 Двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess загинули від коронавірусу, кількість заражених сягнула 621, - японські ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на японського мовника NHK.

Це перші випадки смерті серед пасажирів та екіпажу судна.

За інформацією японського уряду, загиблі - 87-річний чоловік і 84-річна жінка, обидва японці.

Чоловіка зняли з корабля 11 лютого, а жінку - 12 лютого.

Станом на 20 лютого коронавірус знайшли у 621 людини серед 3700, які перебували на кораблі.

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Нагадаємо, судно Diamond Princess перебуває на карантині в Японії з 4 лютого. МОЗ Японії ухвалив таке рішення після того, як в одного з хворих на кораблі виявили коронавірусну інфекцію 2019-nCoV (СOVID 19).

Загалом на судні 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 - пасажири. На борту перебуває 25 громадян України - членів екіпажу. У двох українців на лайнері виявили інфекцію. Нині вони перебувають у лікарні, їхній стан задовільний. 19 лютого пасажири лайнера почали залишати його борт, оскільки закінчився двотижневий карантин. Зійти на берег дозволяють лише тим людям, вірусний тест яких показав негативний результат, симптомів хвороби немає.