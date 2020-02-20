 Літак з евакуйованими з Уханя літає колами в повітряному просторі України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на flightradar24.com.

Літак з китайського Уханя з евакуйованими на борту громадянами України та іноземцями вже зробив 5 кіл у повітряному просторі України на кордоні Дніпропетровської та Полтавської областей, а на цей момент пішов на 6-те коло.

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