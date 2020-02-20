 Одеса готова до прийому та лікування хворих на коронавірус, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відбулося закрите засідання, на якому затверджено низку додаткових заходів щодо недопущення проникнення вірусу в регіон. Зокрема, узгоджено з медиками план дій, який набуде чинності у разі прибуття до регіону пацієнтів з ознаками хвороби.

Як зазначається, головною госпітальною базою стане Одеська міська інфекційна клінічна лікарня, де вже готові 20 боксів на 65 місць.

Також лікарня Ізмаїла готова до розгортання додаткової госпітальної бази. Наголошується, що всі реанімаційні відділення Одеської області приведено в повну готовність. Крім того, створено бригади швидкого реагування, а резервні групи лікарів пройшли додаткові тренінги.

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