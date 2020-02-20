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Все про:вірус (270) корабель (692) Японія (228) COVID-19 (80)

 Двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess загинули від коронавірусу, кількість заражених сягнула 621, - японські ЗМІ

Двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess загинули від коронавірусу. Станом на 20 лютого коронавірус знайшли у 621 людини серед 3700, які перебували на кораблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на японського мовника NHK.

Це перші випадки смерті серед пасажирів та екіпажу судна.

За інформацією японського уряду, загиблі - 87-річний чоловік і 84-річна жінка, обидва японці.

Чоловіка зняли з корабля 11 лютого, а жінку - 12 лютого.

Станом на 20 лютого коронавірус знайшли у 621 людини серед 3700, які перебували на кораблі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На лайнері Diamond Princess зняли карантин, його залишають здорові пасажири

Нагадаємо, судно Diamond Princess перебуває на карантині в Японії з 4 лютого. МОЗ Японії ухвалив таке рішення після того, як в одного з хворих на кораблі виявили коронавірусну інфекцію 2019-nCoV (СOVID 19).

Загалом на судні 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири. На борту перебуває 25 громадян України - членів екіпажу. У двох українців на лайнері виявили інфекцію. Нині вони перебувають у лікарні, їхній стан задовільний. 19 лютого пасажири лайнера почали залишати його борт, оскільки закінчився двотижневий карантин. Зійти на берег дозволяють лише тим людям, вірусний тест яких показав негативний результат, симптомів хвороби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176808
 
 
 Топ коментарі
 
Где Бубачка? У него в смартфоне для карантина все приготовлено.
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По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

У нас в пенсионном фонде про таких говорят, что им на том свете прогулы ставят Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ - Цензор.НЕТ 6047
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Мені щиро жаль всіх загиблих. Із задоволенням померли б у 87 років на круїзному лайнері певне 87% українських мужиків.Особливо враховуючи середню тривалість життя мужиків в Україні.
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І цю заразу хочуть привезти в Україну! А наші доблесні громадяни ще й "ласкаво просимо" кажуть!
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Мені щиро жаль всіх загиблих. Із задоволенням померли б у 87 років на круїзному лайнері певне 87% українських мужиків.Особливо враховуючи середню тривалість життя мужиків в Україні.
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Кравчук, хай йому гроші допомагають, проживе більше ніж кошовий отаман Калнишевський.
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Це якєсь чудо бо у той час 60 - 70 років вважалося за глибоку старість не всі далеко доживали до цього віку , але 110 років..
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Где Бубачка? У него в смартфоне для карантина все приготовлено.
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По информации японского правительства, погибшие - 87-летний мужчина и 84-летняя женщина, оба японцы.

У нас в пенсионном фонде про таких говорят, что им на том свете прогулы ставят Двое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess погибли от коронавируса, число зараженных достигло 621, - японские СМИ - Цензор.НЕТ 6047
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може они от старости умерли, а не от вируса?
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Если б они былы муж и жена, то да, а так чисто совпадение, бо старые
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Так вчерашняя новость о том, что из карантина выпустили всех здоровых - это фейк или как?
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Вовсе нет. Как минимум- 500 человек уже жрут сакэ, в небывалых количествах, я полагаю.
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Прєлєсно...и это при том, что новые случаи заражения были вчера, а инкубационный период 2 недели. То есть есть вероятность, что все эти 500 человек - заражены.
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Не знаю. Но, убежден- ситуация под чьим-то неусыпным контролем. Китайцы мои вчера на сходняк с Правительством Раны уже прибыли. Сегодня- перетрут... Если всё устаканят, то я стану спокойней сытого удава.
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Эксперимент продолжается ....- заболеют все через общую систему вентиляции и обогрева (на судах обогрев теплым воздухом) ...
Почему не убирают пассажиров с лайнера ХЗ...
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Какой почтенный возраст! В атаке на Пёрл-Харбор дядька поучаствовать не успел, правда. Но, наверняка- многое помнил.
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А все из-за одного вшивого китайца...Жесть!
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