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 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, активізувалися снайпери, - штаб

19 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також було зафіксовано активність снайперської пари.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:

- неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів;
- поруч з Лебединським - з міномета калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Славного - працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;
- поруч із Василівкою - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Широкиного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Красногорівка - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі в районі населеного пункту Луганське - з 82-мм міномета ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 6 мін.

"Учора, 19 лютого, унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська з міномета калібру 120 мм, а також озброєння БМП і гранатометів різних систем обстріляли захисників Новомихайлівки.

"За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, активізувалися снайпери, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176800
 
 
 Топ коментарі
 
Админ, вибачте, я матюки не вмію замальовувати Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб - Цензор.НЕТ 2035
Та й навіщо? Так яскравіше ситуація. Пише нібито досвідчена людина.
Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб - Цензор.НЕТ 9936
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"Ни в чем себе не отказывайте!" В Украине выплаты военным сократили в 12 раз

Министерство обороны Украины определило новый размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Так, согласно приказу "Про бюджетную политику Министерства обороны Украины на 2020 год" от 18 февраля, выплата уменьшилась почти в 12 раз. Ранее максимальный размер помощи равнялся месячному денежному обеспечению, теперь он равен только окладу за военное звание.

Например, до 2020 года лейтенант в Десантно-штурмовых войсках Украины получал порядка 15 500 гривен матпомощи. Согласно новому приказу, ему будут выплачивать 1 345 гривен в год. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

"При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания. Было: лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь. Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание. Стало: лейтенант - 1 345 гривен. И ни в чем себе не отказывайте", - отметил Бирюков.
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Дохлий москаль, гарний москаль!!
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"Ни в чем себе не отказывайте!" В Украине выплаты военным сократили в 12 раз

Министерство обороны Украины определило новый размер материальной помощи военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Так, согласно приказу "Про бюджетную политику Министерства обороны Украины на 2020 год" от 18 февраля, выплата уменьшилась почти в 12 раз. Ранее максимальный размер помощи равнялся месячному денежному обеспечению, теперь он равен только окладу за военное звание.

Например, до 2020 года лейтенант в Десантно-штурмовых войсках Украины получал порядка 15 500 гривен матпомощи. Согласно новому приказу, ему будут выплачивать 1 345 гривен в год. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-советник президента Украины, волонтер Юрий Бирюков.

"При "барыгах" использовался подпункт 3 пункт 5 Постановления 704 от 30/08/2017 - материальная помощь в размере месячного денежного содержания. Было: лейтенант в ДШВ - порядка 15 500 гривен, вот столько и годовая матпомощь. Нынешний Приказ МО определяет матпомощь в размере одного оклада за воинское звание. Стало: лейтенант - 1 345 гривен. И ни в чем себе не отказывайте", - отметил Бирюков.
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Сволочи какие, Сивуха платформу полирует, а эти негодяи все портят...
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Так...Не ломай ваши же тут мантры про "не стрелять".
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«не стрелять» то у нелоха.
А в Армії як не одноразово казали - стріляють тільки у відповідь.
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Наверно действительно ПОРА военным брать власть в свои руки!! И привести человека который понимает как управлять страной и при этом не сдает ее Ху@лу!! Иначе лишимся Украины!!
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Админ, вибачте, я матюки не вмію замальовувати Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб - Цензор.НЕТ 2035
Та й навіщо? Так яскравіше ситуація. Пише нібито досвідчена людина.
Один украинский воин получил ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, активизировались снайперы, - штаб - Цензор.НЕТ 9936
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Дохлий москаль, гарний москаль!!
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РАБссиянцы готовяться встретить 23 февраля,день совдеповской дохлой армии.
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Мавпа про план наступу на укропов, розірвав на шматки всю ординську пропаганду
https://pbs.twimg.com/media/ERIKu6HXYAE7tWV?format=jpg&name=900x900
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Головнокомандувачу! Там стріляють і кожного дня вбивають, чи калічать наших воїнів. То де ВИ маєте бути? Хіба не зі своїм військом? Хіба булава цього не вимагає? Направте туди Юзіків, Єрмаків, Сівох - вони ж за мир?
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