 "Ми своїх не залишаємо, в такій ситуації міг опинитися кожен з нас", - Гончарук про евакуацію українців з Уханя

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Евакуація відбулася успішно. Усі пасажири, члени екіпажу та особи, які їх супроводжують, почуваються задовільно, їх оглянули медики. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій не мають", - повідомив він.
За його словами, після приземлення літака з евакуйованими в аеропорту "Харків" буде вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту: борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці; усі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапу літака.
"Далі 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та особи, які їх супроводжують, будуть доставлені спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавській області.
Обсервація триватиме 14 днів. На локації 24/7 перебувають лікарі, забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу", - додав прем'єр.
"Ми своїх не залишаємо! У будь-якій ситуації треба бути людьми і пам’ятати, що у такій ситуації міг опинитись кожен із нас чи близька нам людина", - резюмував Гончарук і закликав громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися громадського порядку та безпеки і з розумінням поставитися до ситуації.
https://www.youtube.com/watch?v=h5mwcPAY8Ys
Во вторых, вокруг зеленой срани отдельная куча агентов кремля, специально раскачивающих ситуацию. Уверен, что гончарука, скалецкую и прочих ******** специально подталкивают все делать раком для того, чтобы:
1. Создать напряжение в обществе: вот, дескать, украинцы наплевательски относятся друг к другу
2. Действительно создать условия для эпидемии. Эпидемия вируса в Украине была бы очень выгодна кремлю, и кремль, к тому же, убедил зеленского, что тому эпидемия тоже нужна.
Зеленых дебилов танцуют агенты кремля - в дополнение к самому тому факту, что они зеленые дебилы.
https://www.youtube.com/watch?v=n2PcNmvMEp4
По приколу вещаешь профан в экономике?)))
Где НОРМАЛЬНЫЙ процесс эвакуации? Ты мразь просто украинцев ненавидишь и бацылу распространить хочешь!
Бачу зараз кудись рулить.
А, до Харкова
Хотя в стае ЗЕленых попугаев все возможно...…..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А хто для вас свій? Ви погрожували переслідувати своїх опонентів не дивлячись на закони, та тепер говорите, що своїх не кидаєте?
первое что бросается в глаза . почему столько тянули ? то что нужна эвакуация было понятно еще месяц назад . почему не сделали сразу ? самолетов в Украине нет или топливо закончилось ? думаю скорее всего писали сценарий
почему за это время не подготовили какую то базу к которой ни у кого не было бы вопросов ?
почему держали интригу куда везут ?
зачем все доводить до этого позорища ? ведь не ошибусь если предположу что самые активные протестующие это те же самые что год назад жопу за Зелю рвали . он же так весь свой лохторат растеряет
- нагнанные мусора-космонавты
гончарук идиот или прикидывается ?
Эвакуацию надо было делать намного раньше и тихо.
Но нет!!! Клоуну надо Слава, Признание, Почести!!!
А в результате очередные бубенчики на клоунскую шляпу...…..
Вы не Правительство - Вы стая ЗЕленых попугаев в период брачного периода!
нормальные- дома зарабатывают...
Вообще вся эта риторика с пафосным псевдогуманизмом напоминает ситуацию в маршрутке когда сидящая мадам обращается к пассажирам: "Уступите кто нибудь место бабушке!".
ноо неет... они не хотят заразиться! - Так и мы тоже не хотим! Но мы, в отличие от них, никуда не выезжали, и непонятно почему теперь мы должны рисковать вместо них ??!