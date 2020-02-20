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 Суспільство, Здоров'я
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 У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ

В українців, які прилетіли раніше з Китаю, не було виявлено коронавірусу під час інкубаційного періоду.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок минуло рівно 14 днів відтоді, як останній прямий регулярний авіарейс із Китаю приземлився в Україні. Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного спостереження в жодного пасажира та члена екіпажу не виявлено симптомів хвороби", - йдеться в повідомленні.

На бортах прямих рейсів із Китаю не було жодної інфікованої людини.

"Наші епідеміологи впродовж інкубаційного періоду двічі зв'язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день). Тепер ми точно можемо сказати - вони здорові", - додав Ляшко.

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У прибулих раніше з Китаю українців коронавірусу не виявлено, - МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176818
 
 
 Топ коментарі
 
так вам зебилам ВОЗ уже сообщила,что инкубационный период 24 дня,это пипец
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Ви хоч в змозі якимись методами цей вірус виявити???
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Инетерсно а как они узнали, если их сразу отпустили по домама тогда? У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1592
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Пополнит баки топливом и снова взлетит.
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Ну-ну... Знаючи рівень нашої медицини довіри щось нема
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а томас тогда зачем? чудодейственные заклинания?
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Инетерсно а как они узнали, если их сразу отпустили по домама тогда? У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1592
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Ви хоч в змозі якимись методами цей вірус виявити???
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так вам зебилам ВОЗ уже сообщила,что инкубационный период 24 дня,это пипец
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Ага, то не было "детекторов", то теперь оказывается шо прекрасно определяют.
Вы еще скажите что у Авраама насморка не было. Минздур.
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Зеленский снова решил попиариться. Самолет эвакуировал вместе с украинцами граждан еще из 10 стран - Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы... У нас в Украине медицина лучше, чем в Израиле, Испании и Норвегии ???
https://censor.net.ua/news/3176619/ukrainskiyi_samolet_evakuiruet_iz_kitaya_takje_grajdan_10_stran_mvd
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"Наши эпидемиологи в течение инкубационного периода дважды связывались с пассажирами (на 5 и 14 день). Теперь мы точно можем сказать - они здоровы"

Альо гараж, вы дибилы?
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это прикол такой на флайтрадаре? показывает, что самолёт на комплекс Рошен сел. У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2802
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Чергова зебільна заява від зебіла з мінЗє - ставити діагноз на підставі телефонного дзвінка⚠⚠⚠
Це вже я вам скажу повний фіздець ... Громадянини, які голосували за Зє-банду і припіздєнта Сцикуна Вовку Наркомана - Вас "сделали "
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- Как больной с подозрением на коронавирус?
- Нормально. Положили в отдельную палату. Назначили специальную диету.
- Что за диета?
- Кормим печеньем.
- Почему печеньем?
- В щель между полом и дверью больше ничего не проходит…
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Ще й через це потрібно було пройти Україні, щоб всім стало зрозуміло - хто є хто.
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Прикольно,температуру на фото меряют без перчаток в спортивном костюме.Учитись китайозы как надо меры предосторожности
и карантин союлюдать!
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Я окуел от этого снимка тоже. С банальным Боткина больше предосторожностей .
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Та ти шо... !? На глаз определяли , дебилы ?!
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А кто поверит властям, люди уже научены и если даже они привезли эту заразу, то власть будет скрывать и говорить, что это не коронавирус, а что то другое.
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Минздрав предупреждает:Газировка-причина метеоризма.
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а что, в Украине есть тесты на этот новый вид коронавируса?
На ОБЫЧНЫЙ грипп нету - а на этот есть?
за дураков нас держат.
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