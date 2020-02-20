 Ідеї ​​"русского мира" активно просуваються в богословських вишах Східної Європи: України не існує, автокефалії немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Gazeta.ua із посиланням чеське видання Gojda.

Як приклад називає Пряшівський університет у Словаччині, який є третім за кількістю факультетів і єдиним закладом вищої освіти богословської освіти в країні, де частина навчання відбувається в семінарії.

Університет має греко-католицький і православний богословські факультети, навчання на яких має попит серед громадян сусідніх країн. До складу університету входять також Пастирський центр і Православна духовна семінарія.

"Саме Православну семінарію Москва використовує для ідеологічної обробки семінаристів в інтересах РПЦ і "русского мира", - повідомляє чеське видання.

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Ректором семінарії та професором факультету "Православного богослов'я" є Мілан Герка. Він та викладачі факультету, за інформацією Gojda, "проводять агітаційну роботу в студентському середовищі щодо поширення ідей т.зв. "русского мира", нав'язування думки про "закарпатську націю", спростування факту існування України як самостійної держави в історичному та сучасному контексті, заперечення існування державної мови, автокефальної церкви".

Студентам же, які дискутують і висловлюють незгоду з такою позицією, погрожують виключенням з університету і відлученням від Церкви.

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Керівники Православної Церкви Чеських земель і Словаччини найближчим часом збирається відвідати Йорданію для участі в т.зв. "нараді представників Помісних Церков", де Москва хоче засудити рішення Вселенського Патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві України і поставити під сумніви першість Константинопольського Патріархату.