 Заходи безпеки - безпрецедентні, бактеріологічної небезпеки немає, - Зеленський про евакуацію українців з Уханя

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Літак з нашими громадянами та громадянами інших країн, яких ми евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Було складно з погодою – довелося спершу посадити його в Борисполі. Він дозаправиться та полетить у місце призначення – до аеропорту в Харкові.
Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить", - написав він.
За його словами, кількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки в них була трохи підвищена температура.
"Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента", - повідомив Зеленський.
тут опять политика и треп
людей жаль, тех...карантинных...наши как-то еще потерпят...а иностранцам как объяснить?
то круги на самолете наяривали...то круги по Украине...по раздолбаным дорогам...(кого хочешь чумка прихватит)...и пока ничего не понятно...(всем!)
брехло квартальное
Дезинфицирующее средство я, конечно, прикупила, я его переливаю в маленький пузырек и ношу в сумке, чтобы протереть руки, если захочу на улице съесть шоколадку.
Не бояться коронавируса, говорите?
Ну-ну.
Вы же не мышебрат какой, который живет на стекломое.
Имейте совесть, внутрь - только спирт!
Который, к слову, и содержится в обеззараживающих средствах для рук.
А от на тому зеленому (о боже) флаконі написано великими літерами:
ВБИВАЄ ВСІ ВІДОМІ МІКРОБИ.
Що написано малим шрифтом правда не читав
Люди работают. Пилоты, МВД, ГСЧС, Нацгвардия, медики. Пожелаем им удачи.
https://www.youtube.com/watch?v=BjH2cRlIduc
Да, Бубочка?
В.Зеленський
Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. У ******** Україні це повинно відбуватися із максимальним використанням новітніх технологій.
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Погань зелена де закон про народне вето?
Такий собі Віденський конгрес обо Святий альянс був створений у Відні у 1815 з метою знищити народовладдя у всьому світі за всяку ціну (війни, революції). Більш всього протрималась Америка, мабуть до 1960 х років. Головні підписанти - Росія, Австрія, Прусія,на наступних конгресах до них приєднались всі голови європейських держав.
Перемога Майдану це чисте народовладдя на короткий термін, потім була анексія Криму і Донбас.
І в першому і в другому випадку Україна не отримала ніякої допомоги навіть від сторін Будапештського договору.
И вспоминается "эвакуация" наших туристов под предводительством Зоряна со Шкиряком))) - позор позорный.
... думаю забздить.
ну еслі гарант гарантирує то стрьомно становіцца
Источник: https://censor.net.ua/n3176838
только мусорских подонков нагнали, лохов гонять,
кроме прикормленных космонавтов нихера не сообразили
а нам мозги не полоскай , дебил хренов