 Правоохоронці за допомогою спецтехніки звільняють дорогу від протестувальників у Нових Санжарах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За даними кореспондента, силовики намагаються відсунути транспорт жителів з дороги, яку вони заблокували. Жителі Нових Санжар чинять опір.

Всі дії відбуваються з конфліктами і провокаціями.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

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