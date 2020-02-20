 Будемо спалювати продукти життєдіяльності та дезінфікувати речі, - "слуга народу" Радуцький про перебування евакуйованих із Китаю на обсервації

Про це заявив у кулуарах парламенту голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, член фракції партії "Слуга народу" Михайло Радуцький, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Щодо продуктів життєдіяльності, які там будуть продукуватися, там буде багато людей – ті, що можуть спалюватися, будуть спалюватися на спеціальному підприємстві. Ті речі, які мають бути продезінфіковані - будуть. Ті речі, які мають якийсь час відстоятися, щоб потім бути продезінфікованими, - вони також будуть", - сказав він.
За словами Радуцького, на місці постійно перебуватиме санітарно-епідеміологічна служба.
ШТА?????????
"там будет много людей - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии" Источник: https://censor.net.ua/n3176869
Бірке... Нових Санжарів...
Похоже на смену информационной повестки, поскольку тема Майдана для Зе крайне неудобная и во внутренней коммуникации, и коммуникации с Кремлем.
Президент Украины Владимир Зеленский, Офис президента, а также его окружение являются "законченными циниками".
Зє Банду - ГЕТЬ!
все видели линолеум поднявшийся от грибов, которые растут под ним в номерах
Я забыла, а в каком медвузе он получил образование?
"Учился в Киевском высшем медицинском училище имени П. И. Гаврося, где получил специальность фельдшера скорой помощи" (Википедия)
Это вам не Супрун, ЗЕбилы.
какая какая служба? ее ж пару лет как нет, вы ж ее уничтожили дебилы...