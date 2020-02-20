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Все про:Міноборони (3162) військовослужбовці (2654) лікування (302)

 Поранених під час обстрілу в районі Золотого українських воїнів вертольотом доставили до Харкова, - Міноборони

Шістьох поранених на Луганщині українських захисників вертольотом доставили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (місто Харків), де їм надано всю необхідну допомогу і розпочато курс лікування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами начальника ВМКЦ полковника медичної служби Юрія Подоляна, всі пацієнти, які 18 лютого пізно ввечері прибули до них з району проведення операції Об’єднаних сил, перебувають у задовільному стані.

"В одного з них була підозра на інфаркт міокарда, але він не брав участі в бою. Три людини мають вогнепально-осколкові поранення м’яких тканин. Ще два бійці прибули з бойовими травмами, пов’язаними з вибухом", - розповів офіцер.

Також він додав, що стан одного з пацієнтів напередодні оцінювався як важкий, але після хірургічного втручання поліпшився до середнього ступеня тяжкості. Решта хлопців мають легкі поранення чи травми. Тому часу на їхнє одужання піде не багато.

Нагадаємо, 18 лютого вранці найманці РФ атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під час бою один український воїн загинув, чотирьох поранено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія, міномети, танки і БМП: у Міноборони показали наслідки обстрілів найманців РФ на Луганщині 18 лютого. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176854
 
 
 Топ коментарі
 
https://24tv.ua/ru/razvedenie_sil_v_zolotom_pri_kakom_uslovii_vsu_mogut_vernutsja_na_pozicii_n1226890

Разведение сил в Золотом: при каком условии ВСУ могут вернуться на позиции
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"Украинские военные могут оперативно вернуться на позиции в Золоте, если пророссийские боевики начнут обстреливать поселок. Аналогичные события уже происходили в 2016 году, когда бойцы ВСУ сначала покинули позиции в рамках разведения, а впоследствии вернулись на них."
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https://24tv.ua/ru/razvedenie_sil_v_zolotom_pri_kakom_uslovii_vsu_mogut_vernutsja_na_pozicii_n1226890

Разведение сил в Золотом: при каком условии ВСУ могут вернуться на позиции
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"Украинские военные могут оперативно вернуться на позиции в Золоте, если пророссийские боевики начнут обстреливать поселок. Аналогичные события уже происходили в 2016 году, когда бойцы ВСУ сначала покинули позиции в рамках разведения, а впоследствии вернулись на них."
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Нема там вже ніяких позицій. Ті позиції зруйнували ЗСУ перед відходом, повертатися нікуди. Про це теж писалось на Цензорі.
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Это разные Золотые - там 5 поселков Золотое.
Разведение происходило в одном, позавчерашний бой - под другим.
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Обстрел был через зону разведения наемниками хла тоже
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Военный эксперт: Замысел противника выбить ВСУ с плацдарма на Северском Донце
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Мы всех принимаем и раненых и "вирусных". Дай бог, чтобы эти были последними.
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Поранених возять з 2014-го, майже кожен день, сідає Мі-8 на ХАЗі.
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Возят и в Днепр в Мечникова , кстати главврачу Рыженко Сергею Анатольевичу - низкий поклон.
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- а погибшего гранатометчика 72-й Отдельной механизированной бригады Максима Хитайлова вернули ? Поранених під час обстрілу в районі Золотого українських воїнів вертольотом доставили до Харкова, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9630
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Вот о этих людях нужно заботиться и оказывать медпомощь, а не о китайских танцовщицах. Кстати неоднократно бывал в Китае , танцовщиц не видел... вот проституток , массажисток - сколько угодно , а танцовщиц - нет.
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А инженеров наших тоже не видели? А моделей?
А они там есть.
Я да, я раз 10 точно был в Китае и не видел там проституток и массажисток - потому, что не интересовался - но я же не утверждаю, что их там нет...
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Ну так обьясните, чем хуже карантин в Китае ( где они жили осознанно) , чем карантин в Украине?
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Тем, что в Украине это 2 недели, если они не заразны, а в Китае им взаперти сидеть еще не один месяц, при том, что то, ради чего они туда поехали, они делать там не могут.
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Инженеров-украинцев ( получение нового судна, ремонтр старых судов, Шанхай, Нантунг, Дайлянь.) не видел . Анлличане были, украинцы нет. Мы с Вами уже кажется спорили по этому поводу.
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А причем тут суда? Украинцы в Китае только с кораблестроением по-вашему связаны?
Нет, это не так и я туда ездил именно в качестве инженера, а многие коллеги там в течение нескольких лет чуть ли не жили, запуская промышленные объекты и обучая местный персонал. Работая при этом именно на украинскую компанию.
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Так я и не спорил , что знаю всех украинцев -инженеров в Китае. Просто давайте пожелаем инфицированнным - выздоровления, а остальным не зацепить эту заразу.
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По-чесноку - за всех не скажу, но есть реальные именно модели. Которые работают как модели на показах мод и только. В Китае и Японии есть спрос на наших длинноногих блондинок в качестве моделей (в другом качестве тоже есть, но это не значит, что всех под одну гребенку нужно грести)
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Вы знаете как называется девушка, которая расскручивает на выпивку клиента в баре , намекая на возможные секс-услуги? Она тоже модель или танцовщица.
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Слышал, не сталкивался.
А с моделями нашими сталкивался в Японии. С реальными девочками-моделями, которые по подиуму ходят, рекламируют шмотье и аксессуары.
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Хорошего Вам дня! Нашим раненым воинам - выздоровления и покровительства Матери Божьей.
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Размер материальной помощи военным уменьшен в 20 раз

выбрали зе , теперь виноват Бирюков и Порошенко.
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Боїмося коронавірусу, прогледівши зрадовірус...зе
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Звідки взявся "95 Квартал"? Загальновідомо, що за походженням він з КВН Маслякова. Що таке КВН? Потужна пропагандистська машина, націлена в першу чергу на молодь РФ і країн постсовка. Цілі покоління виховані цією капустною жуйкою. А в одній країні вони навіть захопили владу.
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Почему провалили?
Кажется четко отработали. Раскол создали, людей друг на друга натравили, все у них норм
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Ще один парадокс вам від свідків Шмарклі: "..якби Путін хотів захопити Івано-Франківськ, він би давно його захопив - ще в 2014-му. А якщо не захопив, значить, і не збирався. І армія тут ні до чого, нікому ми не потрібні щоб нас захоплювати." Наступний тезіс: Путін - миротворець.
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Зеленський "вшанував" пам'ять Героїв Небесної сотні. Вчора звільнили з-під варти останнього силовика який розстрілював Небесну сотню. І з цього приводу вранці Портнов написав, що нарешті до річниці звільнили всіх силовиків. За це стояв Майдан, зелібоби?
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