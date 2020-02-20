 В Україні вистачає тест-систем у разі першої хвилі коронавірусу, - Радуцький

Про це він заявив у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тести для виявлення коронавірусу Україна має. Це не тести якогось виробництва, а офіційні тести, які застосовуються всіма країнами за вказівками ВООЗ", - сказав Радуцький.

Нардеп відмовився називати кількість тестових систем, яку має Україна.

"Скільки потрібно для того, щоб боротися з першою хвилею ... Я не можу цю інформацію назвати", - сказав Радуцький.

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Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.