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Все про:Полтавщина (319) евакуація (209) ДСНС (2290) Ухань (7)

 Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Евакуйованих з Уханя після прильоту до Харкова доставлять до медичного центру Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - йдеться в повідомленні.

Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Усі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованих з Уханя громадян перевіряли кілька разів, симптомів хвороби немає, - МВС

Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр Нові Санжари, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176830
 
   
 Топ коментарі
 
простите, вынужден опять написать то о чем думаю Итак смотрю на цирк который развернули вокруг коронавируса и мучает мысль что это представление а не проблема,Люди, вы что одурели? Вы что и правда и не видите и не понимаете, что это просто для отвлечения вашего внимания? Это как с наперсточниками, они отвлекают ваше внимание от действительно важных вещей. Во первых просто на нет потерялся интерес народа и вопросы к нашей власти по событиям на фронте, во вторых затих вопрос о поставках воды в Крым, в третьих крымские форумы во всю обсуждают законопроект который находится в ВР, о выплате пенсий жителям ВСЕХ оккупированных территорий( в том числе и Крыма) за три года, в случае смерти пенсионера, Украина будет обязана выплатить эти деньги его наследникам! И наконец, ваше внимание полностью отвлеченно от вопроса о земле!. Люди, запомните если бы это был штамм гриппа для войны, то вымирали бы сотнями тысяч! вы сами погуглите какой мизерный процент умирает,а потом посмотрите статистику сколько людей у нас в этом году умерло от простого гриппа, так вот по соотношению умерших к количеству населения, у нас умерло больше чем в Китае! Надеюсь, мой пост позволит вам по новому взглянуть на происходящее и самое главное успокоится. Прошу, всех у кого хватило сил прочитать эту писанину, сделать репост.
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Крепитесь там, Санжарцы, вам здоровья, хорошего настроения Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3900 Эвакуированных из Ухани везут в медцентр "Новые Санжары", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8836
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Ця вистава розрахована на два акти.
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А нахріна взагалі цей шум в новинах, спецборт мав сісти у військовому аеропорту, евакуйованих у закритий санаторій віддалений від населених пунктіа і крапка. Але країною баранів керують клоуни.
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клоуни керують баранами, які обрали клоунів
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Ну, а тепер, хто...кого...з'їсть!
Довбана демократія, охлос керує, а не влада!
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Питання навіть не в тому де в якому готелі розміщувати евакуйованих громадян, а в можливості надання їм кваліфікованої медичної допомоги у випадку виникнення серед них захворювання та забезпечення поширення коронавірусу в об'єкти зовнішнього середовища разом з стічними водами та побутовими і медичними відходами .

Непрофесіоналізм Зє-банди страшніший за коронавірус.
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та з якими стічними водами, божечки.. стічні води йдуть в каналізацію, там стільки усіляких вірусів, що коронавірус відпочиває, там і холера і чого тільки нема. але ж воно йде у відстійники і всі віруси нестійкі у зовнішньому середовищі, віруси на кшталт коронавірусу загинуть ще в зливній трубі хвилин через 5 після виходу з організму носія
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лікарі ще нічого про вірус не знають, а ти вже знаєш що загине через 5 хв!
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коронавіруси давно відомі науці і досить ретельно досліджені, це лише новий штам, який вже активно вивчається
вікі

Наличие «короны» из S-белков обуславливает сравнительно низкую живучесть вируса в открытом пространстве. Свободный доступ кислорода и других окислителей приводит к денатурации S-белков. УФ-излучение инактивирует вирусы за 15 минут, органические жирорастворители и детергенты - в течение нескольких минут. Во внешней среде инактивируются при +33 °С за 16 часов, при +56 °С за 10 минут. Для коронавирусов человека оптимальна зона pH 7,0-7,5. Сохраняются в составе аэрозоля 8-10 часов, в воде - до 9 суток[8]. Исследование итальянских учёных показывает, что 70 % этанол и 1 % хлоргексидин очень быстро (менее 2 минут) повреждают капсид вируса и он не может размножаться, хотя геном вируса остаётся целостным до 30 минут после обработки. Все средства обработки рук в течение 30 секунд уничтожали вирус ниже порога обнаружения. Важным вопросом является резистентность коронавируса в посылках, миллионами доставляемых из Китая. Если носитель вируса во время кашля выделит вирус в качестве аэрозоля на предмет и он будет после этого герметично упакован в посылку, то время жизни вируса может быть в самых благоприятных условиях до 48 часов[19].
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Радует, что хоть в сообщениях МВД и ГСЧС присутствует ясность и отсутствуют собачки и шестилетние мальчики.
Это немного успокаивает.
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як завжди щось крутять. брешуть як дишать
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позорище...не давати повернутись власним людям...без симптомів хвороби...
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ТИ НЕДОНОШИНЕ СПОЧАТКУ ДІЗНАЙСЯ ПРО ХВОРОБУ ІЇЇ СОМПТОМИ ПОТІМ ТАМ ЩОСЬ ПЕРДИ
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Буде хохма, якщо всі протестувальники в Санжарах підхоплять цей коронвірус. Кажуть, що срачка - перший симтом Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3422
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Чтоб лечить - нужно для начала заболеть вообще-то. Не факт что там есть больные.
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Хохми не буде, всі дотичні,його отримають.Хто виживе невідомо
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Вчені вже винайшли ліки проти коронвірусу, але відкрити їх не можуть
Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС - Цензор.НЕТ 1314
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Червону Зірку, всі відкрити неможуть Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6857
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Так, вообще-то, никто не выживет, бессмертия еще не изобрели. Главное, как жили - по человечески ли, по морали. Может и правда, что мы сюда пришли учиться и лечиться.
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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Ну якщо нацгвардії то можна, а краще в санаторій МВД
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Блин прямо средневековье какое -то. Протестуют и кидаются, а сами наверняка не моют руки перед едой, и их дети не привиты от кори.
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да , это у вас современных челов можно зажмурившись избрать себе президентом клоуна. Или как сейчас, своими руками привезти в свой дом (40 миллионную страну) смертельный неизвестный вирус.... Такие умные люди....
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1. власть снова попалась в собственную ловушку пиара.... Могли по тихому без шума вывезти граждан и все... Но ведь им нужен был ПИАР
Столько было громких речей и обещаний по ТВ, взяли обязательства перед иностранными государствами (аргентинцы в самолете) и в очередной раз обделались....

2.Эта ситуация показала, насколько население не доверяет власти . Т.е. население все прекрасно понимает, к чему может привезти ошибочное решение с привозом в страну людей из эпицентра заражения в Китае
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Зоряна выглядит напуганной, Зе призывает к пониманию, Аваков обещает( сидя в Киеве) что все будет хороше , никто из правительства не приехал встречать, или элементарно объяснить ,что от гриппа может больше чем от уханьского вируса, все оф.лица сцут контакта, но в фейсбуках бодро обещают все будет хороше!!!
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ВСЕ ЗРОБИЛИ ПІД РІЧНИЦЮ МАЙДАНУ !!! ПЕРЕД ЦИМ, КІЛЬКА РЕЙСІВ ПРИЛІТАЛИ З КИТАЮ , ВЗАГАЛІ БЕЗ ВСЯКИХ ПЕРЕСТОРОГ !!!!! СОТНІ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТІЛИ З КИТАЮ (кілька тижнів тому) ЇХ ПРОСТО ВИПУСКАЛИ З ЛІТАКА, ПОМІРЯЛИ ТЕМПЕРАТУРУ І ВІДПУСТИЛИ !!! ................
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