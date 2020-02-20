 Панахида за Героями Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, яка відбулася в центрі Києва, дійшла до Алеї Небесної Сотні. Біля пам'ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. Священники відслужили молебень, присутні поклали квіти до меморіалу.























































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