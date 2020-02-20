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 Політика України
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Все про:Бориспіль (316) евакуація (209) COVID-19 (80)

 Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі". ФОТО

Літак з Уханя з українцями на борту приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже приземлився в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. ВIДЕО

Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в Борисполі 01
Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в Борисполі 02
Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в Борисполі 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176815
 
 
 Топ коментарі
 
Где владимир зеленских? Почему не встречает, ведь любить нужно каждого украинца, хоть у него в паспорте и не написано шо у него коронавирус Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 491
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Одного не пойму, почему наши вывозили гражданским бортом и привезли в гражданский аэропорт? Все страны эвакуировали своих граждан военными самолетами и садили самолеты на военных аэродромах, оттуда отвозили на военные базы на карантин. Наши самые умные, а остальные тупые трусы? Или таки наши не гении?
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тем более ему какая разница
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Васильков, Гавришовка,Франык, Певцы,Кульбакино,Мелитополь, Миргород, Нежин, Озерное, Старкон,Чугует. Это все военные аэропорты гдя может приземлится 737.

Но нет, безмозглое украинофобское стадо, отправило борт в город с населением 8 лямов, в самый посещяемый аэропорт Украины
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б*же, ну только не Киев, ибо, "вангую" шо Бошировопетровы уже готовы к "разглядыванию шпилей"(перевожу - могут распылить вирус и Путин сделает вот так: Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 7970 Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 9917 Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" - Цензор.НЕТ 522 )
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похоже ты уже понюхал вирус - вирус глупости.
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Ты еврей? Поспорь на жизнь шо Путин не рассмотрел(хотя бы) такой вариант!
Если он был готов применить ТЯО по ВСУ. че ты чешешь то?
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Вечно у тупых кто-то в подъезде гадит. У руссоваты - Трамп, у укроваты - Пукин.
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Ну да, только трамповцы всегда русню спасали, а нас - всегда русня геноцидила.
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Бубочка встречай ты же не ссыкун,одень скафандр и вперед видосик
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Бубочка оденет скафандр, а под ним бронепамперсы Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 5826
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найгірший варіант це якщо зеленське виявить мужність та зустрінеться з евакуйованими українцями особисто та дозволить розмістити їх десь в своєму будинку.
тоді всі ті, хто перекривав дороги й влаштовува істерики будуть посоромлені.
а електорат зеленського матиме чим тицнути в пики істероїдів.

ох, ***, в що перетворився українській нарід.
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А ті хто перекривав дороги не електорат ЗЕбіла???
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У Тернопільскій та Львівський областях? Саме у тих, що дали найменший % за Зелю?
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але ж дали.

до речі, там й Полтавська область, а вона за зеленське голосувала.
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І за вашою "логікою", саме оті, що голосували за Зелю й зібралися на протест? А з підтверждення цього - мабуть тільки ваші особисті фантазії, вгадав?

Бо якщо судити конкретно, наприклад - тут на форумі - проти евакуйованих тут висловилися більшість місцевих порохоботів - якось не в'яжеться із вашими фантазіями.
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"за вашою "логікою""
не треба перекручувати мою логіку. жодного з ваших тверджень я не висловив.
на мою думку, якщо цікаво, ті протести зорганізували людей різних політичних поглядів та уподобань (якщо вони в них взагалі є).

а зібрав їх середньовічний страх викликаний неосвіченістю.
зібрав їх брак чесної інформації з боку тих, хто зараз при владі.
зібрали їх некомпетнетні дії тих осіб, які сьогодні граються у владу.
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Вибачте, не подивився, що то не ви писали про "А ті хто перекривав дороги не електорат ЗЕбіла???"

