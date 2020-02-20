 Евакуація українців з Китаю: у ЗСУ запевняють, що армійські вантажівки біля місця протестів на Тернопільщині з'явилися через планові навчання. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УНІАН.

Як запевнив місцевих журналістів Юрій Кульпа, пресофіцер 44 окремої артилерійської бригади, що дислокується на Тернопільщині, саме вчора у військових були навчання.

"Військовослужбовці Збройних сил України та автомобілі "КРАЗ", які сьогодні прямували в бік Микулинців, жодним чином не причетні до подій, які набули резонансу в суспільстві. На сьогодні в армійців Тернопільської артилерійської бригади проводяться планові заняття з бойової підготовки поблизу Тернополя. Особовий склад і техніка після завершення навчань поверталися в пункт постійної дислокації в місто Теребовля, в обхід Микулинців через Мишковичі", - повідомив Кульпа.

Він також закликав представників ЗМІ не підвищувати градус паніки "псевдозаголовками та фейковими публікаціями". Попередньо на кількох місцевих сайтах розмістили відео з військовими вантажівками, які рухалися в напрямку Микулинець.

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Як повідомлялося, увечері 17 лютого після повідомлення місцевих ЗМІ про наміри привезти в санаторій "Медобори" евакуйованих з Китаю українців, у смт Микулинці Теребовлянського району люди облаштували цілодобові блокпости на дорозі, щоб не допустити приїзду на карантин українців з Китаю. На блокпості чергували 300 осіб.

Напередодні на позачерговій сесії облради депутати звернули увагу керівництва держави на неприпустимість приїзду групи на обсервацію на Тернопільщині через непристосованість для таких цілей санаторію, а також неготовність місцевих медичних установ на випадок критичної ситуації. Директор санаторію Василь Мартинюк також заявив про відмову брати групу евакуйованих українців попри попередні домовленості з керівництвом держави з цього приводу. Свою відмову він пояснив тиском суспільства і відмовою колективу "Медоборів" обслуговувати евакуйованих.