 Житель Одещини виліз на трансформаторну будку, схопився за дріт і загинув від удару струмом, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на пресслужбу поліції Одеської області, 32-річний житель області на очах у людей виліз на трансформатор і схопився за оголений провід ліній електропередач. Від удару струмом потерпілий помер на місці.

Про трагедію в поліцію повідомили очевидці.

Правоохоронці встановлюють обставини події і вирішують питання про кваліфікацію.

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