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 Політика України
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Все про:дебати (309) МЗС (2046) Нью-Йорк (53) ООН (1400) Пристайко (372)

 Пристайко відкриє дебати Генасамблеї ООН, присвячені ситуації на Донбасі

У четвер у Нью-Йорку відбудуться дебати Генеральної асамблеї ООН, присвячені ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Відкриє дебати міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Під час дебатів буде порушено тему війни, яка триває вже шість років. Ми не можемо дозволити, аби ця тема зійшла з обговорення. Росія має не лише визнати свою провину в розв’язанні цієї війни, а й понести відповідальність", - зазначив напередодні засідання Генасамблеї очільник МЗС України.

За словами Пристайка, перед дебатами він мав зустрічі з представниками Німеччини та Франції, "на допомогу й підтримку яких ми розраховуємо".

Міністр нагадав, що після Паризького саміту в "нормандському форматі" 9 грудня вдалося здійснити обмін полоненими з Російською Федерацією. Нині триває підготовка до чергового обміну, в результаті якого в Україну мають повернутися близько 200 осіб.

"Цим ми завершимо процес обміну за принципом "усіх на всіх", - наголосив Пристайко, зауваживши, що інші питання, які порушувалися на саміті, потребують подальшого вирішення.

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За словами міністра, вже зараз треба розпочинати підготовку до місцевих виборів на окупованих територіях, що мають відбутися в жовтні 2020 року.

"Ми не такі наївні й розуміємо, що це складно. Але якщо не розпочнемо підготовку зараз, то ніколи не зможемо їх провести", - впевнений глава МЗС.

Він зазначив, що за шість років вибори на окупованому Донбасі уже було пропущено двічі. Натомість місцеву владу призначає Росія. При цьому, наголосив Пристайко, не можна проводити вибори без отримання контролю за кордоном.

Голова зовнішньополітичного відомства також підтвердив, що Мінські угоди залишаються базовим документом для досягнення миру, хоча й укладалися спочатку на один рік, аби зупинити загибель українських військових.

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Водночас підписані в Мінську документи, за словами Пристайка, не є ідеальні й потребують змін: "Деякі зміни вже зроблено. Прийнято "формулу Штайнмаєра", домовлено про відведення сил у трьох населених пунктах".

Глава МЗС також повідомив, що в рамках візиту до Нью-Йорка очікується його зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем та представниками низки країн в у цій організації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176803
 
 
 Топ коментарі
 
А зачем выборы в Дырляндии? Им без выборов КГБэшный мудак прислал из Иркутска подмогу в виде морды лица Пашкова.Стадо идиотов Пристайко откроет дебаты Генассамблеи ООН, посвященные ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 2693
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Выборы на дамбасе уже были,там проголосовали за днр и лнр,что приставке не терпится запустить побольше сепаров в Раду? Сначала контроль над границей,украинские флаги на каждой сепарское избушке,а там видно будет,когда они будут готовы сделать выбор по украинскому законодательству.
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Выборы на дамбасе уже были,там проголосовали за днр и лнр,что приставке не терпится запустить побольше сепаров в Раду? Сначала контроль над границей,украинские флаги на каждой сепарское избушке,а там видно будет,когда они будут готовы сделать выбор по украинскому законодательству.
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А зачем выборы в Дырляндии? Им без выборов КГБэшный мудак прислал из Иркутска подмогу в виде морды лица Пашкова.Стадо идиотов
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У них там у большинства даже украинских паспортов уже нет,только справка днр или кацапские,какие нафиг выборы,или там будут голосовать кто угодно,что он такое несет?!
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Паспортизация быдла продолжается.Кто удрал на РАБссию в 2014-15 гг., уже получили гражданство РАБссиянца. Пристайко откроет дебаты Генассамблеи ООН, посвященные ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 3033Суд в Гагге обязал РАБссию выплатить акционерам ЮКОСа 50 ярдов зелени.Плешивое чмо в шоке.
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будет рассказывать как зеленский в тюрьму людей отправил без доказательств ?
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Будут с водкою дебаты -
отвечай:
"Нет, ребяты-демократы, -
только чай!"
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Пристайко, зебилы тебя все равно уйдут.
Будь мужиком!
Говори там все только в интересах Украины!
И скажи, что в ближайшие 5 лет не должно быть никаких выборов! Но готовиться - да!
Будем усердно готовиться все 5 лет.
Зебила скинем - Порох тебя вернет в министерство.
Будь хоть одним патриотом в этой банде предателей!!!
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