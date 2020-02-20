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 Суспільство
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Все про:майдан (615) пам'ять (673) Небесна Сотня (269) злочини проти Майдану (95)

 Сьогодні в Україні День пам'яті Героїв Небесної Сотні

День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Саме в ці дні, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими, яких у жалобних промовах назвали "Небесною Сотнею", а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня "Плине кача...", яка стала українським народним реквіємом.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Крім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени і грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій цивілізаційний вибір – бути частиною Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176823
 
   
 Топ коментарі
 
Вічна слава а пямять героям!!! Горіть у пеклі бувші та нинішні владні ригоанали.
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У цей день хочеться вибачитись перед Героями Майдану за те, що ми просрали Україну!
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Вічна слава а пямять героям!!! Горіть у пеклі бувші та нинішні владні ригоанали.
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У цей день хочеться вибачитись перед Героями Майдану за те, що ми просрали Україну!
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЗАГИБЛИМ,але за що вони загинули,жити стало гірше в 100 разів,корупція ще більша,він їх посадить -навіть спроби не зробив посадити,ГБР,ДБР, і іншій хрін що ер,тільки гроші отримують з наших податків,і піаряться на екранах,НЕ ПОСАДИЛИ НІКОГО, в Україні слуги народу /за яких я особисто голосувала/ стали слугами своїх потреб і інтересів,ВИСНОВОК-ПОТРІБЕН ПІНОЧЕТ,ЯКИЙ ПІДНЯВ ЕКОНОМІКУ ЧИЛІ,І ВСІХ ДІЙСНО ПОСАДИВ І ПРИВІВ В "ЧУВСТВО"
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Пам"ятаю вже запеклу кров на асфальті.
Білі сніжинки з сажею помелені.
Красно-чорне і жовто-блакитне теж в пам"яті.
А от зелень... А не було там зелені.
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Україна має пам'ятати, яку високу ціну заплачено за перемогу Революції Гідності, заявив п'ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко після поминальної панахиди за Героями Небесної Сотні.

"Шановні народні депутати, шановні українські воїни, добровольці, волонтери, всі хто небайдужий і сьогодні зібрався тут для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб Україна мала унікальну можливість рухатися вперед і бути європейською країною. 6 років пройшло з того часу, коли перемогла гідність і свобода. Ми завжди маємо пам'ятати, яку високу ціну заплачено за цю перемогу. 18-20 лютого 2014 року були найбільш трагічні дні й години на цьому святому місці. Ми маємо зробити все для того, щоб справа задля якої заплачена така висока ціна, щоб це було не дарма. Бо зараз підіймають голови сили реваншу", - наголосив Порошенко.Текст та відео - на https://prm.ua/mayemo-pam-yatati-yaku-visoku-tsinu-zaplacheno-za-peremogu-revolyutsiyi-gidnosti-poroshenko/
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Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк закликав пам'ятати подвиг героїв Небесної сотні, які віддали свої життя за те, щоб Україна була вільною і демократичною країною
Відповідний допис Яценюк зробив у Facebook.
"У цей день у центрі Києва вели вогонь на ураження. Шість років тому на Майдані Незалежності штурмовики Януковича стріляли в українських патріотів. Полягло 48 з Небесної сотні. 46 з них - трохи більше аніж за дві години. Сьогодні день вшанування пам'яті загиблих учасників Революції гідності. Наша пам'ять, наші герої, які віддали своє життя за нашу свободу. Схиляємо голову. Молимось. Пам'ятаймо", - написав Яценюк.
https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1689958571158271
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20 лютого - шоста річниця масових розстрілів на Майдані!

На трьох телеканалах - Прямий, Еспресо, П'ятий! - марафон "Пам'яті гідних"
Четвер, 20 лютого, з 20:00 до 23:00
Не пропустіть!
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Нужно сделать выходной день в честь погибших за свободу. Вечная память храбрецам
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Схиляю голову..
Згадую ті чорні дні, Мариїнський парк, Майдан, тіла, які були розкидані по тому чортовому парку, тіла хлопців, які рядком були складені на Майдані, накриті синє-жовтими прапорами.. Жахлива сторінка..
І це все просерається нинішньою владою.. Скоморохи.. Штучна жалоба, лицемірні слова, кривляння, і зрада.. Зраджено всіх, хто віддав своє життя у боротьбі, і на Майдані, і у війні з кацапами..
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Земля пухом героям Украни !
Справу Майдану поховали але це було масове вбивство громадян Україні у центрі Київа і хто розтрілював окрім беркутні так і не стало відомо.
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