"на мою думку, якщо цікаво, ті протести зорганізували людей різних політичних поглядів та уподобань"
Так, я із цим погоджуюся. І немає для чого тут згадувати, за кого вони голосували, ми цього не можемо знати.
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Так то воно так. Але з більшою або меншою ступеню вірогідності можна припустити, що це зелені. Неосвічені, недалекі, непатріотичні людці, юрба, які легко піддаються провокативній агітації. Тобто їх просто використовують, граючи на примітивних інстинктах. Згадайте предвиборчу агітацію зелених.
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Припустити ви можете лише виходячі із примітивних стереотипів, що склалися у вашій голові під впливом тієї ж пропаганди - не більше, не менше. Бо знати ви цього не можете.
Та й нащо вам потрібно, щоб ці люди були саме прихильниками Зелі, якщо не задля тої ж пропаганди?
І я можу пригадати ту примітивну пропаганду саме ПРОТИ Зеленського, що ніс мій кум, якому пропагандони забили голову - розбив всі ці примітивні тези за 10 хвилин так, що не було йому чого сказати - і це при тому, що Зелю я не підтримував і навіть не збирався за нього голосувати.
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Дякую , я так давно не сміявся !!!! шмаркля без памперсу - це вже фантастика ...
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хай би фантастикою й залишилося. я тільки за.
але ж який би був піар-хід.
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Не проявит он ничего. Он поехал в Золотое после обстрела? Нет. А вы считаете, что он к потенциальным разносчикам(я не говорю, что они больны, но могут быть носителями) вируса подойдет? Ага, сейчас прям бежит.
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я нічого такого не вважаю, я висловив думку, що на тлі цих, відверто ганебних у 21-му сторіччі, протестів це був би чудовий піар-хід, який би зіграв на його користь.
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Так электорат Зеленского и есть те самые истероиды и тупое рагульё.
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В Полтавской за осла - 82%. так шо там в сплошную зетипиллы.
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Ну, тепер приходить час подивитися у дзеркало тим тернополянам та полтавчанам. Так мовчки, просто подивитися. Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 3498
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А шо им дивитись? Они отстояли, возможно, свою жизнь и жизнь своих детей. Хто его знает шо могут привезти из зоны карантина?
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Ничего они не отстояли. Если вирус распространится в Киеве - он за неделю будет во всех населенных пунктах Украины.
Потому они просто проявили свое жлобство.
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А что он не так сказал?

Почему, США, Австралия, Германия эвакуировали своих граждан на много раньше и по куда более безопастному протоколу?

Наверное в тех странах просто не такие умные люди как зеля, да?
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Едь в борисполь, возьми себе пару, покажи пример. Или балобол?😷
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на задньому плані стоять мудаки і торгують фейсом.

вони ***...ті? чи в них імунітет 80 левела?
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Я так понял, что те, кто стоит на заднем плане - это водилы, их тоже поместят в карантин.
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я понял что Харьков и Днепр его принять не захотели, да?
как же так? - они же не биндеровцы с запада... Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 8575

Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 4811
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Может во всём этом и есть смысл: через месяц будет как в фильме 28 дней спустя - снайперы на элитных домах будут отстреливать заражённых киян а можновладци улетят кто куда
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Интересно, а как снайперы они будут определять кто короновирусом заражен, кто гриппом, туберкулёзом или там трипером?
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А чьи это вы мечты озвучиваете убивать всех?
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Ну тогда вопросов ещё больше. А вам известно где это уместно? Или обычный способ: сказано одно, а когда за язык ловят то оказывается, это не совсем то что сказано?
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Я смотрю вам поговорить не с кем? И почему в данном диалоге не уместен сарказм? Человек пошутил, что так может скоро быть как в фильме, превратимся в зомби и богатеи нас отстреливать начнут. Я пошутила в ответ, что наши богатеи разбираться не будут. И что здесь не так???? Во-первых, это лишь "фантазия". Во-вторых, вы считаете, что для богачей вы ценность и реально (наступи им угроза) они будут разбираться? А в третьих, вы в курсе, что ко всему нужно подходить с юмором, иначе в нашей стране не выжить. Будьте попроще!
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Ну вы уж извините тогда что влез в ваше эксклюзивное право определять где шутки, а где нет. И потом зачем тогда эти ваши рассуждения о том кому что ценность, если это шутка? Или всё таки продвижения какого то тезиса? Ну и в третьих простота это не дословность смысла приведённого текста, а домысливание того чего в нём нет?
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Я смотрю вам нужно к психологу, разговор с вами закрыт
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Смешно и жалко, что ваше самомнение уже доминирует над логикой. Обратите внимание может это уже что то болезненное, ни как не связанное с короновирусом?
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Что? Определять где триппер а где грипп?
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не улетят, если здесь начнется пандемия то против Украины тоже введут карантин
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Наверное,лишние бабки,здоровью не вредят.
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пол-Тернополя покончат жизнь самоубийством!)))
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Думаешь Одесса обрадуется?) это не фейковый тест на доверие, которое шмаркли не прошли, а опросики штамповать-не мешки таскать.
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одесские евреи в заговоре с криворожскими.... выдыхай Lera!... шмаркля не пройдет!!!!)))
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ситуация с эвакуацией напоминает то что было когда сбили Боинг в Иране . растерянное молчаливое правительство . спрятавшийся куда то за шкаф президент . отсутствие информации и куча фейков и вбросов
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кернес устроил драку. Вот и отправили самолет в Киев.
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Самый прикол что на заднем плане два штриха в жилетках и без защиты!
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Паника по стране -вот настоящий рейтинг доверия к шмарклям, так что свои фейковые опросики зеля может тоже себе в сраку засунуть)
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это рейтинг средневековости быдломассы.
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Вот и славно. Теперь надо срочно в турборежыме принять земельную "рэхворму", пока лохторат не очухался.
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Ето правильно. В Киев, в офис Осла. Ленка пусть поухаживает. Не сахарная.
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Не. Лучше в Козин. В "офис" свина. Это же его лохотрат- "дякулы" из китайских стрип-баров. Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 8777
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е..нутые на военный аэродром не могли посадить нет нужно **** специально где больше людей потом что бы пенсионеры вымерли
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Здравствуй жопа Новий Год .... Приземлитися це ще пів справи. Але мене цікавить інше питання - Які заходи вжиті Зє-бандою з приводу останньої атаки рашистських окупаційних військ в Золотому і по всій лінії фронту?
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Ну как же, СНБО собирался чай пить. Чай выпит.
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Никаких. У Зеленского в голове война уже окончена, не мешайте и не шатайте лодку Літак з евакуйованими з Уханя приземлився в "Борисполі" - Цензор.НЕТ 541
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Ждем самой важной новости - что все согласились поехать в обсервацию и попали туда.
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Организация мероприятия зашкаливает. Везут как скот с фермы на ферму.
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И быстренько в санаторий "Конча Заспа"!
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Шож вы, слуги Осла. не провели разьяснение о пользе вируса. и о том шо так полезно лечить возможно зараженных именно в Новых Санжарах? И от этого только иммунитет повысится у населения?
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gordonua пишет ,что дозаправят и отправят в Харьков, Киев может расслабиться
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Судя по комментариям,Скабеева переселилась на Цензор😀
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Задачка посложнее чем написать сценарий для мыла.
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Как народ относится к согражданам просто жесть, ничего святого, лишь бы срач устроить в комментариях. Печально и не достоин звания человеческого.
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Мрази украинцы просто, согласен с тобой!

ДАвай сейчас мы отправим ребятосов на самолете в Минск, там организуете им карантин, беспроблемно по совковым безопастным технологиям времен Чернобыля
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Так разместите эвакуированных беларусов в своей квартире. Или вы своих не эвакуировали? Или все же заперли их в глухом месте?
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та не, сограждан хотят поселить в бараках под Санжарами, без каналюги
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Причина - недоверие власти, следствие - перекрываем дороги.
Если нет уверенности в том, что власть сделает все правильно и примет все необходимые меры для биологической безопасности, не только с карантином, но и после него (кто будет оббезараживать транспорт, помещения и т.д.). Вопросов к власти больше чем ответов.
А как известно, у власти сейчас дилетанты и неучи, что они могут натворить "большой, большой вопрос"
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Где хриплый любимец нарида-со всоим ,,дякую,дуже дякую,,?
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Медійне шоу,яким прикривають якісь темні справи в країні...
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Щас под шумок, закон о земле протащат!...
Еще сег. день памяти Героев Небесной Сотни, день для эвакуации спецом подтасовали, чтоб отвлечь внимание от расстрелов!
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Одни в скафандрах, а рабочие даже без масок!
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то лохи, которых зеленский обувает
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Запоминайте номер борта, кому-то через пару дней а нем в ****** лететь) или кто-то верит что там будут реально какую-то дезинфекцию проводить? В лучшем случае постоит пару дней в ангаре для приличия, ну может хлоркой ручки протрут.
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Хлоркой посыпят, как когда-то туалеты на вокзалах.
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Тих, хто вийшов до літака без відповідної екіпіровки, нормальна влада завантажила б в той самий літак, яким прилетіли ті, хто підлягає карантину і відправила разом з ними до місця призначення.
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