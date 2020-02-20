 Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - йдеться в повідомленні.
Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Усі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.
Довбана демократія, охлос керує, а не влада!
Непрофесіоналізм Зє-банди страшніший за коронавірус.
вікі
Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть вируса в открытом пространстве. Свободный доступ кислорода и других окислителей приводит к денатурации S-белков. УФ-излучение инактивирует вирусы за 15 минут, органические жирорастворители и детергенты - в течение нескольких минут. Во внешней среде инактивируются при +33 °С за 16 часов, при +56 °С за 10 минут. Для коронавирусов человека оптимальна зона pH 7,0-7,5. Сохраняются в составе аэрозоля 8-10 часов, в воде - до 9 суток[8]. Исследование итальянских учёных показывает, что 70 % этанол и 1 % хлоргексидин очень быстро (менее 2 минут) повреждают капсид вируса и он не может размножаться, хотя геном вируса остаётся целостным до 30 минут после обработки. Все средства обработки рук в течение 30 секунд уничтожали вирус ниже порога обнаружения. Важным вопросом является резистентность коронавируса в посылках, миллионами доставляемых из Китая. Если носитель вируса во время кашля выделит вирус в качестве аэрозоля на предмет и он будет после этого герметично упакован в посылку, то время жизни вируса может быть в самых благоприятных условиях до 48 часов[19].
Это немного успокаивает.
Столько было громких речей и обещаний по ТВ, взяли обязательства перед иностранными государствами (аргентинцы в самолете) и в очередной раз обделались....
2.Эта ситуация показала, насколько население не доверяет власти . Т.е. население все прекрасно понимает, к чему может привезти ошибочное решение с привозом в страну людей из эпицентра заражения в Китае