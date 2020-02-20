 Перекриття трас і блокування госпіталів - не найкраща сторона нашого характеру, - Зеленський про протести у зв'язку з евакуацією українців

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив президент Володимир Зеленський.
"Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома", - розповів Зеленський.
За його словами, спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в країну показує далеко не найкращу сторону нашого характеру.
"Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх. Такою буде державна політика – я це гарантую. Але такою ж самою має бути й реакція суспільства – я на це дуже сподіваюся", - підсумував президент.
Нагадаємо, з 20:00 середи, 19 лютого, біля медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" під Полтавою зібралися близько сотні місцевих жителів, протестуючи проти можливого поселення сюди людей, евакуйованих з китайського Уханя.
Только где он, шото не видно у трапа истинного патриота....
Хотя вам, ПЕСам, абы высраться!
Наверное не совсем настоящий и совсем не официальный, а так Поджопупнутый!
есть только там нельзя
Лучшая! Остальные еще ужасней...
Влада або з власної дурості,на радість московським окупантам, або навмисно, на замовлення московських окупантів, поширює хаос і паніку в Україні.
Якби влада офіційно й чітко пояснила усіма доступними способами - ТБ, мас-медіа, інтернет, що людей розмістять там-то, що карантин пройде таким-то чином, що для цього підготовлено то й то, що ризику для місцевих жителів немає бо вжиті такі-то заходи...Все пройшло б тихо та й спокійно, Українці б ще й мобілізувались на волонтерську допомогу. А наразі я вбачаю, що хтось спеціально використовує процес для дестабілізації ситуації, для того, щоб менш помітно пройшла річниця Майдану, для того, щоб в чергове роз'єднати Українців. Совпадєніє? Не думаю! Думай ТЕ!
Комитет избирателей Украины проанализировал публичные заявления Владимира Зеленского годичной давности, в частности, интервью изданию "Украинская Правда", записанном в январе 2019 года, в ходе которого тогда еще кандидат в президенты озвучил ряд важных по его видению позиций окончания российско-украинской войны, особенностей внешней политики и основных подходов к кадровой политике. Об этом сообщается на странице КИУ в Фейсбук.
"Год спустя можно утверждать, что значительная часть озвученных идей Зеленского так и не была реализована, а некоторые из них были воплощены прямо противоположным способом", - отметили в комитете.
КИУ также опубликовал фактчекинг вышеуказанных заявлений с комментариями.
1. "Обязательно будем привлекать профессионалов". Однако, после избрания президентом Зеленского, многие его друзья и знакомые получили государственные должности. В частности, совладелец "Студии Квартал-95" Иван Баканов стал главой Службы безопасности, сценарист "Студии Квартал-95" Юрий Костюк - заместителем главы Офиса президента, Сергей Сивохо был назначенным советником секретаря СНБО и ряд других.
2. Также Зеленский заявлял: "Я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти "договоренности", мне кажется, они не очень сложные, можно договориться". По данным КИУ, одним из приоритетов работы Зеленского действительно стали активные попытки добиться прекращения обстрелов и разведения войск на Донбассе. Однако, их практическая реализация оказалась намного сложнее, чем заявлялось. Так, даже несмотря на разведение войск, боевые действия продолжаются и количество жертв постоянно растет. В частности, и около тех участков, где непосредственно были разведены войска (в районе Золотого).
3. Еще одной инициативой Зеленского было переформатирование Минских договоренностей - "У нас сегодня есть Минские договоренности, которые не очень работают. Может привлечь еще страны - западные". КИУ отмечает, что сейчас президенту не удалось продвинуться в этом вопросе, и состав участников Минского процесса остается таким же, что и раньше. Причем, этот вопрос больше фактически не поднимается командой президента в публичном пространстве.
4. Зеленский также собирался "корректировать и развивать Минские договоренности". Однако, реализация этого заявления находится в процессе выполнения. В частности, после встречи в "нормандском формате" президент заявил, что будет инициировать внесение изменений в Минские соглашения. Канцлер Германии Ангела Меркель также говорила, что договоренности "не являются окаменевшим документом", однако, изменения в их текст пока что не вносились.
5. "Полная амнистия? (боевиков, - ред.) Конечно же никто на это не пойдет", - говорил Зеленский во время предвыборной кампании. Однако, в декабре 2019 года он заявил, что об амнистии боевиков можно будет говорить только тогда, когда на временно оккупированной территории будет безопасность. Президент подчеркивает, что амнистия не должна касаться всех, а только "людей, у которых нет крови на руках". Поэтому в этом вопросе Зеленский является последовательным, отметили в КИУ.
ЗЕ бреше артистично, без вагання,
Зростає зради пошесть між людьми.
Гармати б'ють; крик, кров, вогонь, дими -
ЗЕ бреше без зупинок, без хитання,
Про Фею миру з світлими крильми.
Боєць стріля ( ( ще трохи - й мить остання )
І пише звіт ( бо змушений ): " Не ми
Вели вогонь в одвіт на мін влучання!"
Про мир швидкий, про з ворогом братання
ЗЕ бреше.
Він бреше артистично, без дрижання
У голосі, що паща жде тюрми
«Свинарчуків» - герої ж за дверми
Із гратами; про цін на газ спадання
Й електрику, про мафії здолання,
Про чесність та Оманськії купання
ЗЕ бреше!
