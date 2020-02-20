 "Коли будуть покарані вбивці мого сина?": родичі Героїв Небесної Сотні пікетують ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Хода Гідності в пам'ять про Героїв Небесної Сотні, яка відбувалася в центрі Києва, дійшла до Алеї Небесної Сотні. Перед мітингувальниками виступив Володимир Голоднюк, батько убитого на Євромайдані Устима Голоднюка.
"Я почуваюся зрадженим. Невже ми забули про гідність? Невже ми забули, як тут змивали кров з бруківки? Сьогодні звернення не до тих, хто прийшов сюди, я звертаюся до тих, хто сидить на диванах, хто продався за палку ковбаси - невже ми не маємо Гідності, не розуміємо, що ми українці? Мені телефонували вчора, позавчора, запрошували на зустріч до президента, який раптово виявив бажання зустрітися з родичами Небесної Сотні. Потім запрошували на зустріч до Генерального прокурора. Я можу сказати, що з президентом і генпрокурором я можу зустрітися лише в суді, коли вони сидітимуть на лаві підсудних, бо в мене є Гідність, така ж, як була в мого сина. Я хочу достукатися до совісті українців – українці, не продамо Небесну Сотню", - заявив Голоднюк.
Після цього частина учасників Ходи Гідності вирушила до Офісу Президента на вул. Банкову, щоб запитати у Володимира Зеленського: "Коли буде покарано винних у вбивствах на Майдані?", "Коли буде звільнено з ДБР адвоката Януковича Бабікова?", "Коли почнуться "кардинальні зміни" у справах Майдану?", "Коли "слово Зеленського" рівнятиметься "слову Президента"?".
Мітингувальники, серед яких і родичі Героїв Небесної Сотні, поранені учасники Євромайдану та активісти, тримають плакати з відповідними запитаннями. Також вони планують передати свої вимоги представнику ОП.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Схилімо наші голови перед життям, боротьбою і смертю одних з найкращих патріотів України. "Небесна Сотня" віддала своє життя за те, щоб жила Україна і ми - її громадяни, їх послідовники та шанувальники!
Низький уклін і співчуття родинам і близьким загиблих!
Слава всім учасникам Революції Гідності! Слава Україні - Героям Слава!
Ганьба владі і її структурам, які на протязі шести років не бажали, не вміли, не здатні були розслідувати вбивства і терор громадян України путінськими холуями, вбивцями і їх поплічниками - ворогами України.
Зе посадит, которого привел к власти это ничтожество порошенко....
Почему за 5 лет правления порошенко не были посажены убийцы Небесной Сотни...?
так же как Ефремов и Неля с Славянска к примеру...
Вшанування пам"яті Героїв Небесної Сотні
А тут на фото вчений, доктор наук зі своїм сином. І світ побачив як брешуть шнурки яника.
а с того кто заварил всё это не спрашивали пять лет ???
на гальмах та просрало!!
5 лет...
Интересно, Петя тоже в этой толпе негодует?
а вообще печально когда подонки используют матерьяльную нужду чтоб продать человеческое достоинство!
Чому не виконали обіцянок? Тому що частина беркутні зараз служить в оновленій поліції, під крилишком авакова.
Деяким мерзотникам дали можливість втекти, а хто не втік, того потім віддали по обміну **********.
Від зелених й нічого вимагати, ці потвори дозволяють керувати судовою системою мразоту портнова, якого треба повісити на ліхтарі десь на Хрещатику, ставлять керувати ДБР відвертих ватніков та адвокатів януковоща.
Протестами вже нічого не вирішити.
Та знайдуться штрейбрехери, які підуть. І їх буде більшість, в пропорції 73/43%.
а так, все похоже на очередную порохоботскую акцию по расскачиванию нынешней власти
Ну що ж, сьогодні Зе-клован вже керує і судами, і слідством... Порівняємо законність, порівняємо...
Скоро!
Ще трохи почекайте.
Когда вернут деньги из офшоров, когда лишат имущества ВСЕХ чинуш, кто сбежал за границу за 30 лет..
короче, нуже свой Пиночет, иначе стране - пе....да...