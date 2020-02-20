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Все про:аеропорт (439) Харків (1653)

 В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси

У харківському аеропорту сьогодні, 20 лютого, запізнюються і скасовуються авіарейси. Причиною цього став сильний туман.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, скасовано такі рейси:

Харків-Київ з відправленням о 7:05;

Тель-Авів-Харків із прибуттям 4:45.

Затримано такі рейси: Харків-Стамбул, який має вилетіти о 10:20, затримано до 12:40; Стамбул-Харків, що прилітає за розкладом о 9:25, очікується о 12:15.

Також читайте: Літак з Уханя полетить до Харкова, зупинка в "Борисполі" для дозаправки: евакуйованих доставлять у Нові Санжари, - МВС

Як повідомила місцева журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соцмережі, нині біля харківського аеропорту перебувають машини швидкої допомоги.

"Аеропорт у Харкові. На виїзді до злітної смуги три "швидкі", екіпаж у захисних костюмах. Прибуло кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть: "Про всяк випадок тут", - написала Доцяк.

В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси 01
В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси 02
В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси 03
Фото: Доцяк/Facebook

У пресслужбі Харківської обладміністрації інформацію про те, що літак сяде в Харкові, прямо не підтвердили, однак запросили журналістів в аеропорт, передає sq.com.ua.

Як повідомлялося, літак з українцями, евакуйованими з Уханя, прилетів до Харкова, однак не приземлився, а кружляв над областю. Після цього літак приземлився в київському аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176826
 
 
 Топ коментарі
 
Навіть український клімат повстав проти китайської чуми.
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Не кизди, зеленая шмаркля.
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Харьковчане, вы же не лохи, не пускайте коронавирус к себе домой!!!! В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы - Цензор.НЕТ 9267
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Харьковчане, вы же не лохи, не пускайте коронавирус к себе домой!!!! В аэропорту Харькова задерживают и отменяют авиарейсы - Цензор.НЕТ 9267
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Навіть український клімат повстав проти китайської чуми.
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100% Бог препятствует... но власть зеленых идиотов тупых бездарные и негодяев и просто дебилов этого не понимают...
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Нічого надзвичайного. Через годину туман розійдеться
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Поїхало дурне в китайське, довге, вірусне турне
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Вообще что то не так. Запланировали посадку в Харькове на определенное время..Изучали метео и прочие факторы вчера , позавчера и во время полета.И так лохануться.
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Если не будет надежного карантина то не важно где сядет самолет, не важно где будут на карантине прилетевшие. В Львове , Полтаве или Харькове. В Украине заразятся все области. Мы возмущаемся прилету своих с Китая, а китайцы едут в Украину обычными рейсами, добираясь до места работы обычным транспортом. Так что этот самолет может оказаться сам безопасным. Это больше политического, партийного пиара оппозиции против власти. Было бы это при Порохе, Юще или Юльке премьере все было бы аналогично.
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ой, та не трындите. В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси - Цензор.НЕТ 2382 прям сейчас самолёт с Шарм эль шейха приземляется.
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чтобы управлять людьми (манипулировать) их нужно запугивать, не важно чем, главное - постоянное напряжение В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси - Цензор.НЕТ 1145
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