 Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими, яких у жалобних промовах назвали "Небесною Сотнею", а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня "Плине кача...", яка стала українським народним реквіємом.
Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Крім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени і грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.
105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.
Білі сніжинки з сажею помелені.
Красно-чорне і жовто-блакитне теж в пам"яті.
А от зелень... А не було там зелені.
"Шановні народні депутати, шановні українські воїни, добровольці, волонтери, всі хто небайдужий і сьогодні зібрався тут для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися вперед і бути європейською країною. 6 років пройшло з того часу, коли перемогла гідність і свобода. Ми завжди маємо пам'ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу. 18-20 лютого 2014 року були найбільш трагічні дні й години на цьому святому місці. Ми маємо зробити все для того, щоб справа задля якої заплачена така висока ціна, щоб це було не дарма. Бо зараз підіймають голови сили реваншу", - наголосив Порошенко.Текст та відео - на https://prm.ua/mayemo-pam-yatati-yaku-visoku-tsinu-zaplacheno-za-peremogu-revolyutsiyi-gidnosti-poroshenko/
Відповідний допис Яценюк зробив у Facebook.
"У цей день у центрі Києва вели вогонь на ураження. Шість років тому на Майдані Незалежності штурмовики Януковича стріляли в українських патріотів. Полягло 48 з Небесної сотні. 46 з них - трохи більше аніж за дві години. Сьогодні день вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності. Наша пам'ять, наші герої, які віддали своє життя за нашу свободу. Схиляємо голову. Молимось. Пам'ятаймо", - написав Яценюк.
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1689958571158271
На трьох телеканалах - Прямий, Еспресо, П'ятий! - марафон "Пам'яті гідних"
Четвер, 20 лютого, з 20:00 до 23:00
Не пропустіть!
Згадую ті чорні дні, Мариїнський парк, Майдан, тіла, які були розкидані по тому чортовому парку, тіла хлопців, які рядком були складені на Майдані, накриті синє-жовтими прапорами.. Жахлива сторінка..
І це все просерається нинішньою владою.. Скоморохи.. Штучна жалоба, лицемірні слова, кривляння, і зрада.. Зраджено всіх, хто віддав своє життя у боротьбі, і на Майдані, і у війні з кацапами..
Справу Майдану поховали але це було масове вбивство громадян Україні у центрі Київа і хто розтрілював окрім беркутні так і не стало відомо.