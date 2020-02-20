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 Політика України
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Все про:Полтавщина (319) Корнієнко (131) COVID-19 (131)

 Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари

Фракція "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у селище міського типу Нові Санжари в Полтавській області, куди збираються привезти евакуйованих з Китаю українців та іноземців і де відбуваються через це протести.

Про це розповів у кулуарах парламенту заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, в Полтавську область відправили трьох народних депутатів від "Слуги народу", це член комітету з питань здоров'я нації Максим Перебийніс, член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба та мажоритарник Геннадій Касай з 179 округу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176864
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по тому, что имя мажоритарщика даже не потрудился озвучить партийный босс, только назвал номер- с ним- фсё! Он- сакральная жертва. Бедный... Эвакуация украинцев из Китая: "Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 6516
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Господи, опять нагнетаете? У девочки Анастасии, сознательно оставшейся в Китае из-за щенка, побольше мужества, чем у иных мужиков на этом форуме.
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Да нагнетание сделали за нас .Только люди вышли на банковую против кассовых аппаратов,сразу и самолет вылетел который две недели не могли послать,и перекрытия дорог в разных точках .Теперь только коронавирус .Если опять одумаются ,значит и эпидемию кинут .Умный шахматист играет .Гроссмейстер манипуляций .
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Господи, опять нагнетаете? У девочки Анастасии, сознательно оставшейся в Китае из-за щенка, побольше мужества, чем у иных мужиков на этом форуме.
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за комплимент спасибо,конечно,но я просто констатирую факт..
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Да нагнетание сделали за нас .Только люди вышли на банковую против кассовых аппаратов,сразу и самолет вылетел который две недели не могли послать,и перекрытия дорог в разных точках .Теперь только коронавирус .Если опять одумаются ,значит и эпидемию кинут .Умный шахматист играет .Гроссмейстер манипуляций .
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почитай посты на её страничке , а потом будешь жалеть эту лицемерную "САзнательную" паклоницу рузького мира..."имыжебратья"..
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Не читаю я соцсети, не регистрировалась. Я говорю о конкретном факте.
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Ну как вы не понимете. Доедет и без этих. Прилетят другие, своим ходом, через Москву, Стамбул, Тайланд. Мы живем в 21 веке. Не закроешь вот так просто. Лично знаю коммерса который на следующей недели летит в Китай за товар решать, а сколько там наших хз. Испанка 100 лет назад всю планету обошла, даже на Аляску попали. Не за это нужно переживать, а то что медицина убитая у нас. 14-го показал, как к армии относились, а 20-й, как медицине. Репрессии предлагаю начать с Ющенко, не могу я ему простить Ликарню майбутнього для деток. Воровать у своих детей, извините такое не прощаеться.
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ну цим трьом сможна вже в конвертах не доплачувати.
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Судя по тому, что имя мажоритарщика даже не потрудился озвучить партийный босс, только назвал номер- с ним- фсё! Он- сакральная жертва. Бедный... Эвакуация украинцев из Китая: "Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 6516
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не Анрюха - они сами поедут потов в Раду на заседание - инкогнито типа - прикольно ведь)))))))
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Пусть едут. Какие-нибудь вещдоки прихватят и выложат. Я имею ввиду, какие-нибудь китайские сувениры. Надо же будет доказать, что они пообщались, с прибывшими?!
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В Новых Санжарах зараз 15 автобусiв нацгвардii.Бтри.Бiля санаторiю зiбрались люди.
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15 автобусов... Если учесть экипировку в салоне, то в каждом- бойцов по 30. Итого- батальон Нацгвардии. Прилично.
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А эти люди хотят линчевать приехавших? Что же с украинцами происходит? Так это же еще ничего не произошло. А кто-то манипулирует этими жителями. А если, не дай Бог - что-то серьезное? Неужели в наше время не было бы Праведников народов мира?
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Слушай, а как СПИД? Что думаешь? Выдумка фарммафии?
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А кто-то манипулирует этими жителями.

як хто? Тупі серіали.
А если, не дай Бог - что-то серьезное?

