 Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

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