 Київська ОДА представила плани "Великого Будівництва" на 2020 рік, - Голик

Це анонсувалося раніше радником прем'єр-міністра Юрієм Голиком. На своїй сторінці у Facebook радник прем'єра представив план Київської ОДА, яка вже представила детальну презентацію майбутніх робіт.

"Починаємо з Київської ОДА, яка показала одну з найбільш докладних презентацій того, що буде зроблено в Київській області в цьому році", - пише Голик.

Відповідно до програми ОДА, в Київській області, зокрема, планується відремонтувати близько 160 км доріг обласного значення, які перебувають у підпорядкуванні обласної державної адміністрації.

Виділяється 6 найбільш великих об'єктів дорожнього будівництва:

- дорога Київ - Ревне - Рогозів - с. Гора протяжністю 1,85 км;

- дорога Тарасівка - Круглик - Хотів - 4,14 км;

- 3,1 км траси Н-01 біля селища Перше Травня;

- 4,3 км траси М-07 біля Мироцького;

- дорога від Боярки до Києва - 14,3 км;

- під'їзд до міста Обухів - 9,8 км.

В цілому на дорожні роботи в області виділено майже 1,2 млрд гривень. При цьому, як зазначено в презентації Київської ОДА, 80% коштів з Дорожнього Фонду витратять на капітальний та середній ремонт, 20% - на утримання доріг, а ямковий ремонт буде зведений до мінімуму і буде виконуватися лише в рамках утримання доріг. Дороги будуть будуватися цілком, а не окремими ділянками.

Крім дорожнього будівництва в ході "Великого Будівництва" планується також побудувати 2 нових дитячих садка, добудувати 8 шкіл і 8 садків, реконструювати 15 шкіл і 2 садка, а також провести капітальний ремонт 9 шкіл і 5 дитсадків. У Київській області з'являться також 2 нових стадіони, ще 2 будуть реконструйовані і 1 капітально відремонтований.

Нагадаємо, проект "Велике Будівництво" передбачає будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів по всій Україні. Також в ході "Великого Будівництва" повинні бути відремонтовані 4 000 км доріг національного та міжнародного значення і 2 500 км доріг регіонального значення.