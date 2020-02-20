 Евакуйованих з Уханя везуть у медцентр "Нові Санжари", - ДСНС

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - йдеться в повідомленні.

Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Усі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.

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