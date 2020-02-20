 У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження в жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби", - йдеться в повідомленні.
На бортах прямих рейсів із Китаю не було жодної інфікованої людини.
"Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду двічі зв'язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день). Тепер ми точно можемо сказати - вони здорові", - додав Ляшко.
Вы еще скажите что у Авраама насморка не было. Минздур.
https://censor.net.ua/news/3176619/ukrainskiyi_samolet_evakuiruet_iz_kitaya_takje_grajdan_10_stran_mvd
Альо гараж, вы дибилы?
Це вже я вам скажу повний фіздець ... Громадянини, які голосували за Зє-банду і припіздєнта Сцикуна Вовку Наркомана - Вас "сделали "
- Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.
- Что за диета?
- Кормим печеньем.
- Почему печеньем?
- В щель между полом и дверью больше ничего не проходит…
и карантин союлюдать!
На ОБЫЧНЫЙ грипп нету - а на этот есть?
за дураков нас держат.