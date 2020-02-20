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Все про:Зеленський (4577) мітинг (531) Небесна Сотня (279) Офіс Президента (259) Бабіков (22)

 "Коли будуть покарані вбивці мого сина?": родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частина учасників Ходи Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні вирушили під будівлю Офісу Президента з метою вимагати від Володимира Зеленського забезпечення розслідування злочинів проти Євромайдану.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, яка відбувалася в центрі Києва, дійшла до Алеї Небесної Сотні. Перед мітингувальниками виступив Володимир Голоднюк, батько убитого на Євромайдані Устима Голоднюка.

Дивіться також: У Києві розпочалася Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

"Я почуваюся зрадженим. Невже ми забули про гідність? Невже ми забули, як тут змивали кров з бруківки? Сьогодні звернення не до тих, хто прийшов сюди, я звертаюся до тих, хто сидить на диванах, хто продався за палку ковбаси - невже ми не маємо Гідності, не розуміємо, що ми українці? Мені телефонували вчора, позавчора, запрошували на зустріч до президента, який раптово виявив бажання зустрітися з родичами Небесної Сотні. Потім запрошували на зустріч до Генерального прокурора. Я можу сказати, що з президентом і генпрокурором я можу зустрітися лише в суді, коли вони сидітимуть на лаві підсудних, бо в мене є Гідність, така ж, як була в мого сина. Я хочу достукатися до совісті українців – українці, не продамо Небесну Сотню", - заявив Голоднюк.

Після цього частина учасників Ходи Гідності вирушила до Офісу Президента на вул. Банкову, щоб запитати у Володимира Зеленського: "Коли буде покарано винних у вбивствах на Майдані?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли "слово Зеленського" рівнятиметься "слову Президента"?".

Мітингувальники, серед яких і родичі Героїв Небесної Сотні, поранені учасники Євромайдану та активісти, тримають плакати з відповідними запитаннями. Також вони планують передати свої вимоги представнику ОП.

Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 01
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 02
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 03
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 04
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 05
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 06
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 07
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 08
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 09
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 10
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 11
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 12
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 13
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 14
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 15
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 16
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 17
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 18
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 19
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 20
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 21
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 22
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 23
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 24

Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 25
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 26
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 27
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 28
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 29
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 30
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 31
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 32
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 33
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 34
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 35
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 36
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 37
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 38
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 39
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 40
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 41
Коли будуть покарані вбивці мого сина?: родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176862
 
 
 Топ коментарі
 
"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетирую ОП

Интересно, Петя тоже в этой толпе негодует?
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На жаль, після дій українських суддів та обмінів Вовасика, карати їх можуть лише Мацковські Гаішники.
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Схилімо голови!
Схилімо наші голови перед життям, боротьбою і смертю одних з найкращих патріотів України. "Небесна Сотня" віддала своє життя за те, щоб жила Україна і ми - її громадяни, їх послідовники та шанувальники!
Низький уклін і співчуття родинам і близьким загиблих!
Слава всім учасникам Революції Гідності! Слава Україні - Героям Слава!
Ганьба владі і її структурам, які на протязі шести років не бажали, не вміли, не здатні були розслідувати вбивства і терор громадян України путінськими холуями, вбивцями і їх поплічниками - ворогами України.
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скоро посадят и отца, и сына за участие в "перевороте"...
Зе посадит, которого привел к власти это ничтожество порошенко....
Почему за 5 лет правления порошенко не были посажены убийцы Небесной Сотни...?
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Поц, они сидели, а Наркоман их повыпускал. Или тыц тоже перманентно под наркотой?
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serh - дурик.., они были под следствием и не осуждены....

так же как Ефремов и Неля с Славянска к примеру...
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Одесса, памятник Дюку в 17.00
Вшанування пам"яті Героїв Небесної Сотні
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Між іншим, ці двоє чоловіків зробили свій внесок у революцію Гідності. Підконтрольні хряку ЗМІ називали майданівців - люмпеном, не освіченими селюками і т.д..
А тут на фото вчений, доктор наук зі своїм сином. І світ побачив як брешуть шнурки яника.
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а чего так ???
а с того кто заварил всё это не спрашивали пять лет ???
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Ща гідрант запише відосік в Теслі, про проплачених порохоботів і масовку з 10$ повій. Як пуКін навчів.
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Кааанєчна. Можеш покласти його в сейф і охороняти до 2070го року, поки не розсекретять.
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Та им пофиг, даже самка зебила плевала на солдат Украины
"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетирую ОП - Цензор.НЕТ 1156

