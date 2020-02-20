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 Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України

Літак з Уханя з українцями на борту, зараз, за ​​даними Flightradar24, літає колами в повітряному просторі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на flightradar24.com.

Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже зробив 5 кіл у повітряному просторі України на кордоні Дніпропетровської та Полтавської областей, а на цей момент пішов на 6-те коло.

Також читайте: Це геноцид українського народу, - Тернопільська облрада вимагає не розміщувати в регіоні евакуйованих із Китаю

.Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176806
 
 
 Топ коментарі
 
Дайте ссылку на прямой эфирк как владимир зеленских встречает наших соотечественников з няшками и обнимашками!!! Самолет с эвакуированными из Ухани летает кругами в воздушном пространстве Украины - Цензор.НЕТ 9040
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ради дискредитации ? Эй,как ещё можно дискредитировать человека бьющего пенисом по пианино?
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ничего не напутали. это типа переадресация. с уханя до алма-аты он был pq7302 и сейчас поиск по этому номеру работает - вон вышел уже из круга
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спс за разъяснение, действительно, по pq в флайтрадаре находится.
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Имитация центрифуги, прямо на борту перед посадкой проверяют анализы
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Распыляют по харьковской области, чтобы быстрее украинцы подохли и перестали стрелять. Будем Зе покруче Сталина вспоминать...
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Варвары,ненавидящие друг друга-жители Украины:вашу мать,разве можно так с живыми людьми,с соотечественниками.просто нет слов,они- эти в самолёте что прокаженные?да и хоть бы прокаженные-21 век на дворе.позорище и скотство!!!
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100%. Мне стыдно что я из одной страны с этим быдлом.
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Хто кого змушує читати новини. Читай польські Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 4847
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сидиш в своїй фатерляндії, то не і ригай і не підригую
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Сволочизм. О живых людях, как о ненужных вещах. Что с нами стало?
Девчонка свою собаку не бросила, осталась в эпицентре всего, а тут смех и пляски, по живым людям, причем нашим, украинцам.
Это выгодно только нашей власти, и прошлой и нынешней, чтоб мы все грызли друг друга.
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Олег, а скажите где ради 50 человек рискуют 41 млн? Вылечить не смогут, а везут людей ещё и с других стран, чтобы мало не показалось...На данный момент, привоз коронавируса в Украину это ГЕНОЦИД УКРАИНСКОГО НАРОДА. Зато стрелять перестанут...
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FlightRadar показывает другое. Вышел из "круга" и летит над Полтавой сейчас.
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Так летает сельхоз-авиация когда опрыскивает поля. А чем обрабатывает центральную часть Украины этот лайнер?
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Пусть в Козине садится на территории Белого дома шоколадного барыги
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ФЕОФАНІЯ З РАДІСТЮ ПРИЙМЕ БОРТ З УХАНІ ТА ЗАЛУЧИТЬ НАЙКРАЩИХ СПІВРОБІТНИКІВ МОЗ, НАЧОЛІ З МІНІСТРОМ
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Альо, слухаю! Що?! Я вже 149-те коло роблю!!!
Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 7939
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Иногда здоровый пофигизм может спасти страну от вымирания.
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Почему людей таскают по всей стране, почему они не в Феофании? Это же государственная больница?
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Потому что у нас тупое правительство, которое банально не может нормально распределить между собой обязанности.
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Ахаха. Просто нет слов. Просто безумная страна.
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На тебе знайдеться теж Валєра Пєрмяков
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Выполняя клятву Гиппократа, Львовские медики заблокировали шинами въезд в местную больницу
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"сделал 5 кругов в воздушном пространстве Украины на границе Днепропетровской и Полтавской областей" - Полтава тоже отпадает, остаётся только Днепр. - В Новых Санжарах произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України - Цензор.НЕТ 3483
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Уже летит на Киев по флайтрадару сейчас
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пускай преЗедент задумается, что однажды украинцы вот так же могут не принять и его президентский борт, возвращающийся из зарубежной поездки.
ПРидется садится в Ростове....

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Дебил, біжи на свой блок-пост, зустрічай автобуси, будь як данбасяне в 14.
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