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 МВС зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз, - Аваков про евакуацію українців з Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запевнив, що МВС зробило все, щоб громадяни країни були захищені від потенційних загроз у зв'язку з евакуацією людей з Уханя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

"Літак авіакомпанії SkyUp, за рішенням урядової комісії, нарешті, доправив наших громадян в аеропорт "Бориспіль". Планувалося, що цей літак приземлиться в Харкові, але там був сильний туман. Тому наразі він у Борисполі дозаправляється", - сказав міністр під час відвідування аеропорту "Бориспіль".

За словами міністра, з Харкова вже спеціальним транспортом громадяни, а їх загалом 45 громадян України та 27 іноземців і 22 члени екіпажу та поліцейські і лікарі, поїдуть до місця, де будуть проходити процедуру обсервації.

"Сподіваюся, що ця процедура мине без проблем", - зазначив він.

МВС зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз, - Аваков про евакуацію українців з Китаю 01

Аваков ще раз наголосив, що обсервація триватиме 14 діб у Полтавській області у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Літак з евакуйованими українцями приземлився в аеропорту "Харків". ФОТО

"Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літака здорові, добре почуваються, але трішки заморені. Це інформація з борту літака", - зазначив міністр.

МВС зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз, - Аваков про евакуацію українців з Китаю 02
Фото: сайт МВС

Очільник МВС розповів, що у Китаї всі проходили контроль, декілька осіб зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що в них підвищена температура. За попередньою інформацією, вже зараз зрозуміло, що ці люди не інфіковані. Просто мали слабкість.

Нагадаємо, 19 лютого розпочалася евакуація українських громадян з Уханя. В китайське місто вирушив літак для евакуації громадян України та іноземців з країн, які звернулися по допомогу. Наразі відомо, що наш літак забрав громадян із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176855
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков Вже ставши головного санітарним лікарем України. Країна Зе Дебілів.
Зе йобіки ДЕ СЕС? МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9180
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"несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура."

Тобто у людей вже була симптоматика, а решта мабуть вже на той час була в скафандрах - ніякого ризику.
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Щас Аваков начнёт размещать приезжих по своим подпольным казино.... МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 8202
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Аваков Вже ставши головного санітарним лікарем України. Країна Зе Дебілів.
Зе ****** ДЕ СЕС? МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 9180
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Странно, почему не встречает великий лидер всех времен, сабаков и профан? До сегднешнего дня встрчали всех, и снимали кино.
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Да, встретил бы, облобызал парочу, и, прости Господи ..... может бы нам свезло.
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в йго відомість прибули люди. була б сес, і аваков і сес би говорили.
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Он у нас уже прмьер, МОЗ и МЧС в одном лице? Или единственный из них хоть как-то вменяемый?
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А что если они к тому же ещё и живые существа помимо того, что они как бы украинцы?
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Захищати за рахунок платників податків в Україні? Нам є куди гроші потратити, проблем у нас ой як багато. Я розумію, що люди поїхали не від гарного життя. Але вибачайте, на всіх ресурсів не вистачить.
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Я теж їздив на заробітки і там я надіявся тільки на себе
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І правильно. Багато згадують про неньку Україну тільки коли їх прикрутить, до того всім пофіг.
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А поліцейські у цьому сезоні захочуть лікуватися у Нових Санжарах?
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це якщо у стінах санаторію хтось з карарантинних захворіє. а якщо ні, то на ні і притензій не буде.
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Щас Аваков начнёт размещать приезжих по своим подпольным казино....
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"несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура."

Тобто у людей вже була симптоматика, а решта мабуть вже на той час була в скафандрах - ніякого ризику.
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де ти це речення знайшов? зняли з рейсу не завжди "вивели із салону". яке ти тупе чи запрлатне. їх перевіряли кийтаці до посадки у салон.
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Купіть рюкзак, розумний та беззарплатний ви наш.
"были подозрения, что у них повышенная температура"
Температура або Є, або її НЕМАЄ.

"По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы. У них просто была слабость."
Від втоми температура піднялась. МВС зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз, - Аваков про евакуацію українців з Китаю - Цензор.НЕТ 7383
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Эта вся история напоминает сюжет фильмов про зомби)
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А я чомусь згадую старий фільм "Штам Андромеди".)
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а кто знает, заражение коровавирусом - это потенциальная угроза?
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швидше кінетична. вона сама тебе знайде а не чекатиме поки ти прийдеш
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Конечно нет.Зедебильная депутатка сказала что это маркетинговый ход,производителей масок!Кто на выбирал этих зе дебилов?
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мусора нашли лохов попроще, помнят, где их камуняки-родители поживились,
надо понимать во Львовской области их послали на три весёлых буквы ?
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Поляки мои меня повеселили чуток. Говорят: "Не пустили в самолет 4-х человек и собачку. Как в ихнем кино получилось: "Четыре танкиста и собака". МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая - Цензор.НЕТ 5260
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В Санжарах выдадут бесплатные маски, а остальные за свой счет.
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в целом да, на западе могут и коктейль молотова,
а Санжары - нищее население обворованное
друзями Порошенка, Зеленского, Кучмы, Ющенка и Кравчука
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І толька Януковіч нікакіх сєнь нє абваровивал...
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Щоб витовкти Авакова писком у його ж калюжу, журналістам достатньо було спитати куди евакуйовані будуть какати. Мається інфа що фекалії їхні плаватимуть по річкам.
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А когда МВД будет делать все возможное для граждан Украины находящихся в Украине?
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ну да ,сначала недели три накручивали, тем более все понимают ,что у власти ни в чем не компетентные клоуны, и в такую годовщину развернули это цирковое представление... чтоб все мигом забыли и про Золотое и про Оман. А вот хрен вам ,.подонки., которые искусственно доводят свой народ до сказу
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Ну всё, теперь 2 недели будет сводки от МВС про коронавирус лично Аваков озвучивать!!!! Зато на фронте у нас тишина и какие-то «провокации»!
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А ЧЕМ ПОМОГ СОБАКОВ ? РЮКЗАКИ СВОИ ПОДАРИЛ? А ВОТ ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОСЛАЛ В УХАНЬ СВОИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ - ШКИРЯКА, ШАКАЛА- ЛИЗОБЛЮДА ГАНТОНА И ЗОРЯНА ?
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санатрій вотчина мвд, тому зараз у смі виступає.
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а нафіга бетер та бронеавтомобілі пригнали?
Вони що, воювати там зібралися?!
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А какое отноiение имеет Аваков к медицине а особенно к заразным болезням?
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Аваков після Майдану може очолити Україну.
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Не спорю,ведь украинцы всегда обирают себе уродов.
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Еще один решил попиариться….

Клоуны.
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Не власть, а стадо брехливых дэбилов! Ну, ничего толком сделать не могут!
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пане міністр для України найбільша загроза це ви і ваше кодло.
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Самая большая опасность для Украины это клоун и его неизлечимый вирус "зелох", которая лечится только изоляцией от цивилизованного мира.
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Точно кретини,як поліція може захистити від вірусу?
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