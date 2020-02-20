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 Події, Суспільство
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Все про:апеляція (291) суд (5925) Шеремет (390) Антоненко Андрій (84)

 Убивство Шеремета: розгляд апеляції на арешт Антоненка перенесли на 2 березня

Апеляцію на запобіжний захід підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка не розглянули сьогодні через те, що Антоненка не доставили до суду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Сьогодні на 10:30 було заплановано розгляд апеляції на запобіжний захід Андрію Антоненку, проте до Київського апеляційного суду його не доставили. У зв'язку з цим апеляцію не розглядали і засідання перенесли на 2 березня.

Крім того, сьогодні о 14:00 розглядати скаргу адвокатів підозрюваного має Печерський суд, який раніше вже двічі переносив засідання у його справі.

Іншим фігурантам справи Шеремета запобіжний захід вже обрано - продовжено до квітня, а також розглянуто апеляції адвокатів Яни Дугарь та Юлії Кузьменко. У випадку з Антоненком з незрозумілих причин процес затягується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках ознайомлення з матеріалами слідства в справі Антоненка слідчий надав захисту три документи. Зокрема витяг з реєстру прав власності, - Маслов

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд ухвалив рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176859
 
 
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Что то ну ни как у ЗЕ не получается собрать в кучу обвинения !
Наверно квадратное с треугольным не совмещается ?
Еще ни одна власть так не позорилась .........
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Нет. Просто для Зели именно это враги. Не ***** или беркутня, а именно активные ветераны, добровольцы и волонтеры. От них он чувствует угрозу.
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а сколько добровольцев Петюня в котлах и тюрьмах замучал? ты прозрееш когда узнаеш!
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разве зеленский не продолжил Петины начинания ?
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может зеленскому порошенко оплачивает роль прокурора ?
зеленский - кидала и марионетка всё тех же бандитов
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зеленский поступил как подонок
он кидала
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да, в методичке, которую Патрушев зеленскому вручил
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не знаю как в методичке но вспоминается " стадион " и " мы их сделали " ! Убивство Шеремета: розгляд апеляції на арешт Антоненка перенесли на 2 березня - Цензор.НЕТ 5399
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Тобто таким чином прикривають відсутність доказів вини Антоненка.
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Что бубочка сказал? Они потом на крайняк извинятся.
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Авакова пора убирать иначе этот оборотень много беды наделает!
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При цьому вбивць, що до яких точно відомо, що вони є вбивцями, випускають майже кожного дня. Вчора, в річницю розстрілів на Майдані, випустили вбивцю-беркутівця.
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Це такий метод затягуванія справи. Не привезли до суду...у них колеса заблокувались? Для ЕКСПЕРТІЗИ зріста Антоненка 3 тиждня треба? Так його ж одразу міряють, коли за грати відправляють, таке фото роблять з рисочками. Так ОТОЖ. Зріст не співпадає!
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зеленский посадил Антоненко в тюрягу, чтобы продлять ему срок ареста,
хороший кидала/президент
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