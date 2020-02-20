EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1232  18
Все про:газ (1186) мито (72) Укрнафта (33) Укртатнафта (9) дизпаливо (20)

 Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз

Якщо на вимогу "Укртатнафти", "Укрнафти" і "Укргазвидобування" уряд встановить загороджувальне мито в 8,46% на імпорт нафтопродуктів, це призведе до зростання цін на нафтопродукти і максимізації прибутку переробних заводів.

Про це з посиланням на профільне видання Enkorr, повідомляє БизнесЦензор.

У перерахунку на літри зростання цін становитиме близько 1,1 гривні за літр на дизпаливо і 0,55 гривні за літр на LPG. Таким чином, загальна переплата всіх споживачів нафтопродуктів протягом року становитиме 11,5 мільярда гривень. Підвищення ціни імпорту означатиме, що локальні виробники піднімуть ціни до імпортного паритету. Так завжди відбувається на дефіцитному ринку. Зазначається, що ДП і LPG – основні види нафтопродуктів, які бізнес використовує у своїй діяльності: для вантажних автомобілів, комбайнів, тракторів та іншої техніки.

"Жодних наслідків і результатів, крім зростання цін, ця ініціатива українських НПЗ не принесе. Головна загроза – буде зруйнована досить стійка і диверсифікована система постачання пального в Україну", – сказав директор "А-95" Сергій Куюн на пресконференції "Мито на імпорт нафтопродуктів: наслідки для економіки і споживачів".

Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали введення мит на імпорт дизельного пального і скрапленого газу з Росії. Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі подали ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" і АТ "Укргазвидобування".

Вимогу про обмеження поставок нафтопродуктів з Росії вони аргументують тим, що російським виробникам з бюджету компенсують витрати, пов'язані з виробництвом і експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизного податку. Така схема, вважають виробники, порушує норми Світової організації торгівлі (СОТ).

Ініціатори вимагають від держави провести антисубсидіарне розслідування і ввести мита на російські дизельне пальне і скраплений газ у розмірі 8,46% зі щорічним підвищенням на 4,24 процентних пункти до 25,4% у 2024 році. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі має прийняти рішення – проводити розслідування чи ні – протягом місяця. Тобто – до 21 лютого.

У матеріалі повідомляється, що ПАТ "Укртатнафта" (УТН) управляє Кременчуцьким нафтопереробним заводом (НПЗ). Це єдиний великий завод, що працює в Україні. Його номінальна річна потужність переробки сировини – 5 мільйонів тонн при виробництві пального стандарту Євро-5. Контрольний пакет належить олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову з групи "Приват", а також бізнесменові Олександру Ярославському. Ще 43% належать державі в особі НАК "Нафтогаз України".

ПАТ "Укрнафта" (УН) видобуває понад 70% нафти в країні. Контрольний пакет через "Нафтогаз" належить державі. Але операційний контроль над компанією з 2003 року зберігає група "Приват", якій належить 42% акцій. Вся видобута нафта "Укрнафти" продається структурам "Привату", які переробляють її на Кременчуцькому НПЗ. В управлінні УН перебуває приблизно 600 АЗС.

ПАТ "Укргазвидобування" (УГД) видобуває близько 70% природного газу в Україні. Входить до групи "Нафтогаз". Компанія управляє Шебелинським газопереробним заводом (ГПЗ). Він виробляє бензин, дизпаливо і зріджений газ (LPG). Його річна потужність переробки – близько 0,8 мільйона тонн сировини, або в 6 разів менше потужності Кременчуцького НПЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176817
 
 
 Топ коментарі
 
А когда у нас любые изменения цен на рынках не приводили к повышению стоимости топлива? Даже падение цен на сырье!!!! Мафия украинских олигархов тут не причем, конечно конечно... а теперь они не хотят разрывать торговые цепочки с агрессором, им сверхприбыли терять не хочется....
 показати весь коментар
 
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
 показати весь коментар
 
Коломойского, заметьте!!!Отсюда и вывод сам собой кому это надо. Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 8707
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это уже будет конец эпохи бедности...или опять еще нет?
 показати весь коментар
 
 
Для Игоря Валерьича и Зели начало эпохи пакращення Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 1707
 показати весь коментар
 
Работает только 1 НПЗ из 4 а около 80% топлива идет с рашки и Белоруссии. Автогаз Медведчук завозит тоже с рашки.
 показати весь коментар
 
Коломойского, заметьте!!!Отсюда и вывод сам собой кому это надо.
 показати весь коментар
 
 
Вот эта новость- поинтересней коронавируса. По крайней мере- для меня. В цифры изложенные- можно верить? Бо я читал и о 10% повышении, а вчера- даже о 20%! На дизель, в частности.
 показати весь коментар
 
Это отступное Коломойскому за ПриватБанк, а нелохам будут рассказывать об экономической целесообразности Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 6714. Ну что сделали их (себя) вместе зелебобики Введение заградительной пошлины на импорт нефтепродуктов приведет к росту цен на дизтопливо и автогаз - Цензор.НЕТ 8620?
 показати весь коментар
 
 
Ти смердюча гнида закрий своє ********** хайло і не гавкай.Ще ніхто нічого не встановлював ,а ти вже роззявив свою гнилу пащеку. підіймав тарифи Чому ти падло мовчало коли пес підіймав ахмєтці тарифи на зелену енергетику та влаштовував ротердами з лугандона?
 показати весь коментар
 
Якщо тобі більше подобається Українською, тоді будь ласка йди ***** та не забудь вилизати дупу віслюку оманському. Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз - Цензор.НЕТ 9591
 показати весь коментар
 
 
Я в тебе свинорилого спитав де тибув коли були лугандонські ротердами, а ти пес смердючий дурака морозиш.
 показати весь коментар
 
Тебе, плесень подЗЕлупная какаяразница как тебя будут иметь, роттердамом или пошлинами? Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз - Цензор.НЕТ 1034
 показати весь коментар
 
************ худобою не спілкуюсь принципово бо собача мова окупанта не повинна застосовуватись в Україні.Ти *********** прихвостень.
 показати весь коментар
 
А когда у нас любые изменения цен на рынках не приводили к повышению стоимости топлива? Даже падение цен на сырье!!!! Мафия украинских олигархов тут не причем, конечно конечно... а теперь они не хотят разрывать торговые цепочки с агрессором, им сверхприбыли терять не хочется....
 показати весь коментар
 
 
"это приведет к росту цен на нефтепродукты и максимизации прибыли перерабатывающих заводов"
-------------------------------------------------------
прибыль перерабатывающих заводов - вот главная беда. барыжить кацапским дизелем, оно конечно проще...
 показати весь коментар
 
Вы же понимаете, что нефтепродукты из РФ датируются из их бюджета, после ввозятся в Украину и продаются. А на разницу финансируются всем известные пророссийские политические проекты в Украине. Оптимально вообще прекратить ввоз товаров в Украину, но поскольку это невозможно должна быть пошлина (читай военный сбор) на товары из РФ.
 показати весь коментар
 
Т.е. кацапы будут содержать нашу армию
 показати весь коментар
 
К сожалению, нет. Все это из карманов потребителей - граждан Украины. Вопрос куда пойдут деньги в бюджет или антиукраинскую деятельность.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору