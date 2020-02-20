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 Суспільство
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Все про:Держекоінспекція (57) металургія (156) ММК ім. Ілліча (11) екологія (511) штраф (335)

 Раніше було дві перевірки і зауважень не було, - директор Маріупольського меткомбінату ім. Ілліча Шевченко про штраф у 10 млн за шкоду екології

Держекоінспекція перевірила Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча і виявила завдані державі збитки - понад 10,5 млн грн. Директор підприємства Тарас Шевченко заявив, що комбінат перевіряли двічі минулого року і жодних зауважень не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на mrpl.city.

Перевірка проходила на підприємстві наприкінці січня – на початку лютого протягом двох тижнів.

"Знайшли порушення і виписали нам відповідний штраф. Скажу так - якщо поставити собі завдання, то недоліки можна знайти на будь-якому підприємстві і, тим більше, на виробництві. Питання в іншому - сам по собі штраф нічого не вирішує, він не створює умов для поліпшення. Потрібно проблему вирішувати комплексно. Як виробничники, ми знаємо і розуміємо проблему накопичення шлаків. Вона виникла не п'ять, не десять і не двадцять років тому. Металурги не знімають із себе відповідальності, але ми по-іншому підходимо до її вирішення. Штрафами ситуацію не виправиш", - розповів Шевченко.

За його словами, розроблено спеціальну програму, щоб вирішити цю проблему.

"Вона дуже складна, матеріаломістка і дорога. Програма намічена й успішно виконується. Минулого року нас перевіряли двічі і жодного зауваження щодо виконання програми не було", - пояснив Шевченко.

Ключова проблема зараз для меткомбінатів - це накопичення металургійних шлаків.

"У всьому світі є практика їхнього використання. Це чудовий будівельний матеріал для домобудівних комбінатів, комбінатів залізобетонних виробів, з цього матеріалу побудовані цілі міста. Добре, що є Постанова Каміну про використання шлаків у будівництві доріг. Важливо, щоб вона працювала. Наприклад, побудували чудову дорогу Маріуполь-Запоріжжя. Хороша дорога, насправді, а узбіччя яке? Ґрунтове! Чому не можна було взяти з комбінату імені Ілліча або "Азовсталь" шлак і зробити чудове узбіччя, завдовжки в 200 км? Потрібна співпраця, потрібне взаєморозуміння і реальні дії. Тільки так ми зможемо вирішити проблеми, які зараз існують у металургії", - розповів директор підприємства.

Нагадаємо, раніше компанія олігарха Ріната Ахметова "Метінвест" сплатила понад 10 млн збитків, заподіяних державі у сфері екології у зв'язку з діяльністю металургійного комбінату ім. Ілліча в Маріуполі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176863
 
 
 Топ коментарі
 
Штраф крайне мал. Учитывая,сколько вреда он принес морю,рыболовству и здоровью людей. За все годы покупки его ахметовым.- Я бы никогда не позволил этому монстру гадить и дальше.Он и не думал его модернизировать и делать экологичнее.
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То, что не было замечаний говорит только о коррупции - откупались - потому и не было замечаний. Сейчас проверяющие очень интересные судя по отзывам - они берут взятки, если предлагать, но виписывают штрафы вне зависимости от того, давал ты им взятку или нет.

А то, что комбинат Иллича не выдерживает никаких экологических норм вам скажет любой Мариуполец.
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Ахметовские ребята включают очистные фильтры, когда приезжают проверяющие. И в прессе об этом писали и товарищ у меня там работал. В остальное время Мариуполю просто нечем дышать. Штрафовать их надо на гораздо более крупные суммы.
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а тут как-то так получилось забыли включить?)) что за теории заговора, заплатили штраф даже не спорили, посмотрим как будет на других предприятиях в Кривом Фирсова послали прямым текстом
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«В пе́рвый раз» (англ. The First Time) - подростковая романтическая комедия, созданная Джоном Кэзданом. Картина вышла в прокат 12 января 2012 ...
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Штраф крайне мал. Учитывая,сколько вреда он принес морю,рыболовству и здоровью людей. За все годы покупки его ахметовым.- Я бы никогда не позволил этому монстру гадить и дальше.Он и не думал его модернизировать и делать экологичнее.
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То, что не было замечаний говорит только о коррупции - откупались - потому и не было замечаний. Сейчас проверяющие очень интересные судя по отзывам - они берут взятки, если предлагать, но виписывают штрафы вне зависимости от того, давал ты им взятку или нет.

А то, что комбинат Иллича не выдерживает никаких экологических норм вам скажет любой Мариуполец.
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Что это за иллич такой, почему до сих пор не декомнизировали???
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Они утверждают, что это в честь другого Иллича.
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Что это за иллич такой, почему до сих пор не декомнизировали???

Потому,что живее всех живых...
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Ахаха давайте будем переименовывать. И улицы тоже, названия городов. Это же так важно
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Проверка по украински.Сперва нужно предупредить об ,неожиданой,,проверке не мение тем за три месяца а за тем нужно проверяющим получить разрешение из согласием тех кого проверяют а после этих процедур нежданная проверка может неожиданно прийти в назначенное время теми кого они будут проверять.
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" ...и понимаем проблему накопления шлаков. Она возникла не пять, не десять и не двадцать лет назад."

И что? Все двадцать лет решаете и не можете никак решить! А ведь такая ситуация по всей Украине, не только на ахметовских предприятиях! Выдавливают из построенных еще при СССР предприятий последние соки, ничего не вкладывая.
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Выдавливают из построенных еще при СССР предприятий последние соки, ничего не вкладывая.

Совершенно верно.
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так результаты предыдущих проверок не были согласованы с игарьвалеричем Ранеее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии - Цензор.НЕТ 5317
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Эх...да сейчас Беня все решает. Всех нужных людей на кофе зовет и гуляет где захочет. А по итогу все решается как он скажет. Не даром же вкинул в Зе кучу бабла
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- За что 10 миллионов штрафа? Ранеее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии - Цензор.НЕТ 1344
- Просто деньги очень нужны! Ранеее было две проверки и замечаний не было, - директор Мариупольского меткомбината им. Ильича Шевченко о штрафе в 10 млн за ущерб экологии - Цензор.НЕТ 4344
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Ты не ТАРАС ШЕВЧЕНКО, а ПРОСТИТУТ АХМЕТОВА, ЕГО ПОДСТИЛКА !!!!!!!!!!!!
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Этот метивестовский помойник, как и Азовсталь, пора давно закрыть. Азовсталь вываливает шлак прямо в Азовское море. Купаться в море вокруг Мариуполя нельзя уже давно. Кладбище Мариуполя - самое большое в Европе. Рыбу в море практически полностью вытравили. Ущерб государству от метинвестовских помоек значительно превышает налоговые поступления в бюджет от их деятельности. Но кого это волнует?
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загугли про самое большое кладбище в европе, и никогда не пиши того,чего не знаешь
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В день, штрафуйте их на такие суммы каждый день. И к нам в Запорожье, на "Запорожсталь" приезжайте...
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как думаете куда пойдут эти деньги? думаете на улучшение экологии в стране? тогда вы очень наивны
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Да ладно....
Не поверю что вы раньше проверяющим не башляли за нужные акты!!!!!
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Не поверю что вы раньше проверяющим не башляли за нужные акты!!!!!

Классика украинской экономики.Вспомните как сертификаты ISO получают...
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да это не более чем показуха от Фирсова, который явно хочет другую должность...
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та перевіряючі навіть не перевіряли. воно їм треба? це одна з найбільш гнилих державних служб узагалі, і на регіональному рівні зокрема.
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За скльки млн Ахметов купив собі найдорожчий пентхауз у світі в Лондоні і замок в Європі????!!!!
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звідки інформація, що на очисні - "копійки"? можна ж зайти в публічний звіт компанії за період, наприклад, минулого року і подивитися, які там копійки.
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Ринат Ахметов приобрел в Гайд-парке в Лондоне пентхаус за 136 млн евро. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/********/ukraincem-kupivshim-samuyu-doroguyu-kvartiru-v-londone-okazalsya-ahmetov.html
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за те, що вину визнали і сплатили - це повага. тому що той же Арселор Міттал у Кривому Розі через суди всіляко оспорював нараховані штрафи. і досі відмовляється їх сплатити навіть після поразки в судах.
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