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Починати треба з соєвого бандугруповання, яке все спустило
на гальмах та просрало!!
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сейчас вазелиновое ссыкло выйдет к народу, отколит шуточку, все рассмеються и разойдуться. ведь так он думал все будет после выборов?
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спрашивайте у порошенко..он 5 лет расследовал..
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Ти,-дибіл!!! Порошенко як президент ніколи не обіцяв когось посадити, бо це не входить в компетенцію президента.А Зебіл обіцяв посадки(в порушені Конституційних прав і обовязків президента)
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Ну если они голосовали за малороса и малоросов, то на что они надеялись?
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до этого они наверное на порошенко надеялись...
5 лет...
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"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетирую ОП

Интересно, Петя тоже в этой толпе негодует?
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Правильно нарисовал. Теперь давай похожую, только с Петрушкой на заднем плане. И чтобы обязательно про томос было. А этих, которые гавкают, можешь оставить без изменений.
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Петюнька просто не оплачивал выходы родственников пять лет своей власти, теперь пользуется , чтоб насрать.
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Наказаны не будут. Потому,что вы лохи ,пять лет ждали этого от одного. И почти год от другого. А им на вас насрать. Ну ,а кто еще столько времени долги согласится ожидать ? ))
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Слово зеленского НИКОГДА не будет то же, что и слово президента. Оно не президент, оно клоун. А слово клоуна всерьез рассматривать невозможно.
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Когда клоун у власти, то никогда! Беркут убивавший гуляет по Киеву а Вы спрашиваете когда, клоун их выпустил. А любители клоуна вспоминают зая Порошенка где логика. Логики нет и не будет.
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А вони до нас з неба звалились, чи їх таки обирали лохи?
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sulima ivan - "за еврея голосовать нада , они умные - не то что наши...." - вот такое я услышал как то на рынке..
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дураки и не такое ляпать языками могут, не только на рынках...
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чтоб подчеркнуть масштаб идиотизма, среди пикетирующих Пети и Луцика не хватает

