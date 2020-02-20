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 Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя

Для безпечної евакуації українців з епіцентру епідемії коронавірусу в Китаї вживаються безпрецедентні заходи безпеки.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Літак з нашими громадянами та громадянами інших країн, яких ми евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Було складно з погодою – довелося спершу посадити його в Борисполі. Він дозаправиться та полетить у місце призначення – до аеропорту в Харкові.

Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить", - написав він.

За його словами, кількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки в них була трохи підвищена температура.

"Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента", - повідомив Зеленський.

Читайте: Протести в Нових Санжарах: поліцейські провели превентивні бесіди з 10 найагресивнішими місцевими жителями

Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176838
 
   
 Топ коментарі
 
Бактеріологічна небезпека і вірусна небезпека - різні речі, нє?
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Наконец -то то МОЗа дошло, что эвакуируемые из Китая представляют серьезную опасность для всех. Но долго не могли понять.
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Зеля , ты уже обещал , что обстрелов не будет. Продолжай обещать про вирус. И да, у тебя скоро ряха треснет от озабоченности.
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лучше перечитать сообщение от МВД.
тут опять политика и треп
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Обратите внимание на эти самые меры с правой стороны!

Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 189
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Бактеріологічна небезпека і вірусна небезпека - різні речі, нє?
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БАКТЕРИИ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВИРУСОВ.Хотя бактерии и вирусы могут иметь некоторые общие характеристики, они также очень разные. Бактерии обычно намного больше, чем вирусы, и их можно рассмотреть при помощи обычного микроскопа. Вирусы примерно в 1000 раз меньше бактерий и видны только под электронным микроскопом. Бактерии являются одноклеточными организмами, которые размножаются независимо от других организмов. Вирусы нуждаются в помощи живой клетки для воспроизведения.Вирусы проникают в клетку живого организма или бактерию и заставляют органоиды (рибосомы) клетки синтезировать вирусные белки, из которых потом собираются множественные копии вируса .Но вся сложность состоит в том, что более девяноста процентов вирусов в человеческом организме находится именно в клетках, а там их не убить и не достать. То есть, по сути, лекарствами их не убить, а пока синтезируются антитела и глобулины внутри организма, особенно если у человека слабый иммунитет пройдет много времени. А за этот период вирус может нанести достаточно вреда организму.
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Но если пообщался с больным на грипп, то попей антибиотики. Даже если заболеешь, то совсем легко. Не знаю почему, но это работает.
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Потомучто в ослабленный вирусом организьм радостной толпой набиваются бактерии.
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вирусы в 1000 раз меньше чем бактерии и поэтому легко проходят сквозь антибактериальные фильтры ....на вирусы не действуют антибиотики..вирусам для жизнедеятельности нужна живая клетка а бактерия долго живет даже без воды...там много отличий .....лучше у инфекционистов спросить.
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Если уклонист может стать Верховным, то почему вирус не может стать бактерией?
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Та достаточно было сказать - мол, если таки вирус окажется среди возвращенных, - я первый пойду санитаром в больницу...
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Аеще лучше вначале подам в отставку, а лишь затем санитаром в больницу.
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Ну скажет, и что? Он хоть одно обещание выполнил?
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это брешет Нелох, который брехал про секретные доказательства ?
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Правильно. И чтобы вирус сдох с голода, гражданам нужно просто перестать дышать.
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А відосік? Нема відосіка, значить презідент нічого не робить...
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А сегодня в Харькове- футбол. Если кто помнит, понятно. Бенфика в масках играть будет? Или в хим..ндонах, раскрашенных в цвета клуба?
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Ну, да. Однако, анонсируется таки перелёт в Харьков. Зачем? Не знаю.
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Скорее- первое. Уже ведь официальное СМС имеется, да и этот спич, вроде как подтверждает...
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ничему не удивлюсь.....у них же все под контролем!
людей жаль, тех...карантинных...наши как-то еще потерпят...а иностранцам как объяснить?
то круги на самолете наяривали...то круги по Украине...по раздолбаным дорогам...(кого хочешь чумка прихватит)...и пока ничего не понятно...(всем!)
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Янелох,как там в Золотом дела???Беспрецедентный ты наш!!!
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дряни, в последний момент решили везти в Санжары, меры безопасности,
брехло квартальное
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до своїх виборців поближче, не до себе Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 6906
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Класика жанру, коли кажуть що все під контролем і безпека безпрецедентна, то все лише тільки починається...
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Зе так покажи стране что нет опасности..пойди в самолёт без маски и покажи что всё хорошо!!!! и протестов не будет 100!!!
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он в Оман, к Патрушеву собирается, за новыми указамт
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А между тем, в супермаркетах Мельбурна отсутствуют в продаже дезинфицирующие средства для рук. А в аптеках продают одну упаковку такого средства в одни руки. Масок же как не было, так и нет, я специально проверила, когда капли в нос покупала. Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 4215

