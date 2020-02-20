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 Поліція посилила заходи безпеки в Києві

У столиці України поліція посилила заходи безпеки у зв'язку з проведенням заходів з нагоди річниці трагічних подій на Майдані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні до Київської міської державної адміністрації надійшло кілька заявок щодо проведення масових заходів у центральній частині міста.

"Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у центрі столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу. Аби забезпечити мирне проведення запланованих акцій та не допустити порушень громадського порядку, ми залучаємо достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки", - зазначив начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176834
 
 
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Ну да мы ведели как владимир зеленских чтил память ненависной ему небесной сотни и ни души гражданских не было вокруг
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Героям Небесной Сотни

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

И сердцами зажгли его свет.

Мы не ради наград пролагали дорогу,

Для победы, идущим вослед.

И пускай нам твердят, что терпеть было лучше,

Что напрасно был спущен курок,

Только разве поймут эти рабские души -

Сколько стоит свободы глоток !

Мы пришли на майдан, как на исповедь к богу,

Не за деньги - за правду и честь!

И на нашей крови прорастет понемногу

Та мечта, победившая смерть!

© Александр, 19.11.18
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