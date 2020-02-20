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 Політика України, Економіка
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Все про:Держекоінспекція (57) ММК ім. Ілліча (11) екологія (511) Фірсов (80) штраф (335)

 Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов. ДОКУМЕНТ

Компанія олігарха Ріната Ахметова "Метінвест" сплатила понад 10 млн збитків, заподіяних державі у сфері екології в зв'язку з діяльністю металургійного комбінату ім. Ілліча в Маріуполі.

Про це написав у фейсбуці в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У ході позапланової перевірки ПрАТ "ММК Ілліча" за дорученням прем'єр-міністра, було встановлено, що це підприємство порушує законодавство у сфері поводження з відходами виробництва.

Державними інспекторами були нараховані збитки на суму понад 10 мільйонів гривень, які підприємство сплатило в повному обсязі у досудовому порядку. Без заперечень", - повідомив він, додавши, що це сталося вперше за всю історію існування інспекції.

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Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов 01

При цьому Фірсов зазначив, що штрафи - лише вимушений захід, який має стимулювати власників підприємств проводити модернізацію і зменшувати викиди, але не самоціль.

"Підприємства мають системно працювати над зниженням негативного впливу на довкілля. Варто зрозуміти, що так, як раніше, коли можна було робити, що завгодно і не зважати на екологічне законодавство, вже не буде. І жити відповідно до нових реалій", - резюмував чиновник

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Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов 02
Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча заплатив 10 млн штрафу через шкоду екології, - Фірсов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176824
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро всі сайти України будуть забиті воплями експертів про катастроффю для металургії спричинену цим штрафом. Особливо коли так не вистачає коштів, викликаних покупкою СКМ вілли у Франції.
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бідний ліонідовіч, не купить собі ковер у спальню.
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Капля в море те 10 лямов, вообще ни о чем. Когда металл в домне разливают там облако дыма метров на триста высотою, как гриб ядерного взрыва. А на самой территории меткомбинатов можно кино про постапокалипсис снимать без всяких декораций.
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Скоро всі сайти України будуть забиті воплями експертів про катастроффю для металургії спричинену цим штрафом. Особливо коли так не вистачає коштів, викликаних покупкою СКМ вілли у Франції.
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ЧАО "ММК Ильича"\\\\\\\\\\\

И что это если не мазохизм? Еще бы был мясокомбинат-герой имени Вяликаво Сморщала Жукова трижды награжденный органом Мутузова.
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шо такое для державы 400 тысяч баксов, это сльозы
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"Арселор Миталл-Стилл" ( Криворожсталь) который даже СБУ кошмарило заплатил 10 млрд. налогов в бюджет
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Ка дети малые рынад махмудову проще заплатить нещасных 10 лямов ИЛИ 400 000 баксов в год или 33 000 в месяц и спокойно на экспорт
А то что люди мрут, то такое. ДАУНбас это не трогает.
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Капля в море те 10 лямов, вообще ни о чем. Когда металл в домне разливают там облако дыма метров на триста высотою, как гриб ядерного взрыва. А на самой территории меткомбинатов можно кино про постапокалипсис снимать без всяких декораций.
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бідний ліонідовіч, не купить собі ковер у спальню.
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В день, ребята, в день. Каждый день они должны платить городу Мариуполь по 10 млн. за ту экологию, кототрую ММК "Иллича" там загрязняет!
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ДЕНЬГИ раздать ЛЮДЯМ как компенсацию за нанесенный ущерб здоровью
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