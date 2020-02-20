 Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз

Про це з посиланням на профільне видання Enkorr, повідомляє БизнесЦензор.

У перерахунку на літри зростання цін становитиме близько 1,1 гривні за літр на дизпаливо і 0,55 гривні за літр на LPG. Таким чином, загальна переплата всіх споживачів нафтопродуктів протягом року становитиме 11,5 мільярда гривень. Підвищення ціни імпорту означатиме, що локальні виробники піднімуть ціни до імпортного паритету. Так завжди відбувається на дефіцитному ринку. Зазначається, що ДП і LPG – основні види нафтопродуктів, які бізнес використовує у своїй діяльності: для вантажних автомобілів, комбайнів, тракторів та іншої техніки.

"Жодних наслідків і результатів, крім зростання цін, ця ініціатива українських НПЗ не принесе. Головна загроза – буде зруйнована досить стійка і диверсифікована система постачання пального в Україну", – сказав директор "А-95" Сергій Куюн на пресконференції "Мито на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки і споживачів".

Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали введення мит на імпорт дизельного пального і скрапленого газу з Росії. Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" і АТ "Укргазвидобування".

Вимогу про обмеження поставок нафтопродуктів з Росії вони аргументують тим, що російським виробникам з бюджету компенсують витрати, пов'язані з виробництвом і експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизного податку. Така схема, вважають виробники, порушує норми Світової організації торгівлі (СОТ).

Ініціатори вимагають від держави провести антисубсидіарне розслідування і ввести мита на російські дизельне пальне і скраплений газ у розмірі 8,46% зі щорічним підвищенням на 4,24 процентних пункти до 25,4% у 2024 році. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має прийняти рішення – проводити розслідування чи ні – протягом місяця. Тобто – до 21 лютого.

У матеріалі повідомляється, що ПАТ "Укртатнафта" (УТН) управляє Кременчуцьким нафтопереробним заводом (НПЗ). Це єдиний великий завод, що працює в Україні. Його номінальна річна потужність переробки сировини – 5 мільйонів тонн при виробництві пального стандарту Євро-5. Контрольний пакет належить олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову з групи "Приват", а також бізнесменові Олександру Ярославському. Ще 43% належать державі в особі НАК "Нафтогаз України".

ПАТ "Укрнафта" (УН) видобуває понад 70% нафти в країні. Контрольний пакет через "Нафтогаз" належить державі. Але операційний контроль над компанією з 2003 року зберігає група "Приват", якій належить 42% акцій. Вся видобута нафта "Укрнафти" продається структурам "Привату", які переробляють її на Кременчуцькому НПЗ. В управлінні УН перебуває приблизно 600 АЗС.

ПАТ "Укргазвидобування" (УГД) видобуває близько 70% природного газу в Україні. Входить до групи "Нафтогаз". Компанія управляє Шебелинським газопереробним заводом (ГПЗ). Він виробляє бензин, дизпаливо і зріджений газ (LPG). Його річна потужність переробки – близько 0,8 мільйона тонн сировини, або в 6 разів менше потужності Кременчуцького НПЗ.