Ну тоді Порохоботи знову власними життями вирішат проблему і забезпечать Зебілам "холодиньик та телевізор".
А вам, що не подобається? Те, що негромадяни показали своє нутро?
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Ну да, как же без Порохоботов и Зебилов.
Да, не нравится, когда из людей делают быдло, пользуясь или необразованностью, или неинформированностью или, иногда, недалекостью. В чем они показали свое нутро? Им что, вирус гриппа выделили в лаборатории и привезли в нос закапывать? Если очень хотелось нутро показывать, так показывали бы, когда власть месяц телилась.
Хоть и не в тему, но не поддерживаю ни Порошенко, ни Зеленского. За одного стыдно было голосовать, за другого - страшно.
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Із людей роблять бидло? А ким вони були, до того, як почали робити?
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"зібрались люди" - это не люди а быдло.
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Выложи видос как ты докуриваешь окурки под кожвендиспансером.
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я ж не быдло, это ты к рагулям которые перекапывают дороги обратись.
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Такого рівня доводів я не очікував навіть від тебе...
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Вопрос .Нахера ?Уже прилетели .Других проблем нет ?А теперь мозги в руки и всей шоблой за закон по земле и спасать малый и средний бизнес.Овцы ,вами манипулируют .
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Первые два понятно, но в чем провинился мажоритарщик со 179 округа ?
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в нього мізків немає, раз від СН мажоритарник
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а вони партейку кинули, хто в карти програв, той і їде. Це ж "Слуги", у них усе через одне місце робиться...
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Доля у него такая! "Эники-бэники ели вареники..." Посчитались и выпало этому бедолаге.
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а с чего ты взял что канализация скидывается в речку? Это ж цивилизация а не Закарпатье.
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а то шо сколько раз отдыхал там, местные канализацию в реку сбрасывают.
А вот санатории типа Санжары как раз подключены к коллектору который идет на очистные.
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Гірські села? Чи великі санаторії? Гуканья усюди вистачає..
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Гірські села. Одного разу сам власник садиби нам казав щоб ми не купались у Пруті бо туди все село зливає.
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Але треба зауважити що ми знайшли місце де місцеві купаються, оцінили якість води та купались, я ще й дітей у воду загнав. Начебто вода чистенькою виглядала, прозора та свіжа. Але холодна, курва...
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гірський потік завжди холодний. Я там купаюсь тільки зимою, відразу після чану!
Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 941
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Строили при совке, а тогда все санатории подключались к коллектору и на очистные.
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То хай два тижні не купаються біля скиду каналізації в річку.
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Люди прибувають i прибувають з устного району
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Итак по факту. ПАП дал денег в фонд, который станет размещать потерпевших от крона-вируса на лечение в больницах ЕС. Личные. Ваши Слуги и новые литЦа раскидывают потерпевших и подозреваемых в заболевании по всей Украине. С воплями "абы не Порошенко!" за бюджетные
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Им шо, не жалко только трех?
А этим шо пообещали - Героя Украины и погруддя перед входом в "Зеленый цирк под стеклянным куполом" на Грошевского?
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Ну, хтось же з них повернеться до сесійної зали...Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 6879
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А чому не САМ Зє! попереду усіх на білому велосипеді
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Зеленський замість того, щоб ховатися за текстом може поїхати в Нові Санжари і особисто присоромити людей, які будують там барикади
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Фігня. Екоактивісти он дверні ручки облизують, щоб заразитися і померти.
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чим вони поможуть? Шо, не змогли найти тубдіспансер десь в сосновому бору подалі від людей???
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А кто может ответить на вопрос. (объяснить ситуацию) Почему посадка самолета была не в Полтаве, Кременчуге, Днепре.. , там же намного ближе до места карантина в Новых Санжарах ,чем если везти их из Харькова.. Не пойму.. ( загадка)
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Понятно. Значит если бы над Харьковом туман не начал рассеиваться.. Так и бы и летали изредка дозаправляясь. А что тоже вариант.
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гаварят, шо в харькавє ждьот сєцтранспорт (навєрнойє автобус с гєрмєтічєскім салоном і шлюзамі)
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Возможно. Значит было изначальное решение где размещать, где готовить технику , специалистов, помещения и т.д Так зачем тогда такую неразбериху по всей стране устраивать от Льва и Тернополя до Киева и Харькова. Власть только всем этим очередной раз показала свою недееспособность. ( ну или их кто то изощренно подставляет постоянно) А Богдан на Сейшелах лежа в гамаке, думает. Не успел я свалить а тут война в Золотом, самолет безхозный летает.. Удачно это меня "уволили".
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йєслі би планіровалі... то пачєму нє отправіть спєцтранспорт побліже к ерадрому Польтави, шоп нє сєять вірус дорогамі двух областєй? Да і санаторій вибралі нєпріспособлєний
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А,чого лише 3 ,всю фракцію на підтримку привезених Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 657
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трупи з Ірану теж тримали до Водохреща, а потім влаштували помпезну зустріч шоп тільки в купєль не лізти.
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Нам не кажется. А вы почаще креститесь. В "заведениях" РПЦ.
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Не. Не "своё", а ВАШЕ. Там, где ваш "верховный ПОП" в церковной рясе ходил! Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1802
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ПАП загнал твое "заведение" на уровень секты - вот тебя и штырит, козламордый Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 698
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Та ты шо, "загнал"! Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9278 А закон принял? Или только Томос- перед выборами, чтобы привлечь голоса лохотрата? Но этот мааааааааленький плюсик не смог перекрыть те гроооооооомные минусы, которые от оставил после себя. Вот и получил по заслугам!
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мне твои конвульсии пофиг, кацарылый) к маю и так вместе с зелей утопишься в народной украинской любви Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 5394
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А мне Зеля пофиг, если честно. Я не его фанат. Голосовал за него исключительно во 2-м туре, да и то по принципу "абынебарыга". Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1203 И таких как я, не меньше 40% из проголосовавших за него. Так что "сломается" Зеля- будем голосовать за другого. Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1203 НО этим "другим" НИКОГДА больше не будет барыга-мародер. Запомни- НИ-КОГ-ДА. Так шо зря он на вас бабки спускает, со своими накрученными 8%-ами.
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А чего только трёх? Всю партию на карантин - 250 человек, плюс бесполезный кабмин, и самого главного слугу, и шефов. Чтобы все там померли, и никаких вирусов.
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Три депутати? Три роти Беркуту і шоб 3,14здили в юшку "пратєстантов"... Шоб від однієї думки про перекриття шляху, втрачали свідомість, патріёти херові.
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Вы, главное, продолжайте "децентрализацию". Вместо того, чтобы искоренять коррупцию и сажать проворовавшихся воров. Уже дожили до того, что местные "царьки" сами решают, "принимать им или нет людей" НА БАЗЫ НАЦГВАРДИИ!!! Скоро у каждой области вообще будет своя конституция. Тем более, мародер не спит- подстрекает, покупает местные "Ылиты", раскалывает страну изнутри. Ахент Лолита, куле.....
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А феофанія гірше ніж старий санаторій в центрі містечка..а ну да..там вікна пластикові і трохи вагонкою в середені зашито..коронавірус нє прайдьот!!!
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