говорила, що невідтоді коли Рейган правив США бо племя Майя з давних-давен просто неможливо все це уявити: майже чотириста років бідолашний народ, як і їх пращури, не дивіться на досвід Європи, бо скільки ж можна знущатися, маємо надію що політики схаменуться, бо навіть теорія Дарвіна не може пояснити все це ще з часів Колумба.
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Про те, що політики схаменуться чи ні відомо лише одне:-
ГАРНА ВЛАДА ТІЛЬКИ ТА ГОРЛО ЯКОЇ ТРИМАЄ РУКА НАРОДУ...
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З такою би жагою московитів і підмосковників розганяли.
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на фронті треба діяти так рішуче і принципово ! чому БТР людей в Санжарах давить ,а не сепарів знищує?
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Это тот санаторий, где проходят реабилитацию воины АТО после ранения? Правоохранители с помощью спецтехники освобождают дорогу от протестующих в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 705
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а зеля говорил что будет слушать нарід, советоваться с ним, а теперь военной техникой его
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ну тут зебобиков станжарских понять можно - поржать со страны, сдать ее пуйлу и вообще вести себя как худоба - это одно... а вот принимать коронавирус из рук зебобы - это уже другое)
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а в цей час сєдая нагла гніда. яка організувала збурення українців проти українців сидить і зухвало потирає руки...де ж ваша "віра-мова"...терпіть . воші...бо путін нападе...
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о на тобі... давненько не вилізало якесь опудало із мантрою- порох вафсьом вінават
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Таких тупых,как ты валерий зебуинам можно еще иметь и иметь. Что они и делают собственно
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А у нас что нет никакого специального карантина где-то отдалённого от насленных пунктов? Могли бы на какой-то военной базе его организовать. Сами короче виноваты что не смогли нормально эвакуацию организовать, оповестить общественность чтобы не было паники. А когда обосрались бросили псов Авакова всё разгуливать. Если эти дебилы с такой простой задачей не могут справится. То со страной они точно не справяться. Если сейчас Фуйло пойдёт в наступление нам наверное ПЗД.
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Это ж надо было думать головой, а не проституток обзванивать и презентации кабминовские в Повер пойнте у восьмиклассников заказывать...
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мля,да вы животные в плохом смысле этого слова !!!
вас ,мразей,никто не заставляет целоваться в засос !!!
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Да я тут причём? В этой всей истории не так страшен сам вирус как некомпетентность нашей власти. Они действительно так могут набокопорить что последствия будут плачевными.
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РЕЖИМНА ЗОНА ДЛЯ ПРОКАЖЕНИХ, ЯКОЮ ВІЛЬНО ГУЛЯЮТЬ ДІТИ: В УКРАЇНІ ДОСІ ПРАЦЮЄ "СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ" ЛЕПРОЗОРІЙ Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/rezhimna-zona-dlya-prokazhenih-yakoyu-vilno-gulyayut-diti-v-********-dosi-pracyuye-serednovichniy-leprozoriy-1493142.htmlhttps://tsn.ua/********/rezhimna-zona-dlya-prokazhenih-yakoyu-vilno-gulyayut-diti-v-********-dosi-pracyuye-serednovichniy-leprozoriy-1493142.html
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Да при чем тут эвакуированные - их можно было спокойно в каком-нибудь крыле той же Феофании.
Но эти уроды властные решили сначала попиариться на спасении челюскинцев, а потом запихныть их в какую-нибудь дыру и забыть о них.
Но тупому не дано - новосанжарцев все-таки нужно было спросить, месяц был на подготовку. А они решили через колено, как янычары на Майдане.
Зеленский, поздравляю, вы с Аваковым разжигаете автошины по всей Украине.
Губит людей не пиво - губят людей друзья-черти!
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Одних уже доспрашивались в Лугандоне с Даунбасом. ******* нужно и в синьку.
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БТРами давят? Или на их же шинах тварей жгут?
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это просто провал "зе-влады": ни одного дела без зашквара сделать не могут. нарiд ведет себя как стадо - боится непонятного. и совсем не верит медецинским чинушам и властям.
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Очень умный комментарий. По идее, плюсануть должны и осуждающие протест, и осуждающие ментов ))
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Щось мені підказує,що вночі на базі може трапитися велика пожежа в якій звичайно звинуватять мешканців прилеглих населених пунктів ...😕
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Головна причина всього цього - неспроможність нинішньої влади передбачити ситуацію (ми пам'ятаємо - я не тактик) і як слід підготуватись більш як за місяць паніки від цього вірусу, відсутність інформативної політики населення (цеж не про те розказувати як Порох вбив брата, чи як пиячить десь на лавочці ), а також відсутність довіри до нинішніх клоунів, що постійно те і роблять, що брешуть і виправдовують свою брехню...
