 Літак з Уханя полетить до Харкова, зупинка в "Борисполі" для дозаправки: евакуйованих доставлять у Нові Санжари, - МВС

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, 20 лютого, о 9:40 годині, український пасажирський літак спецрейсу "PQ 7302" із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Неодноразові суворі санітарно-епідеміологічні перевірки стану їхнього здоров’я, проведені китайською владою під час посадки на борт у КНР, під час проміжної посадки в м. Алма-Ати у Казахстані, а також контроль їхнього стану на борту літака під час польоту фаховими лікарями МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані не мають жодних симптомів хвороби і є здоровими", - йдеться в повідомленні.

"Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньої організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища", - акцентували в МВС.

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"Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області", - зазначили в МВС.

"Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу. МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи. Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати Закон, дотримуватися публічного порядку і безпеки, не скоювати протиправних дій та з розумінням поставитися до необхідності вжиття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації", - пояснили в МВД.

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