 Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Відбулося закрите засідання, на якому затверджено низку додаткових заходів щодо недопущення проникнення вірусу в регіон. Зокрема, узгоджено з медиками план дій, який набуде чинності у разі прибуття до регіону пацієнтів з ознаками хвороби.
Як зазначається, головною госпітальною базою стане Одеська міська інфекційна клінічна лікарня, де вже готові 20 боксів на 65 місць.
Також лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази. Наголошується, що всі реанімаційні відділення Одеської області приведено в повну готовність. Крім того, створено бригади швидкого реагування, а резервні групи лікарів пройшли додаткові тренінги.
"Моя хата зкраю, нічого не знаю" - типовий менталітет.
Й пом`ятайте своїх "героїв"!
Можно пруфы про "чуму" в Одессе?
От холеры умерло человек 15 - ай, прям катастрофа
Одно Ла-ла-ла
Молодці!
В мене більше немає сумнівів - не буде Україна єдиною.
Купка тварюк не дасть зберегти Країну.
Дуже сумно, але жити поряд з шавками не можливо!
А какая тогда про-украинская? Перекрывать дороги как рагулье во Львове?
В отличие от тернопольских, львовских и полтавских истеричек - взяли и подготовились к приему, а не к саботажу.
Ок, вывезли - опять "зрада". Что не делай, всегда "зрада".
никого не принимают
в коридоре ? сколько стоят сутки этого бокса ?
простому украинцу месяц карлить надо, чтоб сутки в Интосане полечиться