А люди звичайно скоти... а що хотіти від стада, що у час війни голосувало за пільги, халяву і дешевий борщовий набір.
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черт его знает! вот просто - черт его знает... на что это похоже...
мне понятен ужас протестующих перед неизвестным - им и их семьям здесь потом жить
мне не понятно заявление - унасвсеподконтролем....что все? что под контролем? у кого у вас?
мне жаль и "карантинников"...что им делать? где приткнуть голову? они ведь не специально...
меня раздражает некомпетентность чинуш от минздрава...и их неумение разъяснить одним людям и организовать карантин для тоже людей... ...люди должны оставаться людьми!
поэтому - черт его знает...как бы это все выглядело ...если б коснулось лично меня....
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Люди бунтуют от недостатка информации от власти. Они ведь привыкли, что Зеля чуть что снимает видосик или мультик. А тут ничего такого и не было. Вот они и волнуются, когда очередная серия.
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А что бы пели протестующие на месте эвакуированных??
Хочется пожелать протестующим чтобы их считали прокаженными.
А так просто скоты.
А про єдину націю я вообще молчу.
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На проказу, дурню один, є ліки. На цей вірус жодних ліків немає, людей рятують штучним збагаченням крові кислородом. В Україні таких апаратів один на сто тисяч населення.
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У ВЛАДИ БУЛА СЬОГОДНІ ДИЛЕМА: ЙТИ СЬОГОДНІ НА ІНСТИТУТСЬКУ, АБО ЗУСТРІЧАТИ ЛІТАК З КИТАЮ, ОТ ВАМ І ВІДПОВІДЬ ХТО І ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ВЛАШТУВАВ,
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мальдивского работа...
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Ёпт! Китайский коронавирус уже мутировал в Новосанжарский штамм, от которого пострадавшие (а может быть и жертвы) появляются раньше заразившихся.
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О, Андруша Смицький! Що, мо в Сумах приймемо китайців?
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В Сумах за визначенням сумно, сумніше вже не буде. А що за перець, отой Андруша Смицький?
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У ВЛАДИ БУЛА СЬОГОДНІ ДИЛЕМА: ЙТИ СЬОГОДНІ НА ІНСТИТУТСЬКУ, АБО ЗУСТРІЧАТИ ЛІТАК З КИТАЮ, ОТ ВАМ І ВІДПОВІДЬ ХТО І ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ВЛАШТУВАВ,
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Треба поліцейським видать ********* палички...
Буде новий вигляд відновлюваної енергетики.
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Это, граждане украинцы, репеция октябрьских выборов в ОРДЛО.
Вы задумайтесь на минутку.
Если Слуги Народные так "способны" организовать карантин украинских граждан, с которым прекрасно справились уже месяц как назад другие страны, то как же они "спокойствие" на выборах организуют?
Прогрессивное мировое человечество, не берите шансов, заказывайте бронежилеты и каски для ваших наблюдателей на тех "демократических" выборах заранее, а то наблюдателейй ваших там столько поляжет, что будет братская могила.
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Ну что, "бубочка", санпросвет проводить среди населения - это вам не на Порошенко грязь лить с телеэкранов????
Что, обл*жались, Слуги Народные????
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Я не удивлюсь,если у зеленожопых стожарцев будет Порох виноват во всем. Вы недооцениваете тупость иЗЕбирателя.
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по сути в Украине не нашлось никого, кто организовал бы эвакуацию
всё решается на отцепись за счёт самого слабого
правда никто не принял эттих людей, это позор
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не ужели мало мест частных, которые государство могло изъять для нужд,
или царьки неприкосновенны ?
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В Украине с народом надо поаккуратней ,бо можно оказаться в Ростове или ещё где .... Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільняють дорогу від протестувальників у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3626
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Не так важко розмістити 50 чоловік на карантин не порушуючи спокій громадян так, щоб ніхто не знав де і нікого не турбувати, але професійні шахраї зе-брехуни і маніпулятори навчені на кремлівських методичках і технологіях маніпуляції людьми. Фото з такої методички журналісти виявили в телефоні зепутата у ВР: "Треба спочатку шокувати людей, щоб вони стали піддатливі...". Дошокуєте зе-падлюки!
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Обратите внимание что эта власть сама спровоцировала протесты я так понял санаторий находится непосредственно в Новых Санжарах а что не хватило ума найти любой санаторий вне населенного пункта так сказать на расстоянии Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільняють дорогу від протестувальників у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4015
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