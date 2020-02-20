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 Політика України
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 Літак з Уханя полетить до Харкова, зупинка в "Борисполі" для дозаправки: евакуйованих доставлять у Нові Санжари, - МВС

В Борисполі він дозаправиться пальним і вилетить до Міжнародного аеропорту Харків. За доповідями екіпажу і медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові і можуть продовжувати політ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, 20 лютого, о 9:40 годині, український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-Ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться в повідомленні.

"Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища", - акцентували в МВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посольство перебуває на постійному зв'язку з усіма українцями, які залишилися на території провінції Хубей, - Зеленко

"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - зазначили в МВС.

"Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу. МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи. Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати Закон, дотримуватися публічного порядку і безпеки, не скоювати протиправних дій та з розумінням поставитися до необхідності вжиття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації", - пояснили в МВД.

Читайте: У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176822
 
 
 Топ коментарі
 
Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" на дозаправку: затем он вылетит в аэропорт Харькова



А в Харькове самолет тоже совершит дозапраку и полетит на Днепр? В Днепре сделает дозаправку и полетит на Одессу? В Одессе сделает дозаправку и полетит на Киев?
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Они сами не знают что делать дальше. Типа горючего не хватило сесть в Харькове, а круги нарезать хватило? Тем более уже и трап к самолету подогнали.. Повторюсь -- Метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос.
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Рано кернес победу праздновал. Ему придется удвоить амплитуду размахивания костылями и ивритских матов.
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Да дело совсем не в том, что люди против приема людей из Китая, а в бездарности власти, которая за месяц так и не смогла организовать и оборудовать место для приема этих людей! Тот же санаторий «Медоборы» в тернопольской области - это санаторий открытого типа. Там нет даже проходной и элементарного забора. Санаторий расположен прямо в селе Конопкивка и обслуживают его люди из этого же села. Жители этой местности абсолютно правы, и не надо их винить в какой-то черствости. Учитывая наше всеобщее раздолбайство, их опасения вполне справедливы.
Просто, властям нужно было найти закрытый пансионат или санаторий, которых в нашей стране полно, и подготовить его. У нас огромная страна! Есть депутатские, ведомственные министерские, ментовские и прочие. В конце концов, есть президентские загородные резиденции. Вот там точно все будет под охраной. Ведь наш президент такой человеколюб, что он даже готов поселить людей особняки оппозиции, но только не у себя.
Покажите место, куда вы везете людей, как оно оборудовано, как будет охраняться, и не терроризируйте всю страну своей бездарностью. Вы же обещали, что в отличие от предыдущей власти будете открытыми для народа.
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Панику и "зраду" разгоняет промосковская "пятая колонна" и доморощенное дурачьё.
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Да, что нарид, что власть! Одни костры готовы прибывшим соорудить, у других нет четкого понимания, что делать со своими гражданами. А выглядит это очень печально - попади в трудную ситуацию и ты нах никому не нужный
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Цікаво, а найуйоб..шій приїде зустріти співвітчизників або перевірити умови їхнього розміщення чи ні? Можна навіть з акторами та продюсєром як з Ірану....
Чи він зустрічає з оркестром тільки борти каломойського?
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Якби відразу визначили місце приземлення Донецьк або Луганськ, коронавірус би залишився в Кетає. )))
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