Влада або з власної дурості,на радість московським окупантам, або навмисно, на замовлення московських окупантів, поширює хаос і паніку в Україні.
Якби влада офіційно й чітко пояснила усіма доступними способами - ТБ, мас-медіа, інтернет, що людей розмістять там-то, що карантин пройде таким-то чином, що для цього підготовлено то й то, що ризику для місцевих жителів немає бо вжиті такі-то заходи...Все пройшло б тихо та й спокійно, Українці б ще й мобілізувались на волонтерську допомогу. А наразі я вбачаю, що хтось спеціально використовує процес для дестабілізації ситуації, для того, щоб менш помітно пройшла річниця Майдану, для того, щоб в чергове роз'єднати Українців. Совпадєніє? Не думаю! Думай ТЕ!
Как после этим зе верить
https://www.youtube.com/watch?v=Xx3tNahq54A
кому МЫ тут нужны? тебе что ли?
14 год ·
#КоронаВірус
Давайте пригадаємо хронологію подій:
З'являються перші повідомлення про новий тип вірусу в Китаї. Інформації мало, але все одразу обростає дикими чутками і плітками. «В Китаї від цієї невідомої хвороби помирають сотнями тисяч, дим від кремованих тіл заступив сонце, епідемія нечуваних розмірів, китайська влада замовчує хворобомор і тд».
Потім мережу сповнюють фото героїчних зусиль китайської влади: «лікарня за 10 днів, санітарна зона для 100 млн населення регіону, 90 млрд дол на боротьбу з хворобою, вилікувані перші хворі...».
Водночас, запускається інша конспірологічна версія: коронавірус - бактеорологічна боротьба двох супердержав, грип - нова економічна глобальна зброя. Через закриті фабрики китайська економіка зазнає фінансових втрат, відчутно це і для транснаціональних корпорацій.
А що Україна?
Спершу перешіптувалися, дивувалися і деякі сміялися.
Далі почали тривожитися.
Одночасно з повідомленнями, що бандеролі чомусь саме Укрпошти здатні переносити вірус з Китаю в Україну, розгортається епопея з нашими співвітчизниками, які застрягли на круїзному лайнері та в провінції Ухань.
На декількох центральних телеканалах одночасно йдуть розгорнуті репортажі, що українські лікарні геть не готові до лікування екзотичних хвороб, демонструються дивні геть не сексуальні захисні костюми.
Депутати від монобільшості змагаються в оригінальних тлумаченнях, що треба робити, Уряд - традиційно мовчить: ні інформації, ні аналізу, ні мобілізації, питання про вплив на економіку України взагалі викликає в урядовців неприховане здивування.
З'являється сюжет про підготовку для інкубаційного перебування потенційних хворих цілком не пристосованого для цього санаторію в елітному районі під Києвом.
Останньою соломинкою, яка ламає хребет верблюду, - мегадивна заява Президента України вчора:
1. Влада повністю контролює ситуацію з хворими (як? Неспроможністю евакуювати власних громадян впродовж тижня? Відсутністю СЕС? Відсутністю інфекційних лікарень? Відсутністю вакцин і розуміння, як лікувати?)
2. Будете протестувати, «прокажених»-хворих поселимо в маєтках в Кончі-Заспі (так хворі таки небезпечні? Чому в Кончі-Заспі, а не в «Маєтку»?)
3. Безпереценднтні заходи по дезинфекції літака (до речі, сподіваюся, що Президент публічно подякує SkyUp і скаже, хто ж готував рішення Баришівського суду) і абсолютна мовчанка, що буде далі...
Ви би довірили власне життя ідіотам?
Я - ні!
Люди не розуміють, що відбувається.
Вони вже бачили реакцію на Іран, вчорашній наступ росіян.
Вони щодня не знають, чи їм плакати, чи сміятися з заяв і дій Президента, Уряду, Парламенту.
Цей протест українців не проти українців.
Це - протест проти неспроможності влади пояснити і зробити те, що обіцяють.
Це - протест проти Зеленського, який «не будівничий, не лікар, не міністр...».
І сьогодні він це почув у Борисполі.
Влада - це в першу чергу довіра.
А далі: верховенство права, справедливість, захист, підтримка, прозорість, розвиток.
Якщо цього всього немає?
Залишається лише протест.
А Ви довіряєте себе ідіотам?
Эти люди как раз и выбрали Зе,Команду
Брехня і Спам - єдина зброя свинобота, коли аргументів 0. Але правду не заспамиш !
це нормально на передодні підіймати паніку робити навчання в мед закладах по всій країні ?
це нормально засекречувати інформацію тим самим знову ж таки підіймати паніку?
це нормально БТР розганяти людей ? а де накуплені козаки, інші машини поліції, для чого БТР ?
все було зроблено через жопу, і не валіть що люди в нас погані. це ти поганий президет перш за все.
Зауважте що, більшість з тих, хто вийшов протестувати проти перебування земляків в біді є, продуктами радянського виховання.
Питання чому не в Києві?
Чи будуть ці люди знаходитись в карантині, чи матимуть змогу ходить де хочуть, люди не знають, обіцянки твої чули ще рік тому, і твою тупу відповідь "а я вам ничего не должен".
Воно БТРи нагнало, отже дурна істота.