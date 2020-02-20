 Двох українців не взяли на евакуаційний борт у Китаї, бо вони мали ознаки застуди, - Радуцький

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Троє українців залишилися в Ухані. Одна людина відмовилася, наскільки я знаю, бо не пустили собачку. А двоє людей мали ознаки застуди - підвищення температури. Тому їх не пустили на борт", - сказав нардеп. За його словами, вони й надалі перебуватимуть у лікарнях Китаю.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Пусть в Кривой Рог везет!
Каждый бык отвечает за свои яйца сам. Какого хрена они там сидели? Тех кто хотел вывезли еще месяц назад и кипиша не было!
и еще ты посмотри на ту девочку ускоглазую которая не полетела из-за собачки... я так понимаю борт привез таких же ускоглазых украинцев?
Точніше не про саму хворобу, а про організаційні аспекти і трохи статистики.
Я не збирався про це писати, якби не черговий срач в фейсбуці, де одні істерять і захищають людей, що блокують лікарні біля своїх домівок, інші клеймлять цих людей, а треті тикають пальцями на галичан і зловтішаються.
То ж декілька простих істин:
1) Українських громадян треба захищати і рятувати
2) Українських громадян треба евакуйовувати в Україну
3) Те, що українських громадян евакуйовують сьогодні, а не місяць тому - злочин влади проти українців. Сьогодні хворих в Китаї в десятки раз більше ніж тоді і, відтак, ризик заразитися в десятки раз більший ніж тоді
4) Те, що евакуйованих українських громадян збираюся розміщувати в лікарнях в межах великих міст чи сіл - це злочин влади проти українців
5) У випадку, якщо евакуйованих українських громадян розмістять у військовому госпіталі містечка Винники, що входить в агломерацію Львова, виписавши 700 пацієнтів (по чутках) і закривши величезну лікарню - це службовий злочин і розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
6) Я аж ніяк не популіст, але я поставлю резонне запитання: Якого хера евакуйованих не можна розмістити в пустій віддаленій від людей і охороняємій президентській резиденції в Карпатах? Їм там було б більш комфортно ніж в будь-якій лікарні. І ніхто би не переживав. Презедент Зеленський, який в черговий раз гарантує безпеку, який закликає на панікувати, міг би гарантувати безпеку більш наочно, тим більше він не боїться і не панікує.
7) З людьми ніхто не говорить, людям ніхто нічого не пояснює, то чого ви дивуєтеся, що люди бояться? Особливо надивившись того, що робиться в Китаї, де за приховування симптомів коронавірусу введена смертна кара, а на вулицях міст з десятками мільйонів мешканців немає людей.
8) Люди бояться ще й тому, що попри всі крики і істерики про ********* Владіміра, йому реально ніхто не вірить і ніхто не почувається в безпеці ні за його спиною, ні за спинами тих додіків, які вирішили зіграти роль влади.
Блокування і істерики людей - це наслідок недовіри владі.
9) Зараз ці тупі владні тупі додіки (які нас нібито захищають) поширюють інфу, що коронавірус страшний настільки ж, наскільки страшний і самий звичайний грип, бо смертність від нього така ж як і від грипу і становить близько 2%.
Признаюсь чесно, я до недавна теж так само думав. Поки не прочитав пояснення одної розумної людини, яка веде спостереження за цим вірусом.
Помилка в тому, що смертність 2,7% (на сьогоднішній день) є такою достатньо низькою з тої причини, що дуже багато нових випадків додається щодня, а від моменту виявлення до моменту смерті проходить якийсь період. Тобто, якщо уявити, що сьгодні перший день епідемії і перші пацієнти поступили в лікарні, то пройде декілька днів, в яких смертність взагалі буде нульова, аж потім, на якийсь день, важкохворі будуть помирати.
Тому некоректно вираховувати співвідношення смертей на сьогодні до виявлених випадків на сьогодні. Треба вираховувати відношення смертей на сьогодні до кількості випадків, на той день, коли ці люди що померли поступили в лікарню. І тут важко, бо поки що ніхто не знає як перебігає хвороба.
Якщо припустити, що з моменту виявлення до моменту смерті проходить в середньому 7 днів, то смертність становить 4,4%, якщо 10 днів - смертність 5,3%, а якщо 15 днів - то майже 10%.
Що таке смертність 10%. Це з 10 хворих помре 1. З 2-3 квартир в зараженому будинку - 1 смерть.
Навіть 4,4% - це великий показник, враховуючи те, що вірус поширюється дуже швидко. Порівняння поширення цього вірусу з іншими смертоносними вірусами більш ніж наочне.
Тому епідемія з такими показниками зараження і такою смертністю може змінити все навколо кожного з нас.
10) І головне: для тих, хто зловтішається тим, що евакуйованих спихнули галичанам. Так їм і треба.
Шановні товаріщі, що я вам скажу, зважаючи на вищеописане:
Якщо ці довбойоби випустять вірус з-під контролю, то таки так, першим він вразить нас, тут, на Галичині.
Але що змушує вас сумніватися в тому, що в такому випадку ті довбні взагалі нічого не втримають і вже завтра вірус пошириться по всій країні?
То ж, поменше зловтішать. В одному човні пливемо з вами.
І очолюють той човен - довбні.
То ж настав час молитися, щоб хуже не було.
(c)
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8009669/Did-coronavirus-originate-Chinese-government-laboratory.html
а как приехал борт месяц назад???
Чтобы открыть клинику Борис - немало бабла надо было вложить. И скорее всего ворованного.
https://interfax.com.ua/news/general/641887.html
Ваше здоровье в надежных руках, ЗЕбобики.
Советы давать и без него есть кому.
А то зюзики всех клеймят, а сами-то отсидятся в стороночке, комментировать будут
https://www.ar25.org/node/44635