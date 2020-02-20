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 Житель Одещини виліз на трансформаторну будку, схопився за дріт і загинув від удару струмом, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка на залізничній станції Одеса-Головна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу поліції Одеської області, 32-річний житель області на очах у людей виліз на трансформатор і схопився за оголений провід ліній електропередач. Від удару струмом потерпілий помер на місці.

Про трагедію в поліцію повідомили очевидці.

Правоохоронці встановлюють обставини події і вирішують питання про кваліфікацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176794
 
 
 Топ коментарі
 
Повесил свой долг за электричество на Ахметова...
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Знайдено на полонинах інтернету:
"Поспешишь - людей насмешишь, а фанаты Happy Tree Friends вообще будут в восторге" Житель Одесчины вылез на трансформаторную будку, схватился за провод и погиб от поражения током, - полиция - Цензор.НЕТ 6009
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Зато украинцы из Китая теперь ему не страшны.
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Случай отсутствия не логики, а просто ума
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Повесил свой долг за электричество на Ахметова...
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Эх, сплоховал мужик.
А ведь из него мог бы получится первоклассный нардеп.
Самые подходящий кандидат в Слуги Народа, судя по IQ.
Среди зеленой швали все такие.
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Ну поки що з таких получаюця тільки ПЕСики.... Житель Одесчины вылез на трансформаторную будку, схватился за провод и погиб от поражения током, - полиция - Цензор.НЕТ 9803
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Він ціною власного життя довів, що куріння вбиває. Особливо, коли скурив підручник фізики.
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Он хотел собрать металл на памятник Дарвину. Его дело продолжат другие.
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Он не выдержал испанского стыда за нынешнюю власть.
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