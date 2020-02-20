 Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Но нет, безмозглое украинофобское стадо, отправило борт в город с населением 8 лямов, в самый посещяемый аэропорт Украины
Если он был готов применить ТЯО по ВСУ. че ты чешешь то?
тоді всі ті, хто перекривав дороги й влаштовува істерики будуть посоромлені.
а електорат зеленського матиме чим тицнути в пики істероїдів.
ох, ***, в що перетворився українській нарід.
до речі, там й Полтавська область, а вона за зеленське голосувала.
Бо якщо судити конкретно, наприклад - тут на форумі - проти евакуйованих тут висловилися більшість місцевих порохоботів - якось не в'яжеться із вашими фантазіями.
не треба перекручувати мою логіку. жодного з ваших тверджень я не висловив.
на мою думку, якщо цікаво, ті протести зорганізували людей різних політичних поглядів та уподобань (якщо вони в них взагалі є).
а зібрав їх середньовічний страх викликаний неосвіченістю.
зібрав їх брак чесної інформації з боку тих, хто зараз при владі.
зібрали їх некомпетнетні дії тих осіб, які сьогодні граються у владу.
"на мою думку, якщо цікаво, ті протести зорганізували людей різних політичних поглядів та уподобань"
Так, я із цим погоджуюся. І немає для чого тут згадувати, за кого вони голосували, ми цього не можемо знати.
Та й нащо вам потрібно, щоб ці люди були саме прихильниками Зелі, якщо не задля тої ж пропаганди?
І я можу пригадати ту примітивну пропаганду саме ПРОТИ Зеленського, що ніс мій кум, якому пропагандони забили голову - розбив всі ці примітивні тези за 10 хвилин так, що не було йому чого сказати - і це при тому, що Зелю я не підтримував і навіть не збирався за нього голосувати.
але ж який би був піар-хід.
Потому они просто проявили свое жлобство.
Почему, США, Австралия, Германия эвакуировали своих граждан на много раньше и по куда более безопастному протоколу?
Наверное в тех странах просто не такие умные люди как зеля, да?
вони ***...ті? чи в них імунітет 80 левела?
как же так? - они же не биндеровцы с запада...
ДАвай сейчас мы отправим ребятосов на самолете в Минск, там организуете им карантин, беспроблемно по совковым безопастным технологиям времен Чернобыля
Если нет уверенности в том, что власть сделает все правильно и примет все необходимые меры для биологической безопасности, не только с карантином, но и после него (кто будет оббезараживать транспорт, помещения и т.д.). Вопросов к власти больше чем ответов.
А как известно, у власти сейчас дилетанты и неучи, что они могут натворить "большой, большой вопрос"
Еще сег. день памяти Героев Небесной Сотни, день для эвакуации спецом подтасовали, чтоб отвлечь внимание от расстрелов!