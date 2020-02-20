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 Суспільство, За кордоном
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Все про:пропаганда (1342) Словаччина (130) церква (408) Чехія (293) "русский мир" (211)

 Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає

Ідеологічна складова Кремля через адептів "русского мира" дедалі сильніше проникає в релігійні навчальні заклади в Східній Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Gazeta.ua із посиланням чеське видання Gojda.

Як приклад називає Пряшівський університет у Словаччині, який є третім за кількістю факультетів і єдиним закладом вищої освіти богословської освіти в країні, де частина навчання відбувається в семінарії.

Університет має греко-католицький і православний богословські факультети, навчання на яких має попит серед громадян сусідніх країн. До складу університету входять також Пастирський центр і Православна духовна семінарія.

"Саме Православну семінарію Москва використовує для ідеологічної обробки семінаристів в інтересах РПЦ і "русского мира", - повідомляє чеське видання.

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Ректором семінарії та професором факультету "Православного богослов'я" є Мілан Герка. Він та викладачі факультету, за інформацією Gojda, "проводять агітаційну роботу в студентському середовищі щодо поширення ідей т.зв. "русского мира", нав'язування думки про "закарпатську націю", спростування факту існування України як самостійної держави в історичному та сучасному контексті, заперечення існування державної мови, автокефальної церкви".

Студентам же, які дискутують і висловлюють незгоду з такою позицією, погрожують виключенням з університету і відлученням від Церкви.

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Керівники Православної Церкви Чеських земель і Словаччини найближчим часом збирається відвідати Йорданію для участі в т.зв. "нараді представників Помісних Церков", де Москва хоче засудити рішення Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України і поставити під сумніви першість Константинопольського Патріархату.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176848
 
 
 Топ коментарі
 
Племя мокшан забрало собі у нас назву Київської Русі.
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когда же ты здохнешь кацапия ???!!!!!
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Це питання до наших спец служб, чому у сусідній країні, на такому важливому напрямку, викладають кацапські попи, а не наші. Але вони зайняті... їм би Федину посадити...
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УПЦ МП непонятно что делает в Украине. Как будто войны нет и они не поддерживают внешнего врага.
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Племя мокшан забрало собі у нас назву Київської Русі.
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Та нічого не забрало. Це стандартні азєопські хитрощі Улуссіі.
Визначте скільки ОДНАКОВИХ літер у словах РУСЬ і РОССІЯ.
Ці слова РІЗНІ, як по написанню так і по звучанню.
Просто нам втокмачили за 300 років, що РУСЬ=РОССІЯ.
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Тут э проблема - для іноземців це майже ідентичні назви, бо Russia - то є одне із іноземних іменуваннь Русі.
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"Русь, або Рось, або Русія" - так наші пращури називали свою землю, та іноземці писали про нас.
Та кацапський сіфілітік Педро перший (тобто його "учені"), написали НАШЕ ім"я грецькою/німецькою транскрипцією з подвійним СС.
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..не так..название Расея, Петром1 бесноватым, царем царствия мацковскага, украдено было у соседей и флаг у голланцев и история.. и с 1721г., начиная понеслось...историю нужна было присвоить, а для этого и название Улуса этого поменять нужно хоть частично. но созвучно, что чертила со таварисчи этот и сделал..дальше дело техники и движения рук старцев мокрожопых со Старой Площади....
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Чума лезет, бороться некому.
Вот, в Украине ватный блоггер уже везде провоцирует - "Klymenko Time".
И никто бока не намнёт...
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Це питання до наших спец служб, чому у сусідній країні, на такому важливому напрямку, викладають кацапські попи, а не наші. Але вони зайняті... їм би Федину посадити...
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Иуды земли русской. Иерархи РПЦ в погонах

Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет - Цензор.НЕТ 5200
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Да , события совершенствовались Тысячелетиями , а Сейчас все перешло на Часы и события разворачиваются ежеминутно.
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Допоки ідеология "русского мира" не буде прирівняна до фашистської, і не буде засуджена аналогічним Нюрнберзьким процесом - доти в світі не буде спокою...
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оставь Муссолини, он реально против сталина - никто!
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Я порівнював ідеології. До речі, ідеологією сталіна була інша: диктатура комунізму. До речі, також не засуджена жодним іншим аналогом Нюрнберзького процесу. Благо, ця ідеологія почила в пеклі, хоча би так...
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кацапське фсб дало рознарядку і зарядило немале бабло... ті потвори так працюють вже не одне століття...
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Все-таки поп победил ребенка

Ну так наши попы(добрые) пускай зачитают заклинание шоб другие попы(злые), отправились "вечно служить Яхве")
Так бы и не знали мы что наши попы только набивают пузо, вместо бороться с попами-еретиками. Если бы не журналисты чешские.
Это подтверждает что все высеры попов о смирении-справедливости - тупо пшик. Ибо сотни лет идет грызня между этими смешными чудаками в платьях)

\\\\\\\\\угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви. Источник: https://censor.net.ua/n3176848\\\\\\

второй пункт - для меня. че надо для этого сделать то?
кстати - нету процедуры "раскрещения" Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет - Цензор.НЕТ 8028
хотя - мы же не дикари шоб верить в нелепые обряды(детей иногда даже топят) Идеи "русского мира" активно продвигаются в богословских вузах Восточной Европы: Украины не существует, автокефалии нет - Цензор.НЕТ 8514


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Якщо Прешовському університеті є греко-католицький напрямок, то незрозуміло чому вони мирно співіснують з такими московськими православними?
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Церковь, любая, во все времена, в первую очередь была политической организацией. Ничего нового. Как нет ничего нового и в том, что война против государственности Украины идет и на религиозном фронте.
Можно верить, а можно знать. В этом выборе реальности я предпочитаю последнее.
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Бешенство молитвой не вылечить! Необходимо доказывать историческую правду, московия есть плод Киевской руси. Православие в залесье пришло из Киева. Грамота из Киево - Могилянской академии в болотном краю принесена. )(уйло пытается переписать историю. Но в одном он прав, останется владимиром )(уйло в истории.
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Московія рясно фінансує пропаганду Руцкого світу, але тільки не своїх людей

Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 1339
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...ищет власть уже месяц, по уплотненным населением городам и селам, место для карантина, а три Лавры, захваченные в разное время кацапскими оккупантами и огромные монастыри при них, пустуют или являются обиталищем всякого рода криминала....любую на выбор, В киевской все есть для этого, добавить врачей для наблюдения и пусть ждут там , в отдельных кельях, люди свой 2-х недельный срок...во все времена так было, церковь и ее монастыри становились пристанищем для людей во время эпидемий всяких... но заткнулись барыги церковные напрочь..выжидают... Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 3072...
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Это называют руским Томосом раскольническая церковь РФ ....

Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає - Цензор.НЕТ 4581

Соборную грамоту в Москву привез в следующем году Тырновский митрополит Дионисий и 20 июня вручили царю. Под текстом приговора Собора восточных иерархов стоят 106 подписей (в том числе подписи трех патриархов, отсутствует подпись Александрийского первосвятителя, потому что Александрийская кафедра была тогда вакантной). Их современный графологический анализ показал, что по крайней мере 66 из подписей поддельные. Нет необходимости сомневаться в факте проведения патриархом Иеремией собора по поводу возведения Московской кафедры на степень патриаршей, однако нужно признать, что участников собора было значительно меньше, чем количество подписей под соборным приговором.
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А всетаки по большому счету нет не Украины не украинцев и не страны.Ведь то что сейчас творится в так званой стране народ считающий територию своей Родиной просто не допустилбы.А раз всем что творится всем похер то и значит сто такой страны как Украина просто не существует.
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Коллаборанты имеют свои ТВ каналы, партии, говорят кремлевские меседжи публично, публично ездят в москву а тут какая-то контора ФСБ. Вся так называемая элита сдала Украину уже давно
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