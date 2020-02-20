 Житель Одещини виліз на трансформаторну будку, схопився за дріт і загинув від удару струмом, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу поліції Одеської області, 32-річний житель області на очах у людей виліз на трансформатор і схопився за оголений провід ліній електропередач. Від удару струмом потерпілий помер на місці.
Про трагедію в поліцію повідомили очевидці.
Правоохоронці встановлюють обставини події і вирішують питання про кваліфікацію.
"Поспешишь - людей насмешишь, а фанаты Happy Tree Friends вообще будут в восторге"
А ведь из него мог бы получится первоклассный нардеп.
Самые подходящий кандидат в Слуги Народа, судя по IQ.
Среди зеленой швали все такие.