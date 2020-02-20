 Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація про п'ять підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ", - йдеться в повідомленні.
"Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації в разі отримання листа", - додали в ЦГЗ.
Сомневаюсь что оно может что-то понимать.
Навіть тварини так себе не поводять.
Евакуйованих розмістять у медцентрі Нацгвардії «Нові Санжари» на Полтавщині.
У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу з епіцентру коронавірусної інфекції - китайського Уханя - немає жодних симптомів гострих респіраторних захворювань. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 20 лютого.
Як зазначається, МОЗ поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту.
«Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань. Психоемоційний стан всіх пасажирів у нормі. Але вони все ще потребують підтримки та розуміння зі сторони співгромадян», - йдеться в повідомленні.
Зауважимо: на борту літака - 45 українців, 27 іноземців та члени екіпажу, серед яких три медики.
Усі люди, що прибувають з Уханя, будуть транспортовані до місця обсервації - це медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Протягом періоду обсервації (14 днів) медики проводитимуть медико-санітарне спостереження як мінімум двічі на день всіх, хто перебуває в ізоляції. Між мешканцями Нових Санжар та правоохоронцями відбулися сутички у зв'язку з евакуацією.
Додатково, люди, які перебуватимуть в обсерваторі, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров'я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар. В такому випадку, в інфекційному відділенні їм буде надаватися медична допомога і проводитися подальша діагностика.
Після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку.
Нагадаємо, коронавірус Covid-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, немає. У ВООЗ прогнозують, що перша вакцина проти коронавірусу може бути готова через 18 місяців.
23 січня було зареєстровано першу смерть від коронавірусу поза епіцентром спалаху - у провінції Хебей. Першу смерть поза межами Китаю було зафіксовано 1 лютого - на Філіппінах.
Через епідемію влада Пекіна скасувала всі святкові заходи з нагоди Нового року за місячним календарем. Щонайменше вісім китайських міст - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао - ізолювали. 31 січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у світі. 3 лютого Кабмін затвердив план для запобігання коронавірусу. 11 лютого ВООЗ дала китайському коронавірусу офіційну назву - COVID-19.https://tyzhden.ua/News/240742
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