Дезинфицирующее средство я, конечно, прикупила, я его переливаю в маленький пузырек и ношу в сумке, чтобы протереть руки, если захочу на улице съесть шоколадку. Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 4215

Не бояться коронавируса, говорите? Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 4215

Ну-ну.
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Неправильно делаете, неверно. Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 6504

Вы же не мышебрат какой, который живет на стекломое.
Имейте совесть, внутрь - только спирт!
Который, к слову, и содержится в обеззараживающих средствах для рук.
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Спиртне це отрута!
А от на тому зеленому (о боже) флаконі написано великими літерами:
ВБИВАЄ ВСІ ВІДОМІ МІКРОБИ.
Що написано малим шрифтом правда не читав Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 9846
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Спокойней на душе,когда преЗЕдент лично дал гарантии. и не надо вот это вспоминать,что было в прошлый раз,это к этому случаю вообще не относится.
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Может же он когда-то создать прецедент и не соврать...
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Президент записывает видосы.

Люди работают. Пилоты, МВД, ГСЧС, Нацгвардия, медики. Пожелаем им удачи.
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А ті, хто у Нових Санжарах, вони також українці. Чи ні? Хто їх лікуватиме, якщо раптом щось?
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Вони пригодяться пізніше коли кварталу можна буде попіаритись на їх смертях (не привди Господи).
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Якщо завтра Зеленський стане запевнять, що "Вода - мокра!...", я засумніваюсь...
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який умнік написав Зелі БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ? реально вірусологічний.
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Взагалі Зєленський знає,що тиждень-два тому з Китаю вже прибули українці і спокійно роз"їхались по країні?..
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Бактерии... Вирусы... - А какая разница?
Да, Бубочка?

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Вова, ты вначале сделай нам такую медицину, как во Франции, а потом будешь проводить параллели! В Украине НЕТ медицины после Супрун! И если что (не дай Бог)- каждый спасайся, как может! Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 4200
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если в санжары, то накуя в харьков летит? В Полтаве тоже есть аєропорт, и гораздо ближе к санжарам. Сегодняшняя власть, это просто детсад какой-то, кружил над Харьковом, чтобы полететь в Киев, но потом подумали, а вдруг и ну его подальше, возвращайтесь в Харьков.
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Скажіть йому, що то "вірус", а не "бактерія", хоча звідки "амебі" про це знати. Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 9499
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так текст Мандель писала. ей шо Торонто, шо Оттава - да какая разница!
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зеленский кидала, охметовская плесень
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А,хто тобі повірить?

В.Зеленський
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій.
***
Погань зелена де закон про народне вето?

Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 8716
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Нажаль народовладдя це страхіття не тільки московитського Кремля, але і правлячої влади у всьому світі і щоб не допустити народовладдя вони ідуть на безпрецендентні кроки і заходи.
Такий собі Віденський конгрес обо Святий альянс був створений у Відні у 1815 з метою знищити народовладдя у всьому світі за всяку ціну (війни, революції). Більш всього протрималась Америка, мабуть до 1960 х років. Головні підписанти - Росія, Австрія, Прусія,на наступних конгресах до них приєднались всі голови європейських держав.
Перемога Майдану це чисте народовладдя на короткий термін, потім була анексія Криму і Донбас.
І в першому і в другому випадку Україна не отримала ніякої допомоги навіть від сторін Будапештського договору.
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Молодцы!! Все организовали на высшем уровне.
И вспоминается "эвакуация" наших туристов под предводительством Зоряна со Шкиряком))) - позор позорный.
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Вот это пасть дерьма подхватил прсле зеленых дебилов )) Гордись говножуй!!
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так шо там в Омані було, колись рогатий??
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Бубочка, а слабо самому (можно с Ермаком) в аэропорт прилехать встерить?
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Хай неЛОХ сам зустріне літак.
... думаю забздить. Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 1711
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Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет(с)
ну еслі гарант гарантирує то стрьомно становіцца
Источник: https://censor.net.ua/n3176838
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брехло мерзкое, в последний момент решили на Санжары, мрази из подготовки
только мусорских подонков нагнали, лохов гонять,
кроме прикормленных космонавтов нихера не сообразили
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раз уж привезли то делайте 21 день. или 24. так надёжнее.
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ВОЗ: инкубационный период коронавируса, возможно, составляет не 14, а 24 дня по гуглите
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Раз Зеленский всех успокаивает, значит всё очень плохо. Это зелёное трепло рассказывает, что обстрелов нет, что кремлёвский педофил - маньяк больше всех хочет мира на планете...Только полный кретин поверит этому ничтожеству с замашками Наполеоа....
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он что в медицине что-то понимает. Клоун
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Если **** зеленая говорит, что никакой опасности нет, то пускай у себя дома пару человек поселит, остальных на своей вилле...
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судячи по інформаційній істерії, ворогам в особі *********** та його свори вдалося переключити увагу суспільства від нашої скорботної дати - розтрілів на майдані.
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И войска наши вернуться на позиции в Золотом в случае обострения...))) и тарифы снизяться, и зарплата 4000$ учителям, и кортежей не будет и ............ верим зеленскому))))
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Оце точно зейло виродок, скурботну подію на Майдані якійсь хер.нею забива та забуває!!!!
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Архітектори і будівельники стають під міст для гарантії. Нехай найвеличніший сяде за кермом автобуса і сам відвезе українців та їх гостей до свого маєтку. Адже серед евакуйованих хворих немає.
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Вот иди зе встреть и с каждым поздоровайся
а нам мозги не полоскай , дебил хренов
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Для того чтобы знать что будет, надо слушать Зеленского. Все будет с точностью до наоборот.
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Нет веры этой власти, ск. раз слышали про всякие гарантии, а в итоге громкий грохот медного тазика . "стара політика протягом десятків років робила звичним ділити українців на "правильних" і "неправильних" " - это не старая политика, господин ПреЗЕдент, это политика вашей власти в конкретной данной ситуации : подальше от Киева и вас прышмоляных.. или в Феофании не нашлось отдельно стоящего корпуса, ведь это в Новых Санжарах куча всяких Институтов вирусологии
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"безпрецедентні заходи безпеки" були коли ти, бубочка, покладав квіти біля пам"ятнику загиблим Героям Небесної сотні..
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Володенька, арлекин ты наш . Так возьми двух-трех прибывших из Ушаня к себе на постой. Надеюсь жилплощадь позволяет, а то мы добавим по 5 гривен, не вопрос.
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Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176838
Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя - Цензор.НЕТ 7128
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Пока мародера не посадят, он и его холуи-порохоботы будут дестабилизировать Украину, даже сильнее, чем русские
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Бактеріологічної? Ета да. Але вірус - не бактерія. Ну, але то таке... Був би Богдан на плечі, він би йому сказав )))
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после всего что узнали о секте СЛУГИ НАРОДА и их дерибан Украины в турбо-режиме - презику-клоуну уже нет никакой веры
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"Меры безопасности - беспрецедентные, бактериологической опасности нет, - Зеленский об эвакуации украинцев из Ухани" - Губернатор Харькова сказал, что на борту было 73 человека, один сошёл. Кто сошедший, куда пошёл, не сказал.
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А хто сказав, що небезпечно? У Вас є такий фах? Відводили війська також небезпечно, але були напади і прикра помилка. А вірус не війська, він так просто не відійде. А потім, що будемо блокувати цілі обоасті. А там ще може бути річка, то рознесемо через воду по всій Україні? І будемо не виїздники?
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