 Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на flightradar24.com.
Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже зробив 5 кіл у повітряному просторі України на кордоні Дніпропетровської та Полтавської областей, а на цей момент пішов на 6-те коло.
Девчонка свою собаку не бросила, осталась в эпицентре всего, а тут смех и пляски, по живым людям, причем нашим, украинцам.
Это выгодно только нашей власти, и прошлой и нынешней, чтоб мы все грызли друг друга.
ПРидется садится в Ростове....