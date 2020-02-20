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Все про:протест (1117) Тернопільщина (221) евакуація (209) COVID-19 (80)

 Евакуація українців з Китаю: у ЗСУ запевняють, що армійські вантажівки біля місця протестів на Тернопільщині з'явилися через планові навчання. ВIДЕО

У ЗСУ запевняють, що вантажівки з військовими поблизу Микулинців, де жителі громади протестують проти приїзду до місцевого санаторію "Медобори" евакуйованих з Китаю, з'явилися випадково.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

Як запевнив місцевих журналістів Юрій Кульпа, пресофіцер 44 окремої артилерійської бригади, що дислокується на Тернопільщині, саме вчора у військових були навчання.

"Військовослужбовці Збройних сил України та автомобілі "КРАЗ", які сьогодні прямували в бік Микулинців, жодним чином не причетні до подій, які набули резонансу в суспільстві. На сьогодні в армійців Тернопільської артилерійської бригади проводяться планові заняття з бойової підготовки поблизу Тернополя. Особовий склад і техніка після завершення навчань поверталися в пункт постійної дислокації в місто Теребовля, в обхід Микулинців через Мишковичі", - повідомив Кульпа.

Він також закликав представників ЗМІ не підвищувати градус паніки "псевдозаголовками та фейковими публікаціями". Попередньо на кількох місцевих сайтах розмістили відео з військовими вантажівками, які рухалися в напрямку Микулинець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2120 осіб, інфіковано понад 74,5 тис., одужали - 16,3 тис.

Як повідомлялося, увечері 17 лютого після повідомлення місцевих ЗМІ про наміри привезти в санаторій "Медобори" евакуйованих з Китаю українців, у смт Микулинці Теребовлянського району люди облаштували цілодобові блокпости на дорозі, щоб не допустити приїзду на карантин українців з Китаю. На блокпості чергували 300 осіб.

Напередодні на позачерговій сесії облради депутати звернули увагу керівництва держави на неприпустимість приїзду групи на обсервацію на Тернопільщині через непристосованість для таких цілей санаторію, а також неготовність місцевих медичних установ на випадок критичної ситуації. Директор санаторію Василь Мартинюк також заявив про відмову брати групу евакуйованих українців попри попередні домовленості з керівництвом держави з цього приводу. Свою відмову він пояснив тиском суспільства і відмовою колективу "Медоборів" обслуговувати евакуйованих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176804
 
 
 Топ коментарі
 
Ожидаемая реакция от контрацептива Дубинского... Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 553 Не захотел подчеркнуть единство страны и поселить их у себя дома или в Обуховском районе... Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 4651
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Свої, яких наразі треба рятувати, їхали в Тмутаракань знаючи, що може бути в країні, де мільйонами поїдають собак. Тобто, вони відповідальні за свої вчинки. Чому українці мають відгрібати за них? ТОбто, захворів сам - зарази всю країну? Добра гнила толерантність.
Ще й сальвадорців приперли. Щоб вже точний контрольний в голову терпілам-українцям.
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Дубінський сєпар. Це всі знають
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Свої, яких наразі треба рятувати, їхали в Тмутаракань знаючи, що може бути в країні, де мільйонами поїдають собак. Тобто, вони відповідальні за свої вчинки. Чому українці мають відгрібати за них? ТОбто, захворів сам - зарази всю країну? Добра гнила толерантність.
Ще й сальвадорців приперли. Щоб вже точний контрольний в голову терпілам-українцям.
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И да , если Зеля, воспользуясь эпидемией, распродаст землю, а сам сдрыснет с вырученными деньгами в родные пенаты, то сделки , совершенные в условиях эпидемии должны быть признаны недействительны, а Зелю должен ловить Интерпол на пару с ФБР.
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Да, млять, с кем я живу в одной стране , все думают ток о себе, никто тебе не поможет если че и т д, по этому так и живем , граждане...
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Так и есть -- к сожалению в большинстве случаев ( наша хата скраю ничего не знаю ) Так и дома и за границей нет единства
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Ну так иди помогай. Устройся санитаром в карантин. ******* - не мешки ворочать.
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Ну смотрите, говорите вся правда на вашей стороне, можно ссылочку на любую статью Конституции Украины или Закон, по которому все ваши слова будут истиной а не невежественным потоком сознания?
Что для вас государство Украина? Можно поинтересоваться?
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Такое было при Овоще в 2014г. когда 95 бригаду ВДВ якобы подняли по тревоге на учения
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Там еще перевернулся грузик и чет пару солдиков задавил(
видео видел
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Він з провладної партії ;Слуга Народа;. Виходить Зеленський- теж?
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Дубінський заблудша вівця в команді Зе
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Сівоха, Бужанський? Теж заблудші барани? Ще назвати тобі прізвища зє сєпарів?
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Так. Мушу визнати, що Зеленський не зміг зібрати навколо себе нормальних людей
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Ожидаемая реакция от контрацептива Дубинского... Не захотел подчеркнуть единство страны и поселить их у себя дома или в Обуховском районе... Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 4651
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Классно потролил украинцев.
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Це геноцид Західної України! Не пропустимо китайську чуму!
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іди головку водою змочи, чума кремльовська.
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Наша влада так забрехалась, що ми вже не віримо нікому і нічому.
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Із зони карантину не можна вивозити нікого і ніщо до повної ліквідації вогнища інфекції на місці. Тим більше - на "здорову" територію... Це ази К А Р А Н Т И Н У , написані віками і кров"ю мільонів.
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а у нас не карантин. у нас обсервация.
Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 9646
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Вибори згадали? Наголосували? Мені тепер на вас так пофіг, що аж невдобно.
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Хіба не ясно звідки ноги ростуть? Відбувається антимайданний реванш.
Зебілам слава.
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Борт до сих пор в небе. круги наматывает под Полтавой. SQP7302
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как раз промеж тремя аэропортами.
ну и кому "повезёт" - Харькову, Полтаве или Днепру?
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Мабуть ніде не приймають. Літучий Голландець. Эвакуация украинцев из Китая: в ВСУ уверяют, что армейские грузовики возле места протестов на Тернопольщине появились из-за плановых учений - Цензор.НЕТ 7801
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б*же, просто журники - идите к нач. части, он даст указ с датой и подписями - "тогда-то и потому-то проводим учения".
А не обосрались типо военные будут всех изолировать и забирать в Нацгвардию. без паники, вот мне не страшно... ээээ, о б*же, где мой костюм химзащиты???77(падает)
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мусорские подонки проводят учения ?
цо ты плетеш ?
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так за военных мова, или пан прочитал только шо что там Нацгвардия еще чет делает?
за нац не знаю, но за военных написал - есть документы, если учения(хотя понимаю что все как всегда то)
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Ему не дают посадку, доигрались, самолет кружляет между Харьковом, Полтавой и Днепром.
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Посадовлять десь на військовому аеродромі.
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ВСУ готовится воевать с людьми ?
может это мусора из нацгвардии, всё же ?
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Тернопольская область. Подразделения Нацгвардии выдвинуты в район протестов местных жителей против размещения эвакуируемых из Китая.(с)
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касаемо этой новости-методы решения времен шапкокрада:подавление народного протеста под аывеской учений.
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Невежество порождает страхи. Всегда найдутся лукавые, которые будут преследовать свои шкурные интересы используя страхи невеж. Это и наблюдаем...
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