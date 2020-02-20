 В Україні вистачає тест-систем у разі першої хвилі коронавірусу, - Радуцький

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Тести для виявлення коронавірусу Україна має. Це не тести якогось виробництва, а офіційні тести, які застосовуються всіма країнами за вказівками ВООЗ", - сказав Радуцький.
Нардеп відмовився називати кількість тестових систем, яку має Україна.
"Скільки потрібно для того, щоб боротися з першою хвилею ... Я не можу цю інформацію назвати", - сказав Радуцький.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
В Украине достаточно тест-систем в случае первой волны коронавируса
Сирйозна, хватит?
Зє-Банду ГЕТЬ! 👊
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"*уй вам в сраку"(С), не забывайте, что первая "волна" не должна превысить 160 тестов!
Он же фельдшер, так пусть едет к больным из Уханя, поработает там, а потом расскажет как там дела.
Ато Зюзики так клеймят всех, но сами то отсидятся в сторонке. Пусть пример покажут
Мировое светило.
Правда, не медицинское.
У "бубочки" вообще профессионал на профессионале.
Михаил Радуцкий родился 5 декабря 1968 года в Киеве. Окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас - Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи.