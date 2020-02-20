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 Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 5 разів порушували режим тиші, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, 20 лютого, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Усі обстріли ворог вів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил. При цьому противник 4 рази порушив Мінські угоди, застосовуючи міномети.

Зокрема, з 05:50 ранку по наших оборонцях Новомихайлівки окупанти вели обстріл з міномета 120-го калібру, випустивши 10 мін, також застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети. Окупанти вели вогонь від села Луганське Мар’їнського району.

Декілька мін 82-го калібру ворог випустив по захисниках Пищевика. Окрім цього, від н.п. Верхньошироківське ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння.

Двічі від Соснівського ворог сьогодні вів мінометні обстріли з калібру 82 мм позицій наших воїнів у районі Павлополя.

Крім того, зі стрілецького озброєння окупанти порушили режим тиші в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька.

За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв унаслідок прицільних ворожих обстрілів немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поранених під час обстрілу в районі Золотого українських воїнів вертольотом доставили до Харкова, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176867
 
 
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..когда про ответку инфу давать начнете. штабные?
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тоді, коли зейла дасть дозвіл на ответку.
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Російські окупанти стріляють, а зейла талдичить, що "впевнено наближається до миру".
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.

Cловарь современной лексики:

Развести [2/0]
Обмануть, использовать для удовлетворения своих собственных целей, желаний, потребностей. Наемники РФ 5 раз открывали огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1777
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А рокерська коза тут до чого ? Він що рокер нав,іпенний?
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