 Поліція посилила заходи безпеки в Києві

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні до Київської міської державної адміністрації надійшло кілька заявок щодо проведення масових заходів у центральній частині міста.

"Усі сьогоднішні акції пов’язані з річницею подій 2014 року. За правопорядком у центрі столиці стежитимуть працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу. Аби забезпечити мирне проведення запланованих акцій та не допустити порушень громадського порядку, ми залучаємо достатню кількість особового складу. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки", - зазначив начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

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