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 Події, Суспільство
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Все про:ОДА (744) Одеса (2371) COVID-19 (80)

 Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА

Одеська обласна державна адміністрація заявила про готовність до прийому та лікування хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відбулося закрите засідання, на якому затверджено низку додаткових заходів щодо недопущення проникнення вірусу в регіон. Зокрема, узгоджено з медиками план дій, який набуде чинності у разі прибуття до регіону пацієнтів з ознаками хвороби.

Як зазначається, головною госпітальною базою стане Одеська міська інфекційна клінічна лікарня, де вже готові 20 боксів на 65 місць.

Також лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази. Наголошується, що всі реанімаційні відділення Одеської області приведено в повну готовність. Крім того, створено бригади швидкого реагування, а резервні групи лікарів пройшли додаткові тренінги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Нових Санжарах сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176813
 
   
 Топ коментарі
 
щас туда приедет рабинович и начнется..
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Какой такой коронавирус, какой такой самолет из Уханя?
Одесса готова к приему и лечению больных коронавирусом, - ОГА - Цензор.НЕТ 5960

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В перший раз ти попав в саме яблучко!
"Моя хата зкраю, нічого не знаю" - типовий менталітет.
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Во! Через недельку я смогу лицезреть меры, предпринимаемые местной администрацией, ввиду возможного прибытия ограниченного контингента с повышенной группой риска.
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Ну это администрация заявила... Подождем что скажут одесситы
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да, эта **** требует отставки правительства, а сама в москву собралась на 9 мая.
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Они ничего не скажут, как мне кажется. Всё там тихо пройдет. У меня тут из Измаила есть 2-й механик, я ему, буквально две минуты назад, поведал, что есть вероятность размещения. Никакого впечатления не произвело.
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Для начала:Измаил - не Одесса, и никто не знает, что будет в самой Одессе. Одесса сама много раз была воротами для чумы и холеры. И под Одессой до сих пор стоят чумные курганы. Так что я бы не стал торопиться с прогнозами
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прям таки "чумные курганы" "Ворота для чумы и холеры"
Можно пруфы про "чуму" в Одессе?
От холеры умерло человек 15 - ай, прям катастрофа
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А я- не тороплюсь. Я изложил свои впечатления и предположения. А курганы... их по всей Украине- валом. Разных.
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Час діяти Владімір Аленсандрищ! А по поводу этих политических "таварищей" - если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, мы привезем всех наших граждан... (а мы обязательно их привезем домой, потому что это наша обязанность - конституционная и просто человеческая, - отметил президент)... Я обязательно привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки, - заявил Владимир Зеленский.
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К дому президента приедут сами...чихать
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как вава зеленских собирается пройти кордон секурити и 5 метровые заборы в канче заспе ???? Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 7016
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Это такая же БРЕХНЯ как РНБО и през зе давят по полной, но нечего не делают
Одно Ла-ла-ла
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Жопа курортному сезону . Витаю одесситов.
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у Труханова российский паспорт - ему похер... Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 2661
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То РНБО и зе такое нормальное решает все на дурака и халяву.
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Это ужасно, одесситы в очередной раз демонстрируют свою антиукраинскую позицию.
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Згоден.
В мене більше немає сумнівів - не буде Україна єдиною.
Купка тварюк не дасть зберегти Країну.
Дуже сумно, але жити поряд з шавками не можливо!
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принять сограждан в трудную минуту - это "антикураинская позиция"?
А какая тогда про-украинская? Перекрывать дороги как рагулье во Львове?
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Молодцы.
В отличие от тернопольских, львовских и полтавских истеричек - взяли и подготовились к приему, а не к саботажу.
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Кто молодцы? гос администрация молодцы штоле? Щас простой нарид проснецца, раздуплится и пойдет на барикады)))
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ТО в администрации готовы языком лизать больных
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ага, курортный сезон карманы жмет, сейчас одесситы проснутся, а тут уже все порешали
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Дебилы, вместо того чтоб изолировать всех в одном, желательно в удаленном месте, они развозят возможный источник заражения по 4 областным центрам.
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Во, как?! И по каким же? Это - развитие вчерашней заявы одного зам.министра.
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Дураки квартала 95 четко знают что делают
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Откуда информация о том, что будут развозить по разным областным центрам?
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так а чого тоді літак примає Бориспіль? автобусами ще піліть до одеси?
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не треба турбувати нарид. хай сяде в Борисполи. а там по домивках нехай поидуть.
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так Вава уже выехал в Борисполь встречать спасённых сограждан?
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А где их взять тех больных? В самолете все здоровые....во всяком случае зеленое стадо так утверждает...
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Якими треба бути ідіотами! Захотіли попіаритись на людському горі - роздули компанію по евакуації, порвали тєльняшки - ми готові до вірусу і т.д. можна було просто організувати (навіть у полі) госпіталь з карантином (21 століття надворі) і спокійно розмістити там людей на карантинний період. А коментаторів ЦН - дуже дякую за людяність по відношенню до наших співвітчизників як порохоботів так і зебобіків, ваші коментарі надихають мене на думку звалити з країни, де історію творять герої, а просирає все недолугий нарід.
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Когда не эвакуировали, то стадо разгоняло "зраду" - "бросили своих! Все повывозили только Украина наплевала на своих граждан!"
Ок, вывезли - опять "зрада". Что не делай, всегда "зрада".
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Настоящие патриоты не принимают соотечественников-только ватная Одесса
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это места для «своих»
никого не принимают
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есть идиоты, которые думают, что в украинской больнице их не кинут подыхать
в коридоре ? сколько стоят сутки этого бокса ?
простому украинцу месяц карлить надо, чтоб сутки в Интосане полечиться
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Проблема з розміщенням евакуйованих з Ухані висмоктана з пальця завдяки високонепрофесійним діям Зє-команди. А одеситам - респект.
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Ватники в своем репертуаре. Хотят погубить Украину.
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