а вообще печально когда подонки используют матерьяльную нужду чтоб продать человеческое достоинство!
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Я вам ничего не обещал.(Брехло оманське)
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Попередніки 5 років робили вигляд, що розслідують, кожен з прокурорів, особливо геніяльний плокулол клялися, що головною їх метою є покарання винних у вбивствах людей на Майдані.
Чому не виконали обіцянок? Тому що частина беркутні зараз служить в оновленій поліції, під крилишком авакова.
Деяким мерзотникам дали можливість втекти, а хто не втік, того потім віддали по обміну **********.
Від зелених й нічого вимагати, ці потвори дозволяють керувати судовою системою мразоту портнова, якого треба повісити на ліхтарі десь на Хрещатику, ставлять керувати ДБР відвертих ватніков та адвокатів януковоща.
Протестами вже нічого не вирішити.
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Кажете, ПреЗЕдент з рябокепкою запрошували вас на зустріч? Ви не підете?
Та знайдуться штрейбрехери, які підуть. І їх буде більшість, в пропорції 73/43%.
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Ход расследования за правления Порошенка, дал чётко понять. Что он и его ген-прокурор не то что не были заинтересованы в расследовании, а саботировали его. Мало кто знает но после допроса Порошенка о расстрелах он так и не подписал бумаги, что допрашивался именно он.За ним бегали несколько лет чтоб он подписал, он не отказывался, просто говорил позже мол времени нет. А без подписи они не имеют никакого значения. + Скрытие фигурантов расстрела мусора Садовника, которого спрятали.Других беркутов которым дали убежать. Также спиленные деревья... Риг вообще никто пальцем не тронул... Рано или поздно станет ясно кто стоял за расстрелами и убийствами на Институтской и в Мариинском парке. Скорее всего мы об этом узнаем когда их уже не будет в живых. И вполне возможно это будут люди которые пришли во власть вместе с Порошенко и его свитой. А что можно было ожидать от создателя вместе с Азаровым партии регионов...
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Думаю твой текст хорошо подойдет для большинства тупорогого нарида Украины. пять баллов) То что при генпрокуроре Луценко Янукович ( в первую очередь стоявший за расстрелом Майдана) получил срок обращает твою лживую писульку в Ничто.
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а где вы были 6 лет до этого? почему соевого мародера не пикетировали? любой следователь знает, что эффективность расследования уголовного дела прямо пропорциональна прошедшему после совершения преступления времени. где вы были в первый год, когда и надо было требовать результат и его РЕАЛЬНО можно было добиться? уголовное дело расследуемое 6 лет называется "гроб" или "висяк".
а так, все похоже на очередную порохоботскую акцию по расскачиванию нынешней власти
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Почему за 6 лет не довели дело до приговора???
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Пеця однозначно саботировал расследование этих дел ( пять лет ) , ну а а шут- арлекин тем более ничего делать не будет. Нужен жесткий руководитель , пан Кривонос С.Г - вот , что нужно стране в данный момент.
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Петя саботировал потому, шо настоящее расследование (если бы оно проводилось) могло ВНЕЗАПНО зайти не туда, куда надо. Например, к ближайшему окружению самого Пети.
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год назад я пожалуй согласился бы. но кривонос на выборах президента показал, что он обычная порошенковская марионетка.
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на выборах он был подневольный человек, военнослужащий, подчиняющийся начальству главнокомандующему пану Прошенко.
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тоесть порошенко его ЗАСТАВИЛ пойти на выборы, а потом сняться в его пользу? а 2 000 000 гривен на регистрацию на выборы он где взял? когда он в 14-м году прямым текстом рубанул правду-матку про руководство всу, он не был подневольным? но смелости хватило. а потом смелость пропала? его поступок на выборах показал, что он продажная шкура, ничем не лучше всех остальных политиков
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соєва ******* все спустила на гальмах,поспилювали дерева,познімали сітілайти як доази ну і Вазєлін іде тим самим жидівських підлим шляхом.
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belge, Игорь Хирскл, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Вла, Anton P. 4d30e2f4, sledaknm 345f6f04, - цими прихильниками автократичної системи, які вважають, що президент України за посадою має проводити слідство, судити, як мінімум керувати ними, (подібно ***** в касапії) - на жаль перелік таких в Україні не обмежується. Їх, як мінімум - 73/43%зебілів (якщо не провокаторів від пригожина).
Ну що ж, сьогодні Зе-клован вже керує і судами, і слідством... Порівняємо законність, порівняємо...
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упоротое, а почему тогда родственники майдановцев прирулили под администрацию президента, а не к суду или прокуратуре?
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дебіл, ти прочитати комент не здатен; зокрема, месагу "Зе-клован вже керує і судами, і слідством"
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Вам завжди,щось мішає - як поганому танцюристу.
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Плакатікі організатори роздали?
Скоро!
Ще трохи почекайте.
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Может еще скажете что их родных на Майдане не убили?
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ЗЕпоц вже по традиції на одинці з жінкою в оточенні охоронців положив лампадки в чесь пам'яті розстріляних мирних протестуючих на Майдані і скоро втік.
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Яке люди хочуть справедливе розслідування. До влади прийгшли малороси і майданівці їм вороги. Якзо хтось не згоден, то чому Венедіктова там, чому адвокат Януковича там? Чому портянки керують судами і спецорганами? Чому лунають злочинні голоси, що майданівці злочинці? Чому ?
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Протестующие держали в руках пакаты с "недостоверной информацией..." ))
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тогда, когда Коболь, Витренко и другие ТОП-чинуши с судбями и прокурорами вернут деньги за ничего неделание на протяжении как минимкм 25 лет..
Когда вернут деньги из офшоров, когда лишат имущества ВСЕХ чинуш, кто сбежал за границу за 30 лет..
короче, нуже свой Пиночет, иначе стране - пе....да...
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Лучше бы записали Обращение в жителям города-героя Киева, которые 60, 17% голосов отдали за Зєбила Оманского .
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И у него кстати никто не спросил за пять лет. А тут вдруг вышли , причём Петя и позвал
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А где Зеленский? Снова в Борисполе или под наркотой? Кто знает?
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Опять виноват Зеленский)))) Пять лет молчали, а тут очнулись? И кстати хоть бы таблички сделали разные или от руки написали.
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