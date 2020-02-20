 В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Зокрема, скасовано такі рейси:
Харків-Київ з відправленням о 7:05;
Тель-Авів-Харків із прибуттям 4:45.
Затримано такі рейси: Харків-Стамбул, який має вилетіти о 10:20, затримано до 12:40; Стамбул-Харків, що прилітає за розкладом о 9:25, очікується о 12:15.
Як повідомила місцева журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соцмережі, нині біля харківського аеропорту перебувають машини швидкої допомоги.
"Аеропорт у Харкові. На виїзді до злітної смуги три "швидкі", екіпаж у захисних костюмах. Прибуло кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть: "Про всяк випадок тут", - написала Доцяк.
У пресслужбі Харківської обладміністрації інформацію про те, що літак сяде в Харкові, прямо не підтвердили, однак запросили журналістів в аеропорт, передає sq.com.ua.
Як повідомлялося, літак з українцями, евакуйованими з Уханя, прилетів до Харкова, однак не приземлився, а кружляв над областю. Після цього літак приземлився в київському аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.