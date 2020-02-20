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 За кордоном, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (270) Китай (443) COVID-19 (80)

 Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 2120 осіб, інфіковано понад 74,5 тис., одужали - 16,3 тис.

Станом на 5:50 четверга загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19 у Китаї зросла до 2120 осіб, ще 8 випадків смерті зафіксовано у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість заражених у Китаї сягнула 74 576 осіб. Загалом у світі – 75 725. Водночас одужали за останніми даними 16 330 людей.

Слід зазначити, що приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українка Зінченко не стала евакуюватися з Уханя через проблеми з документами на собаку

Нагадаємо, літак з евакуйованими українцями вилетів з Уханя до Києва. Він має прибути до аеропорту "Бориспіль" не пізніше 8:05 сьогодні.

Кабмін прораховує вплив коронавірусу на українську економіку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176801
 
 
 Топ коментарі
 
12 февраля было 1100 умерших !!! За 7 дней 1000 - статистика хреновая Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс. - Цензор.НЕТ 8501
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Купи собі нормальну мобілу, пророк. Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс. - Цензор.НЕТ 3673
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А расскаывают всему миру что спал уровень заболеваемости.
Вот брехуны, это чтобы нефть поднялась и акции Китая...
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12 февраля было 1100 умерших !!! За 7 дней 1000 - статистика хреновая Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс. - Цензор.НЕТ 8501
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Idiotizm i inorirovanija strahov i opasenij bolshistva, otsustvie dazhe vidimosti usilij po predotvrasheniju epidemii budet prichinoj bunta i smeny vlasti v Ukraine! Est strah i opasenija, kotorye mogut obedenit vseh vne zavisimosti ot poloticheskih udrzhdenij, esli ludi napugany, to smetut vse i vseh na svoem putu! Penrostitelnaja oshibka Ze budet stoit emu i ego komande pozornogo smeshenija!
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https://www.bitchute.com/video/00CkyMwWWlIM/ не похоже это на грипп,люди падают замертво.
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Грип, то,лише, нікчемна доля від можливих уражень!!! Він не органо й не видоспецифічний!!! "Лікування" - лие повна блокада місця локалізації, аби не деблокував Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс. - Цензор.НЕТ 8629 Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2120 человек, инфицированы более 74,5 тыс., выздоровели - 16,3 тыс. - Цензор.НЕТ 8629
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А расскаывают всему миру что спал уровень заболеваемости.
Вот брехуны, это чтобы нефть поднялась и акции Китая...
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Десь і до нас коронавірус везуть, слава ЗЕ!
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У Брехуна оманського на все є проста відповідь.
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