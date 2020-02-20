 Евакуація українців із Китаю: транспортування громадян здійснюватиметься 7 автобусами і з залученням 33 рятувальників, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними штабу, для перевезення прибулих громадян України та іноземців підготовлено 7 автобусів та залучені 33 рятувальники.
Також повідомляється, що встановлені тимчасові обмеження й особливі умови для в'їзду осіб, які перебували в КНР.
"На найближчі 14 днів вони будуть ізольовані на карантин. Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворене подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який має евакуювати з Уханя (Китай), який став епіцентром спалаху нового типу корона вірусу, майже пів сотні громадян України та кількох десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих з Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.
На борту літака, який вилетів із китайської Уханя в Україну, перебувають люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Чотирьох осіб лікарі не допустили до польоту.
"Господа! Господа, вы звери, господа...
Где там обещанные на прошлой неделе системы диагностики?
Срочно собирают чемоданы для " отпуска" на Сейшелах?
Чекайте
Гигантомания предпочитают людишки с маленькими членами.
На ройяле стёрли по самые помидоры.
Зустрійте Бориспіль)))