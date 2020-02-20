 В аеропорту Харкова затримують і скасовують авіарейси

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, скасовано такі рейси:

Харків-Київ з відправленням о 7:05;

Тель-Авів-Харків із прибуттям 4:45.

Затримано такі рейси: Харків-Стамбул, який має вилетіти о 10:20, затримано до 12:40; Стамбул-Харків, що прилітає за розкладом о 9:25, очікується о 12:15.

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Як повідомила місцева журналістка Тетяна Доцяк на своїй сторінці в соцмережі, нині біля харківського аеропорту перебувають машини швидкої допомоги.

"Аеропорт у Харкові. На виїзді до злітної смуги три "швидкі", екіпаж у захисних костюмах. Прибуло кілька автобусів оперативно-рятувальної служби. Кажуть: "Про всяк випадок тут", - написала Доцяк.







Фото: Доцяк/Facebook

У пресслужбі Харківської обладміністрації інформацію про те, що літак сяде в Харкові, прямо не підтвердили, однак запросили журналістів в аеропорт, передає sq.com.ua.

Як повідомлялося, літак з українцями, евакуйованими з Уханя, прилетів до Харкова, однак не приземлився, а кружляв над областю. Після цього літак приземлився в київському аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.