EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1320  36
Матеріали за темою:
Все про:МВС (1611) літак (796) евакуація (209) Ухань (7) COVID-19 (80)

 Евакуйованих з Уханя громадян перевіряли кілька разів, симптомів хвороби немає, - МВС

В евакуйованих українців та іноземців немає жодних симптомів коронавірусу, вони здорові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МВС на сторінці в мережі Facebook.

"Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров’я громадян, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алмати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться в повідомленні.

Нині літак з евакуйованими перебуває на дозаправленні в аеропорту "Бориспіль". На борту 45 громадян України і 27 іноземців.

Також читайте: Український літак евакуює з Китаю також громадян 10 країн, - МВС

Евакуйованих з Уханя громадян перевіряли кілька разів, симптомів хвороби немає, - МВС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176827
 
 
 Топ коментарі
 
Я вважаю, що цей цирк зебобіки придумали, щоб відволікти увагу українців від більш нагальних проблем. Уважно слідуємо за руками.
 показати весь коментар
 
Итак смотрю на цирк который развернули вокруг коронавируса и мучает мысль что это представление а не проблема,Люди, вы что одурели? Вы что и правда и не видите и не понимаете, что это просто для отвлечения вашего внимания? Это как с наперсточниками, они отвлекают ваше внимание от действительно важных вещей. Во первых просто на нет потерялся интерес народа и вопросы к нашей власти по событиям на фронте, во вторых затих вопрос о поставках воды в Крым, в третьих крымские форумы во всю обсуждают законопроект который находится в ВР, о выплате пенсий жителям ВСЕХ оккупированных территорий( в том числе и Крыма) за три года, в случае смерти пенсионера, Украина будет обязана выплатить эти деньги его наследникам! И наконец, ваше внимание полностью отвлеченно от вопроса о земле!. Люди, запомните если бы это был штамм гриппа для войны, то вымирали бы сотнями тысяч! вы сами погуглите какой мизерный процент умирает,а потом посмотрите статистику сколько людей у нас в этом году умерло от простого гриппа, так вот по соотношению умерших к количеству населения, у нас умерло больше чем в Китае! Надеюсь, мой пост позволит вам по новому взглянуть на происходящее и самое главное успокоится. Прошу, всех у кого хватило сил прочитать эту писанину, сделать репост.
 показати весь коментар
 
Б***ь, так везите их в казармы нацгадов, а тех на учения под Авдеевку на три недели.
На хрена рисковать курортами!
И вообще, кто еще не понял, что главная угроза - это именно власть, а не коронавирус...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я вважаю, що цей цирк зебобіки придумали, щоб відволікти увагу українців від більш нагальних проблем. Уважно слідуємо за руками.
 показати весь коментар
 
 
Проблема існує в тому місці, де дехто в ньому "вже закінчив війну"(С).
 показати весь коментар
 
 
Б***ь, так везите их в казармы нацгадов, а тех на учения под Авдеевку на три недели.
На хрена рисковать курортами!
И вообще, кто еще не понял, что главная угроза - это именно власть, а не коронавирус...
 показати весь коментар
 
 
"чернь взбунтовалась! царя видеть хотят!"
 показати весь коментар
 
Українці це розуміють, а хохли що їм не пояснюй знайдуть чергову зраду!
 показати весь коментар
 
 
А нафига дополнительное питание если самолёт полетит на Харьков. На случай если придётся опять кружить над Днепром и Полтавой?
 показати весь коментар
 
Итак смотрю на цирк который развернули вокруг коронавируса и мучает мысль что это представление а не проблема,Люди, вы что одурели? Вы что и правда и не видите и не понимаете, что это просто для отвлечения вашего внимания? Это как с наперсточниками, они отвлекают ваше внимание от действительно важных вещей. Во первых просто на нет потерялся интерес народа и вопросы к нашей власти по событиям на фронте, во вторых затих вопрос о поставках воды в Крым, в третьих крымские форумы во всю обсуждают законопроект который находится в ВР, о выплате пенсий жителям ВСЕХ оккупированных территорий( в том числе и Крыма) за три года, в случае смерти пенсионера, Украина будет обязана выплатить эти деньги его наследникам! И наконец, ваше внимание полностью отвлеченно от вопроса о земле!. Люди, запомните если бы это был штамм гриппа для войны, то вымирали бы сотнями тысяч! вы сами погуглите какой мизерный процент умирает,а потом посмотрите статистику сколько людей у нас в этом году умерло от простого гриппа, так вот по соотношению умерших к количеству населения, у нас умерло больше чем в Китае! Надеюсь, мой пост позволит вам по новому взглянуть на происходящее и самое главное успокоится. Прошу, всех у кого хватило сил прочитать эту писанину, сделать репост.
 показати весь коментар
 
 
У нас умерло от осложнений гриппа может несколько десятков за весь сезон, а в Китае за две недели более дух тысяч !!!!))) Кроме того скорость распространения и процент смертности гораздо выше. Странные Вы разговоры ведёте, весь Мир на ушах а в вашем "Богдаде всё спокойно". Китайцы все силы бросили с первых дней появления этой заразы на борьбу с ней, миллионы, миллиарды долларов, и ничего сделать не могут. А у нас что будет Вы представляете? Пустыня)))) Голодомор с его количеством жертв покажется смешной мелочью...
 показати весь коментар
 
 
скорее покупай место на кладбище пока нет ажиотажа.
 показати весь коментар
 
через год, когда окажется что никакой пустыни не образовалось как и "миллионов жертв", ты готова будешь признать себя идиоткой?
 показати весь коментар
 
ну і як перевіряли? сліпим медиком з градусником?
 показати весь коментар
 
 
МВД уже и функции медиков-инфекционистов на себя берет. Скоро полицейские нас будут лечить.
 показати весь коментар
 
 
Идиоты! Инкубационный период, время от заражения до первых симптомов, 2-3 недели!!!! Если нет симптомов это не значит что они не могут заражать окружающих, они опасны, все контактные в стопроцентной зоне риска, и тоже должны быть изолированы! Все!!!
 показати весь коментар
 
 
ЯКЩО ТАКУ ЗАЯВУ РОБИТЬ МВД-А НЕ МОЗ ТОДІ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО І ХВИЛЮВАТИСЬ НЕПОТРІБНО. ЗАЛИШИЛОСЬ ДОЧЕКАТИСЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД МІНОБОРОНИ І ЗАСПОКОЇТИСЯ
 показати весь коментар
 
У тебя симптомы коронавируса есть? Будут? - Пошли...
Евакуйованих з Уханя громадян перевіряли кілька разів, симптомів хвороби немає, - МВС - Цензор.НЕТ 3948
 показати весь коментар
 
симптомов болезни нет..

Ну пускай недельку поживут в верховной раде.. места там много. всем хватит...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору