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 Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ

В Україні немає підтверджених випадків нового штаму коронавірусу, Центр громадського здоров'я закликав ЗМІ не поширювати фейки.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація про п'ять підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ", - йдеться в повідомленні.

"Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації в разі отримання листа", - додали в ЦГЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітників з ознаками застуди - відправляти додому, - ЦГЗ оприлюднив рекомендації роботодавцям

Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176856
 
 
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И не будет. Позиция минзрава - ничего не проверять, а потом сообщать, что подтвержденных случаев нет.
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Конечно нет! Сообщу по страшной тайне все тест- системы на грип платные, только 5% больных позволяют себе пройти тест на грип, соответственно начать специализированное лечение, остальные- как повезет, сколько из них уже инфицировано уханьским вирусом- неизвестно, но известно что почти 2 месяца эпидемия а что то делать с прибывшими из Китая начали только недели две.
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Населення чудово розуміє, що медицина в Україні в тіні, і якщо вірус і є, то про це ніхто не скаже. Але може це і краще, бо паніка ще гірше, ніж космічні ціни на послуги з медичного забеспечення.
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Какое население? Которое взахлеб смотрит Шоу Экстрасенсов и отдает деньги гадалкам?
Сомневаюсь что оно может что-то понимать.
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У нас разве что то проверяется ? ... пишут или осложнения пневмонии или сердечная недостаточность, тем более что на проверку нового вируса нужны маркеры..., а кому они нужны....
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А давайте на этом зарабатывать, промышленность не нужна, шахты тоже, давайте всех к нам, экономику подтянем, от старья избавимся, останется Рада и те, что возле президента. Так и назовем - страна РАЙ.
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Тестів нема. І таки так- помиратимуть від чого завгодно, але не від коронавірусу.
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Це результат некомпетентної брехливої влади.
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Вата уже смакует протесты в Украине.чуть ли танки не подогнали! У меня сосед сливной бачок любит слушать,противный голос по всему ряду слышно!
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Так меньше надо было, вполне официальным лицам, как зам.министра здравохраны вчерашний- волну гнать, особенно про 4 места размещения прибывающих из Китая. Он идиот? Как выясняется- вполне созревший.
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Вы что, серьезно думаете, что пандемия Украину обойдет?
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Конечно нет. Но, катастрофы не случится. Тока не пандемия, а эпидемия таки.
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Пока эпидемия. Но по распространению похоже на генетическое оружие. Пока...
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Вы имеете ввиду, что преимущественно поражает людей монголоидной расы? Читал я эту версию. Тогда- ещё нам проще становится.
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Тогда распространение вируса будет ограничено. В противном случае, без вакцины, не вижу причин по которым не переболеют все потенциальные жертвы.
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Пандемия будет если не разработают вакцину, или если это не генетическое оружие.
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Так зачем Вы опережаете события. Нравится паника окружающих?
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Наоборот, паника - это результат невежества.
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Що,їй лишається бідній....Влада,ж зі споднєго виплигує аби,її Налякати.. Один Зе_ер,чого вартий Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9226
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Тьфу ты,я с перепугу прочитал-новых случаев вируса нет.
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Звичайно немає! Бо в МОЗ і в Україні тупо немає чим той вірус визначити. Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 7532
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СЛУХАЙТЕ , СЛУХАЙТЕ .......... пук........... А ТЕПЕР НЮХАЙТЕ !
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На рассии в шоке от Украины-Если украинцы заганяли самолёт вирусный,то шо будет когда они по настоящему рассердятся😀
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Це була ґаньба на весь цивілізований Світ.
Навіть тварини так себе не поводять.
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Відправлятимуть літаки кацапердам Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 2372
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У МОЗ запевнили, шо в пасажирів літака з Уханя немає симптомів захворювання

Евакуйованих розмістять у медцентрі Нацгвардії «Нові Санжари» на Полтавщині.

У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу з епіцентру коронавірусної інфекції - китайського Уханя - немає жодних симптомів гострих респіраторних захворювань. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я України у четвер, 20 лютого.
Як зазначається, МОЗ поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту.
«Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань. Психоемоційний стан всіх пасажирів у нормі. Але вони все ще потребують підтримки та розуміння зі сторони співгромадян», - йдеться в повідомленні.
Зауважимо: на борту літака - 45 українців, 27 іноземців та члени екіпажу, серед яких три медики.
Усі люди, що прибувають з Уханя, будуть транспортовані до місця обсервації - це медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області. Протягом періоду обсервації (14 днів) медики проводитимуть медико-санітарне спостереження як мінімум двічі на день всіх, хто перебуває в ізоляції. Між мешканцями Нових Санжар та правоохоронцями відбулися сутички у зв'язку з евакуацією.
Додатково, люди, які перебуватимуть в обсерваторі, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров'я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар. В такому випадку, в інфекційному відділенні їм буде надаватися медична допомога і проводитися подальша діагностика.
Після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку.
Нагадаємо, коронавірус Covid-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, немає. У ВООЗ прогнозують, що перша вакцина проти коронавірусу може бути готова через 18 місяців.

23 січня було зареєстровано першу смерть від коронавірусу поза епіцентром спалаху - у провінції Хебей. Першу смерть поза межами Китаю було зафіксовано 1 лютого - на Філіппінах.
Через епідемію влада Пекіна скасувала всі святкові заходи з нагоди Нового року за місячним календарем. Щонайменше вісім китайських міст - Ухань, Ечжоу, Хуанганг, Чібі, Цяньцзян, Чжицзян, Цзинмень і Сяньтао - ізолювали. 31 січня ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у світі. 3 лютого Кабмін затвердив план для запобігання коронавірусу. 11 лютого ВООЗ дала китайському коронавірусу офіційну назву - COVID-19.https://tyzhden.ua/News/240742
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Послухайте,наші люди то добре,а ще в людей є свої діти,якось є різниця за кого більше хвилюватись.
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Скінчайте свій недолугий триндіж, неганьбіться
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Які цікаві ляльки,кого вони дурять Підтверджених випадків нового коронавірусу в Україні немає, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4123
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Мы сами себя нагнетаем. Как говорится - " не буди лихо пока тихо".Надо меньше думать о плохом и оно обойдет стороной.)Все у нас будет хорошо.Если что, справимся и с этим.Мы сильные.
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