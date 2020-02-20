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 Політика України
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 Народні депутати вшанували хвилиною мовчання загиблих на Майдані

Народні депутати під час засідання Верховної Ради вшанували хвилиною мовчання загиблих під час Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"6 років тому в центрі нашої столиці відбулися страшні події. Ми втратили в мирній країні в той час дуже багато наших співгромадян. Це трагедія для України і я пропоную згадати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув тоді і всіх тих, хто, на жаль, віддав своє життя, захищаючи демократичні цінності, суверенітет і майбутнє нашої держави", - сказав спікер ВР Дмитро Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Саме цими днями, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом досягло піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнали жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у траурних промовах назвали "Небесною сотнею", а під час прощання з загиблими звучала траурна пісня "Пливе кача ...", яка стала українським народним реквіємом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176839
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы минутой веселья почтили память Бужанского.
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А як же. Читай уважно текст:
почтили минутой молчания погибших на Майдане

Тобто і беркутню.
Це приблизно як всіх загиблих разом з німцями.
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Лучше бы минутой веселья почтили память Бужанского.
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Бідних народних обранців змушують фізкультурою займатися, присів-встав-присів.
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