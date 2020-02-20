 Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про п'ять підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ", - йдеться в повідомленні.

"Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації в разі отримання листа", - додали в ЦГЗ.

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