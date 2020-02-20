 Найманці РФ 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Від початку поточної доби, 20 лютого, на лінії бойового зіткнення зафіксовано 5 порушень режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Усі обстріли ворог вів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил. При цьому противник 4 рази порушив Мінські угоди, застосовуючи міномети.

Зокрема, з 05:50 ранку по наших оборонцях Новомихайлівки окупанти вели обстріл з міномета 120-го калібру, випустивши 10 мін, також застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети. Окупанти вели вогонь від села Луганське Мар’їнського району.

Декілька мін 82-го калібру ворог випустив по захисниках Пищевика. Окрім цього, від н.п. Верхньошироківське ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння.

Двічі від Соснівського ворог сьогодні вів мінометні обстріли з калібру 82 мм позицій наших воїнів у районі Павлополя.

Крім того, зі стрілецького озброєння окупанти порушили режим тиші в районі Мар’їнки. Противник вів прицільний обстріл з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька.

За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв унаслідок прицільних ворожих обстрілів немає.

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