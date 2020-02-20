 Із ситуацією розбираємося. Будьте стриманими і не панікуйте, - голова Полтавської ОДА Синєгубов зустрівся з протестувальниками в Нових Санжарах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Полтавської ОДА в Facebook.
Глава області зустрівся з місцевими активістами і депутатами місцевих рад.
"Нині розбираємося в ситуації. Закликаю бути виваженими й стриманими, не панікувати. З Китаю до України повертаються наші співгромадяни. Будь-хто міг опинитися на місці тих людей. Вони повертаються додому. Це чиїсь діти, батьки, рідні. Всіх перевірили китайські й вітчизняні медики. І в жодного немає симптомів гострої респіраторної інфекції", – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили, що евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.
Фото: Полтавська ОДА / Facebook
Вот так выглядит медик в самолете в Киеве? А теперь погуглити как одевались китайские доктора!
Это достаточный уровень защиты по вашему мнению? Сейчас этот человек спокойно гуляет по самому популярному аэропорту Борисполь! Вот она маразматическая Зе власть!
От них зависит 90% успехов...
У нас это Гончарук и Зе....
Шансов с ними 0...
если будет большая война.., то все как с Крымом выйдет...
какая там нахрен организация обороны с этими клоунами....
докторов может надо ?
троекратно
Зробили це разом!
А як же проголосували мешканці Нових Стожар? Дивимось округ №149: за Зеленського 84.98%, місцевий депутат від партії Слуги Народу вибрали.
Але бачите - люди коронавірусу бояться, бо коронавірус смертельний, і вбиває швидко. А от зеленого вірусу не бояться. Бо дурість вбиває повільно - країну, зарплати, пенсії, людей, в кінці кінців.
Хатокрайні. За псів я взагалі мовчу, наволоч рідкісна. Вони зелю і в прогнозах погоди згадають.
группу людей
Делайте выводы ...
Влада або з власної дурості,на радість московським окупантам, або навмисно, на замовлення московських окупантів, поширює хаос і паніку в Україні.
Якби влада офіційно й чітко пояснила усіма доступними способами - ТБ, мас-медіа, інтернет, що людей розмістять там-то, що карантин пройде таким-то чином, що для цього підготовлено то й то, що ризику для місцевих жителів немає бо вжиті такі-то заходи...Все пройшло б тихо та й спокійно, Українці б ще й мобілізувались на волонтерську допомогу. А наразі я вбачаю, що хтось спеціально використовує процес для дестабілізації ситуації, для того, щоб менш помітно пройшла річниця Майдану, для того, щоб в чергове роз'єднати Українців. Совпадєніє? Не думаю! Думай ТЕ!
на борту громадяни України, які мають ті ж само права, що й решта.
зважати на думку рагулів, чия хата завжди скраю, наразі непотрібно