 Евакуація українців з Китаю: "Слуга народу" відправила трьох своїх депутатів у Нові Санжари

Про це розповів у кулуарах парламенту заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
За його словами, в Полтавську область відправили трьох народних депутатів від "Слуги народу", це член комітету з питань здоров'я нації Максим Перебийніс, член комітету з питань свободи слова Тетяна Циба та мажоритарник Геннадій Касай з 179 округу.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
як хто? Тупі серіали.
А если, не дай Бог - что-то серьезное?
Ну тоді Порохоботи знову власними життями вирішат проблему і забезпечать Зебілам "холодиньик та телевізор".
А вам, що не подобається? Те, що негромадяни показали своє нутро?
Да, не нравится, когда из людей делают быдло, пользуясь или необразованностью, или неинформированностью или, иногда, недалекостью. В чем они показали свое нутро? Им что, вирус гриппа выделили в лаборатории и привезли в нос закапывать? Если очень хотелось нутро показывать, так показывали бы, когда власть месяц телилась.
Хоть и не в тему, но не поддерживаю ни Порошенко, ни Зеленского. За одного стыдно было голосовать, за другого - страшно.
А вот санатории типа Санжары как раз подключены к коллектору который идет на очистные.
А этим шо пообещали - Героя Украины и погруддя перед входом в "Зеленый цирк под стеклянным куполом" на Грошевского?