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 Події, Суспільство
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 Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації

Україна планує спалювати продукти життєдіяльності з медичного центру в Нових Санжарах на Полтавщині, де перебуватимуть на обсервації евакуйовані з Китаю українці та іноземці.

Про це заявив у кулуарах парламенту голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо продуктів життєдіяльності, які там будуть продукуватися, там буде багато людей – ті, що можуть спалюватися, будуть спалюватися на спеціальному підприємстві. Ті речі, які мають бути продезінфіковані - будуть. Ті речі, які мають якийсь час відстоятися, щоб потім бути продезінфікованими, - вони також будуть", - сказав він.

За словами Радуцького, на місці постійно перебуватиме санітарно-епідеміологічна служба.

Також читайте: МВС зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз, - Аваков про евакуацію українців з Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176869
 
 
 Топ коментарі
 
Относительно продуктов жизнедеятельности, которые там будут производиться, там будет много людей - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии

ШТА????????? Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации - Цензор.НЕТ 8826
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Вам не кажется странным, что эвакуацию украинцев из Китая оттягивали 2 недели и провели ровно в день памяти Героев Небесной Сотни ?
Похоже на смену информационной повестки, поскольку тема Майдана для Зе крайне неудобная и во внутренней коммуникации, и коммуникации с Кремлем.
Президент Украины Владимир Зеленский, Офис президента, а также его окружение являются "законченными циниками". Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 6056
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что уже крематорий построили?
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И главно не забыть про 8=====о в (_0_) Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации - Цензор.НЕТ 7066 как завещал радуцкий
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Вот это я понимаюпо существу: заболел коронавирусом - сожгли в крематории Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации - Цензор.НЕТ 7770
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Относительно продуктов жизнедеятельности, которые там будут производиться, там будет много людей - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии

ШТА????????? Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации - Цензор.НЕТ 8826
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Отлично, Радуцкий! Честно признался:
"там будет много людей - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии" Источник: https://censor.net.ua/n3176869 Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации - Цензор.НЕТ 8598
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"Относительно продуктов жизнедеятельности, которые там будут производиться, там будет много людей - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии.


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А где будут сжигать,покаите хоть на фото это оборудование.В Украине кроме ,,душегубок,,по уничтожнию вшей времен СССР ничего больше и не существует.
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ок, но зачем в черте плотно населенного города все это мутить. если в стране есть отдельно стоящие в лесах раскошные санатории..какие проблемы туда поселить этих людей?...нах качаете страну, урядники?..
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Какой нормальный владелец санатория пустит в санаторий больных коронавирусом? даже за деньги) Это же антиреклама и туда потом никто ехать не захочет)
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ну да.. Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 3375...тогда помочь нужно ему демократками резиновыми...Авака псов своих цепных уже надрессировал, обьяснять владельцу, еще и санитаром работать заставить смогут особо непонятного.... Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 6251
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а те которые не могут сжигаться?c этими то шо? Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 1839
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будут выпариваться, что не понятного Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 6048
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Та ну, навіщо ці полуміри? Ваші довбануті виборці пропонують їх усіх спалити, разом із літаком...
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Вам не кажется странным, что эвакуацию украинцев из Китая оттягивали 2 недели и провели ровно в день памяти Героев Небесной Сотни ?
Похоже на смену информационной повестки, поскольку тема Майдана для Зе крайне неудобная и во внутренней коммуникации, и коммуникации с Кремлем.
Президент Украины Владимир Зеленский, Офис президента, а также его окружение являются "законченными циниками". Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 6056
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"Слуга урода" Радуцький може лише з бюджету бабло собі в кишені физдити так, щоб ще і його онукам вистачило та лапшу вішати на вуха зебілам - Обладнання для спалювання стічних вод і продуктів життєдіяльності в Україні просто НЕМАЄ. Існуючі методи дезінфекції речей на коронавірус НЕ ДІЮТЬ!

Зє Банду - ГЕТЬ!
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Каналізаційні стоки мають проходити через накопичувач з хлорною обробкою як це має бути у інфекційних лікарнях...
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брехло
все видели линолеум поднявшийся от грибов, которые растут под ним в номерах
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Ежкин кот, нардеп "*уй вам в сраку"(С) еще и эпидемиолог-вирусолог.
Я забыла, а в каком медвузе он получил образование?

"Учился в Киевском высшем медицинском училище имени П. И. Гаврося, где получил специальность фельдшера скорой помощи" (Википедия)

Это вам не Супрун, ЗЕбилы. Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації - Цензор.НЕТ 1940
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А кто у нас в стране за что отвечает? У нас "смотрящие за министерствами" рулят вместо министров и замов. Радуцкий в Минздраве, Хорошковский на таможне. Гончарук ретранслирует команды Коломойского переданнные через Дубилета. А Бубочка?
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Судя по комментам - половина бы лично пулемётами расстреливала приезжих из Китая. Ещё гранатами бы закидывали. И потом орали бы до посинения - что они европейцы.
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По словам Радуцкого, на месте постоянно будет находиться санитарно-эпидемиологическая служба.

какая какая служба? ее ж пару лет как нет, вы ж ее уничтожили дебилы...
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Зебилы, а коронавирус - это тоже Порошенко виноват?
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