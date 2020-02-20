 Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Gazeta.ua із посиланням чеське видання Gojda.
Як приклад називає Пряшівський університет у Словаччині, який є третім за кількістю факультетів і єдиним закладом вищої освіти богословської освіти в країні, де частина навчання відбувається в семінарії.
Університет має греко-католицький і православний богословські факультети, навчання на яких має попит серед громадян сусідніх країн. До складу університету входять також Пастирський центр і Православна духовна семінарія.
"Саме Православну семінарію Москва використовує для ідеологічної обробки семінаристів в інтересах РПЦ і "русского мира", - повідомляє чеське видання.
Ректором семінарії та професором факультету "Православного богослов'я" є Мілан Герка. Він та викладачі факультету, за інформацією Gojda, "проводять агітаційну роботу в студентському середовищі щодо поширення ідей т.зв. "русского мира", нав'язування думки про "закарпатську націю", спростування факту існування України як самостійної держави в історичному та сучасному контексті, заперечення існування державної мови, автокефальної церкви".
Студентам же, які дискутують і висловлюють незгоду з такою позицією, погрожують виключенням з університету і відлученням від Церкви.
Керівники Православної Церкви Чеських земель і Словаччини найближчим часом збирається відвідати Йорданію для участі в т.зв. "нараді представників Помісних Церков", де Москва хоче засудити рішення Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України і поставити під сумніви першість Константинопольського Патріархату.
Визначте скільки ОДНАКОВИХ літер у словах РУСЬ і РОССІЯ.
Ці слова РІЗНІ, як по написанню так і по звучанню.
Просто нам втокмачили за 300 років, що РУСЬ=РОССІЯ.
Та кацапський сіфілітік Педро перший (тобто його "учені"), написали НАШЕ ім"я грецькою/німецькою транскрипцією з подвійним СС.
Вот, в Украине ватный блоггер уже везде провоцирует - "Klymenko Time".
И никто бока не намнёт...
Ну так наши попы(добрые) пускай зачитают заклинание шоб другие попы(злые), отправились "вечно служить Яхве")
Так бы и не знали мы что наши попы только набивают пузо, вместо бороться с попами-еретиками. Если бы не журналисты чешские.
Это подтверждает что все высеры попов о смирении-справедливости - тупо пшик. Ибо сотни лет идет грызня между этими смешными чудаками в платьях)
\\\\\\\\\угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви. Источник: https://censor.net.ua/n3176848\\\\\\
второй пункт - для меня. че надо для этого сделать то?
кстати - нету процедуры "раскрещения"
хотя - мы же не дикари шоб верить в нелепые обряды(детей иногда даже топят)
Можно верить, а можно знать. В этом выборе реальности я предпочитаю последнее.
Соборную грамоту в Москву привез в следующем году Тырновский митрополит Дионисий и 20 июня вручили царю. Под текстом приговора Собора восточных иерархов стоят 106 подписей (в том числе подписи трех патриархов, отсутствует подпись Александрийского первосвятителя, потому что Александрийская кафедра была тогда вакантной). Их современный графологический анализ показал, что по крайней мере 66 из подписей поддельные. Нет необходимости сомневаться в факте проведения патриархом Иеремией собора по поводу возведения Московской кафедры на степень патриаршей, однако нужно признать, что участников собора было значительно меньше, чем количество подписей под соборным приговором.